Від спотикачу до сидру. 5 смачних алкогольних напоїв, що можна зробити з вашого урожаю

Спотикач
Спотикач - це український варіант наливки з ягід та фруктів на основі міцного алкоголю. Відрізняється термічною обробкою сировини та додаванням алкоголю у гаряче вариво. Класичний рецепт легко приготувати вдома.
Інгредієнти:
- Ягоди та фрукти (один вид або суміш) - 1 кг;
- Горілка (спирт 40-45%, самогон) - 0,75 літра;
- Цукор - 300-450 грамів (за смаком);
- Вода - 0,5 літра.
Процес приготування:
- Ягоди або фрукти промити, покласти в каструлю, додати воду і половину цукру.
- Довести до кипіння, варити 20-30 хвилин на повільному вогні, поки плоди не почнуть розриватися.
- Додати алкоголь, перемішати, довести до кипіння, зняти з вогню і накрити кришкою.
- Охолодити, перелити разом з плодами в банку, герметично закрити. За потреби додати цукор на свій смак.
- Настоювати 10-14 днів у темному місці, щодня струшуючи.
- Процідити через марлю, плоди віджати. За бажанням профільтрувати для прозорості.
- Перелити в пляшки, щільно закрити і залишити на 2-3 дні для стабілізації смаку.
Спотикач потужно впливає на координацію рухів (ілюстративне фото: Freepik.com)
Класична настоянка на грушах
Проста та ароматна настоянка на основі свіжих плодів, спиртного та за бажанням - цукрового сиропу. Настоянка чудово передає смак і аромат груш, тому варто використовувати найкращі плоди.
Інгредієнти:
- свіжі груші - 1 кг;
- горілка (спирт, самогон) - 0,5 літра;
- цукор - 100 грамів (необов'язково);
- вода - 100 мл (необов'язково).
Цукровий сироп можна не додавати або використовувати меншу кількість залежно від солодкості груш і смакових уподобань.
Рецепт:
- Помити груші, розділити на частини, видалити серцевину і насіння.
- М'якуш разом зі шкіркою натерти на дрібній тертці.
- Грушеве пюре перекласти в банку, додати горілку, перемішати.
- Щільно закрити банку і залишити в теплому місці на 25-30 днів, періодично збовтуючи.
- Процідити настоянку через марлю, віджати м'якуш.
- Для солодкості приготувати сироп з води та цукру, додати до настоянки, перемішати.
- Настій витримати 3-5 днів у темному прохолодному місці. За потреби - профільтрувати.
За бажанням можна настоювати як на горілці, так й на спирту (ілюстративне фото: Freepik.com)
Домашній сидр з яблук
Сидр - це традиційний напій, що виготовляється шляхом бродіння яблучного соку на диких дріжджах. Цей процес схожий на приготування яблучного вина, але з іншою назвою, яка прийшла до нас з Франції. Технологія приготування сидру однакова як для яблучного, так і для грушевого соку.
Інгредієнти:
- яблука - 10 кг;
- цукор - 1,5 кг;
- вода (за потреби) - до 1 літра.
Рецепт:
- Яблука протерти сухою ганчіркою, не мити, і залишити на 2-3 дні в теплому приміщенні для активізації диких дріжджів.
- Видалити листя та хвостики, подрібнити яблука разом зі шкіркою та кісточками до стану пюре.
- Перекласти пюре у місткість для бродіння, заповнюючи її на 2/3 об’єму, залишивши місце для піни та вуглекислого газу.
- Додати на кожен кілограм яблук 100-150 грамів цукру, перемішати.
- Горловину місткості зав’язати марлею і залишити в темному місці на 3-4 дні, щодня перемішуючи.
- Віджати сік із яблучної маси та перелити його в чисту місткість для бродіння, встановити водяний затвор або прикріпити медичну рукавичку з проколом.
- Бродіння має проходити в темному місці при температурі 18-27°C протягом 30-65 днів. Коли процес закінчиться, сидр стане прозорішим, осад випаде на дно, а гідрозатвор перестане пускати бульбашки.
- Перелити сидр з осаду, пропустити через кілька шарів марлі для фільтрації.
Сидр має "дозріти" близько пів року (ілюстративне фото: Freepik.com)
Малинове пиво
Малинове пиво - це незвичайний і ароматний напій, що поєднує в собі свіжість пива та солодкуватий смак малини. Ось простий рецепт приготування цього напою в домашніх умовах.
Інгредієнти:
- вода - 8 літрів;
- малиновий сироп - 1 літр;
- пивні дріжджі - 10 грамів.
Рецепт:
- Заздалегідь приготуйте малиновий сироп. Для цього переберіть спілі ягоди малини, розімніть їх дерев'яною ложкою або протріть через сито.
- Додайте цукор і воду до малинової маси, і варіть на слабкому вогні 3-5 хвилин, постійно помішуючи.
- В котел з гарячою водою додайте малиновий сироп у співвідношенні 8 літрів води на 1 літр сиропу. Сироп можна не проціджувати, щоб зберегти смак і аромат малини.
- Перемішайте вміст котла і додайте пивні дріжджі. Залиште котел з розчином і дріжджами в спокої на 2-3 дні для бродіння. За цей час на поверхні пива з'явиться піна, яку потрібно знімати.
- Після завершення бродіння процідіть пиво від залишків малини та розлийте по пляшках, які потрібно щільно закупорити. Зберігайте готовий напій у холодному місці.
Насолоджуйтеся цим незвичайним і ароматним напоєм, який чудово підходить для літніх вечорів (ілюстративне фото: Freepik.com)
Вино з аґрусу
Цей рецепт вина з аґрусу дозволяє приготувати високоякісне вино, яке за своїм смаком і ароматом нагадує виноградне. Пропонуємо простий рецепт домашнього вина з аґрусу.
Інгредієнти:
- аґрус - 1,5 кг;
- цукор - 1 кг;
- вода - 1,5 л.
Рецепт:
- Аґрус вимити та перебрати.
- Спілі ягоди добре розім'яти ложкою.
- Перекласти пюре в скляну банку.
- Приготувати сироп із цукру та води, довести до кипіння, остудити.
- Залити охолодженим сиропом ягоди, перемішати, залишити у прохолодному місці.
- Через 7-8 днів відокремити сік від плодів, перелити в пляшки.
- Пляшки закупорити, залишити для тихого бродіння на 5-6 тижнів. Через цей час перелити вино в чисті пляшки та витримати ще 2 місяці.