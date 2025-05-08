От тоналки до помады: как легко избавить одежду от пятен макияжа

Как отстирать тональный крем с одежды

Обычные стиральные порошки часто не справляются с тональной основой, ведь она содержит не только пигмент, но и масла с воском, которые прочно закрепляются в ткани. Спасти ситуацию может обычная жидкость для мытья посуды.

Замочите загрязненный участок в прохладной воде.

Капните несколько капель средства прямо на пятно и оставьте на несколько минут.

Аккуратно потрите ткань пальцами или мягкой зубной щеткой, чтобы извлечь жир. Для нежных тканей лучше воспользоваться обратной стороной ложки.

Приложите к пятну бумажное полотенце и легко прижмите. Тереть запрещено!

Промойте под проточной водой - и при необходимости повторите процедуру.

Тональный крем на водной основе смывается легче - попробуйте пену для бритья. Нанесите ее на пятно, оставьте на 3-5 минут, а затем потрите безворсовой тканью. Если результат неудовлетворительный, повторите, используя больше средства.

Другой универсальный вариант - медицинский спирт. Смочите им ватный диск и промокните пятно. Затем постирайте вещь в обычном режиме - эффект вас удивит.

Как отстирать тушь с одежды

Тушь для ресниц также содержит жиры, поэтому ее можно обезвредить тем же моющим средством для посуды.

Нанесите каплю средства на загрязнение и аккуратно вотрите пальцами или мягкой зубной щеткой.

Оставьте ткань на 10-15 минут.

Затем постирайте в машинке на максимально допустимой для изделия температуре.

Результат вас порадует - никаких следов.

Другой вариант - влажные салфетки для снятия макияжа, особенно те, что растворяют водостойкую тушь. Но важно обрабатывать пятно с изнанки. Когда салфетка перестанет пачкаться, можно бросать вещь в стирку.

Макияж часто становится причиной пятен на одежде (фото: pexels.com)

Как отстирать губную помаду с одежды

Помада - еще один "хитрый" враг одежды. Вот несколько действенных способов ее уничтожить:

Пищевая сода + лимонный сок. Смешайте до пастообразной консистенции, нанесите на пятно, подождите полчаса, промойте водой и постирайте. Лимон отбеливает, сода мягко отшелушивает - вместе творят чудеса.

Пена для бритья. Нанесите, подождите несколько минут, смойте. Простая, быстрая и эффективная альтернатива дорогим средствам.

Белый уксус. Разведите дистиллированный уксус водой в пропорции 1:2, нанесите на пятно, подождите 5 минут, промойте. Затем постирайте - результат вас удивит.

Антисептик для рук. Если он не содержит красителей, смело лейте на пятно. Спирт прекрасно растворяет жир - подождите несколько минут и промойте водой.