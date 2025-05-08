Від тоналки до помади: як легко позбавити одяг від плям макіяжу

Сучасна декоративна косметика створена так, щоб триматися на обличчі якнайдовше - стійкі формули, водостійкі текстури та насичені пігменти. Але така надійність грає злий жарт, коли макіяж потрапляє на одяг.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує кілька ефективних домашніх способів, які допоможуть прибрати плями від косметики і не зіпсувати улюблені речі.
Звичайні пральні порошки часто не справляються з тональною основою, адже вона містить не лише пігмент, а й олії з воском, які міцно закріплюються в тканині. Врятувати ситуацію може звичайна рідина для миття посуду.
Тональний крем на водній основі змивається легше - спробуйте піну для гоління. Нанесіть її на пляму, залиште на 3-5 хвилин, а потім потріть безворсовою тканиною. Якщо результат незадовільний, повторіть, використовуючи більше засобу.
Інший універсальний варіант - медичний спирт. Змочіть ним ватний диск і промокніть пляму. Потім виперіть річ у звичайному режимі - ефект вас здивує.
Туш для вій також містить жири, тому її можна знешкодити тим же миючим засобом для посуду.
Інший варіант - вологі серветки для зняття макіяжу, особливо ті, що розчиняють водостійку туш. Але важливо обробляти пляму з вивороту. Коли серветка перестане бруднитися, можна кидати річ у прання.
Помада - ще один "хитрий" ворог одягу. Ось кілька дієвих способів її знищити:
Харчова сода + лимонний сік. Змішайте до пастоподібної консистенції, нанесіть на пляму, зачекайте пів години, промийте водою й виперіть. Лимон відбілює, сода м’яко відлущує - разом творять чудеса.
Піна для гоління. Нанесіть, зачекайте кілька хвилин, змийте. Проста, швидка і ефективна альтернатива дорогим засобам.
Білий оцет. Розведіть дистильований оцет водою у пропорції 1:2, нанесіть на пляму, зачекайте 5 хвилин, промийте. Потім виперіть - результат вас здивує.
Антисептик для рук. Якщо він не містить барвників, сміливо лийте на пляму. Спирт чудово розчиняє жир - зачекайте кілька хвилин і промийте водою.
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