Від спотикачу до сидру. 5 смачних алкогольних напоїв, що можна зробити з вашого урожаю

Спотикач

Спотикач - це український варіант наливки з ягід та фруктів на основі міцного алкоголю. Відрізняється термічною обробкою сировини та додаванням алкоголю у гаряче вариво. Класичний рецепт легко приготувати вдома.

Інгредієнти:

Ягоди та фрукти (один вид або суміш) - 1 кг;

Горілка (спирт 40-45%, самогон) - 0,75 літра;

Цукор - 300-450 грамів (за смаком);

Вода - 0,5 літра.

Процес приготування:

Ягоди або фрукти промити, покласти в каструлю, додати воду і половину цукру.

Довести до кипіння, варити 20-30 хвилин на повільному вогні, поки плоди не почнуть розриватися.

Додати алкоголь, перемішати, довести до кипіння, зняти з вогню і накрити кришкою.

Охолодити, перелити разом з плодами в банку, герметично закрити. За потреби додати цукор на свій смак.

Настоювати 10-14 днів у темному місці, щодня струшуючи.

Процідити через марлю, плоди віджати. За бажанням профільтрувати для прозорості.

Перелити в пляшки, щільно закрити і залишити на 2-3 дні для стабілізації смаку.

Спотикач потужно впливає на координацію рухів (ілюстративне фото: Freepik.com)

Класична настоянка на грушах

Проста та ароматна настоянка на основі свіжих плодів, спиртного та за бажанням - цукрового сиропу. Настоянка чудово передає смак і аромат груш, тому варто використовувати найкращі плоди.

Інгредієнти:

свіжі груші - 1 кг;

горілка (спирт, самогон) - 0,5 літра;

цукор - 100 грамів (необов'язково);

вода - 100 мл (необов'язково).

Цукровий сироп можна не додавати або використовувати меншу кількість залежно від солодкості груш і смакових уподобань.

Рецепт:

Помити груші, розділити на частини, видалити серцевину і насіння.

М'якуш разом зі шкіркою натерти на дрібній тертці.

Грушеве пюре перекласти в банку, додати горілку, перемішати.

Щільно закрити банку і залишити в теплому місці на 25-30 днів, періодично збовтуючи.

Процідити настоянку через марлю, віджати м'якуш.

Для солодкості приготувати сироп з води та цукру, додати до настоянки, перемішати.

Настій витримати 3-5 днів у темному прохолодному місці. За потреби - профільтрувати.

За бажанням можна настоювати як на горілці, так й на спирту (ілюстративне фото: Freepik.com)

Домашній сидр з яблук

Сидр - це традиційний напій, що виготовляється шляхом бродіння яблучного соку на диких дріжджах. Цей процес схожий на приготування яблучного вина, але з іншою назвою, яка прийшла до нас з Франції. Технологія приготування сидру однакова як для яблучного, так і для грушевого соку.

Інгредієнти:

яблука - 10 кг;

цукор - 1,5 кг;

вода (за потреби) - до 1 літра.

Рецепт:

Яблука протерти сухою ганчіркою, не мити, і залишити на 2-3 дні в теплому приміщенні для активізації диких дріжджів.

Видалити листя та хвостики, подрібнити яблука разом зі шкіркою та кісточками до стану пюре.

Перекласти пюре у місткість для бродіння, заповнюючи її на 2/3 об’єму, залишивши місце для піни та вуглекислого газу.

Додати на кожен кілограм яблук 100-150 грамів цукру, перемішати.

Горловину місткості зав’язати марлею і залишити в темному місці на 3-4 дні, щодня перемішуючи.

Віджати сік із яблучної маси та перелити його в чисту місткість для бродіння, встановити водяний затвор або прикріпити медичну рукавичку з проколом.

Бродіння має проходити в темному місці при температурі 18-27°C протягом 30-65 днів. Коли процес закінчиться, сидр стане прозорішим, осад випаде на дно, а гідрозатвор перестане пускати бульбашки.

Перелити сидр з осаду, пропустити через кілька шарів марлі для фільтрації.

Сидр має "дозріти" близько пів року (ілюстративне фото: Freepik.com)

Малинове пиво

Малинове пиво - це незвичайний і ароматний напій, що поєднує в собі свіжість пива та солодкуватий смак малини. Ось простий рецепт приготування цього напою в домашніх умовах.

Інгредієнти:

вода - 8 літрів;

малиновий сироп - 1 літр;

пивні дріжджі - 10 грамів.

Рецепт:

Заздалегідь приготуйте малиновий сироп. Для цього переберіть спілі ягоди малини, розімніть їх дерев'яною ложкою або протріть через сито.

Додайте цукор і воду до малинової маси, і варіть на слабкому вогні 3-5 хвилин, постійно помішуючи.

В котел з гарячою водою додайте малиновий сироп у співвідношенні 8 літрів води на 1 літр сиропу. Сироп можна не проціджувати, щоб зберегти смак і аромат малини.

Перемішайте вміст котла і додайте пивні дріжджі. Залиште котел з розчином і дріжджами в спокої на 2-3 дні для бродіння. За цей час на поверхні пива з'явиться піна, яку потрібно знімати.

Після завершення бродіння процідіть пиво від залишків малини та розлийте по пляшках, які потрібно щільно закупорити. Зберігайте готовий напій у холодному місці.

Насолоджуйтеся цим незвичайним і ароматним напоєм, який чудово підходить для літніх вечорів (ілюстративне фото: Freepik.com)

Вино з аґрусу

Цей рецепт вина з аґрусу дозволяє приготувати високоякісне вино, яке за своїм смаком і ароматом нагадує виноградне. Пропонуємо простий рецепт домашнього вина з аґрусу.

Інгредієнти:

аґрус - 1,5 кг;

цукор - 1 кг;

вода - 1,5 л.

Рецепт: