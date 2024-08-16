Смачно та корисно: 5 веганських рецептів для барбекю

Барбекю, попри поширене уявлення, можна готувати не лише з м'ясом. Навіть навпаки - з певних продуктів легко можна приготувати веганські страви, які не лише корисні, а й дуже смачні.

Овочевий кебаб

Овочевий кебаб (ілюстративне фото: GettyImages)

Для того, щоб приготувати просту веганську страву на шампурах, потрібні такі продукти:

вода - 50 мл;

кабачки (великі) - 2 шт.;

цибуля червона - 2 шт.;

печериці - 4 шт.;

персики - 4 шт.;

авокадо - 1 шт.;

лимон - 1 шт.;

оливкова олія - 3,5 ст. л.;

часник - 2 зубчики;

пластівці чилі - 1 ч. л.;

розмарин - 3 гілочки;

гірчиця - 0,5 ч. л.;

суміш зелені - 100-120 г;

насіння (кунжут чи соняшникове) - 2 ст. л.

Як готувати овочевий кебаб

Помийте фрукти і овочі. Кожен кабачок наріжте на вісім частин. Печериці наріжте на невеликі шматки.

Персики розріжте на четвертинки, видаливши кісточку. Часник необхідно очистити та розчавити. Цибулю необхідно розрізати на вісім частин. З лимона вичавіть сік. З авокадо видаліть кісточку і заберіть весь м'якуш.

Змішайте 3 ст. л. олії з роздавленим часником, пластівцями чилі та розмарином. Нанизуйте на кожен шампур по черзі шматочки грибів, персика, кабачка та червоної цибулі - на кожну шпажку можна нанизати по два шматочки всього по черзі.

Змастіть кебаби оливковою олією, посоліть і поперчіть, а потім відкладіть убік. Овочевий шашлик можна приготувати напередодні і зберігати в холодильнику.

Розігрійте барбекю або гриль до найвищого рівня. Підсмажте насіння в невеликій каструльці. Тим часом збийте м'якуш авокадо, половину лимонного соку та 50 мл води до однорідної заправки і приправте до свого смаку.

Збийте лимонний сік, що залишився, решту оливкової олії та гірчицю, а потім додайте до змішаного салату і підсмаженого насіння.

Смажте шашлик на барбекю або грилі по 4-5 хвилин з кожного боку або до повної готовності та гарної скоринки. Викладіть кебаби на тарілку і подавайте з соусом з авокадо та салатом на гарнір.

Тофу з броколі в соусі теріякі

Тофу з броколі в соусі теріякі (ілюстративне фото: GettyImages)

Для приготування тофу в соусі теріякі з броколі, треба ці продукти:

кабачки - 2 шт.;

броколі - 200 г;

тофу (твердий) - 350 г;

слабосолоний соєвий соус - 4 ст. л.;

коричневий цукор - 2 ст. л.;

мелений імбир - щіпка;

мірин - 2 ст. л.;

кунжутна олія - 3 ч. л.;

ріпакова олія - 0,5 ст. л.;

насіння кунжуту - 0,5-1 ст. л.

Як готувати тофу з броколі в соусі теріякі

Наріжте тофу тонкими скибочками. Кабачки треба помити і нарізати горизонтально соломкою. Броколі промийте, розділіть на суцвіття, а потім наріжте пластинками.

Змішайте соєвий соус, коричневий цукор, імбир і мірін з 1 ч. л. кунжутної олії і змастіть цією сумішшю скибочки тофу. Викладіть їх у велику неглибоку тарілку і полийте залишками маринаду. Охолоджуйте щонайменше 1 годину.

Розігрійте мангал або гриль. Змішайте кунжутну олію, що залишилася, з ріпаковою та змастіть нею скибочки кабачків і броколі.

Запікайте їх на вугіллі на решітці або в фользі протягом 7-10 хвилин або поки вони не стануть м'якими, а потім відкладіть на тарілку і тримайте в теплі.

Обсмажте скибочки тофу з обох боків над вугіллям протягом 5 хвилин, поки вони не підрум'яняться і не стануть хрусткими по краях. Подавайте тофу на тарілці з овочами з маринадом, що залишився, посипавши кунжутом.

Бургери з фалафелем

Бургери з фалафелем (скриншот / Good Food)

Щоб приготувати веганські бургери з фалафелем, потрібні наступні інгредієнти:

консервований нут - 400 г;

червона цибулина (маленька) - 1 шт.;

часник - 1 зубчик;

петрушка - жменя;

мелений кмин - 1 ч. л.;

мелений коріандр - 1 ч. л.;

порошок чилі - 0,5 ч. л.;

борошно - 2 ст. л.;

соняшникова олія - 2 ст. л.;

томатна сальса - 200 г

хліб піта - для подачі;

зелений салат - для подачі.

Як готувати бургери з фалафелем

Нут для бургерів потрібно промити й відцідити; цибулю очистьте і наріжте на великі шматочки. Часник слід очистити і подрібнити, петрушку промити.

Покладіть нут у кухонний комбайн разом з цибулею, часником, петрушкою, кмином, коріандром, чилі (або пастою харіса), борошном і невеликою кількістю солі. Перебийте до отримання однорідної маси, а потім сформуйте руками чотири котлети.

Нагрійте соняшникову олію на пательні та обсмажте бургери по 3 хвилини з кожного боку до легкої золотистої скоринки. Подавати з підсмаженим хлібом піта, томатною сальсою та зеленим салатом.

Фарширований овочами перець

Фарширований овочами перець (ілюстративне фото: GettyImages)

Для того, щоб приготувати фарширований перець з овочами, необхідні ці продукти:

перці поблано (або болгарські) - 4 шт.;

оливкова олія - 1 ст. л.;

червоний перець - 50 г;

цибуля - 100 г;

печериці - 135 г;

цвітна капуста - 300 г;

консервована квасоля - 100-120 г;

кукурудза - 300 г;

сік лайма - 1 ст. л.;

приправа тако - 1 ч. л.;

веганський сир - 200 г.

Як готувати фарширований овочами перець

Помийте перці, розріжте їх навпіл вздовж та видаліть насіння. Червоний перець і печериці помийте та наріжте кубиками. Цибулю необхідно почистити і також нарізати кубиками.

Квасолю необхідно промити, а сир натерти. Капусту промийте і розділіть на якомога дрібніші суцвіття.

Нагрійте олію в середній пательні на середньому вогні на бічній конфорці гриля. Всипте нарізані кубиками червоний перець і цибулю, обсмажуйте їх протягом 2 хвилин. Додайте нарізані кубиками гриби і смажте все ще протягом 2 хвилин.

Всипте цвітну капусту, квасолю, кукурудзу, приправу для тако, влийте сік лайма. Перемішайте суміш, готуйте все ще протягом 1 хвилини, потім зніміть з вогню.

Нагрійте одну сторону гриля до 180 градусів. Рівномірно розкладіть начинку по човниках з перцю. За бажанням викладіть зверху веганський сир.

Додайте перець до смаку і поставте перці на гриль на непрямий вогонь. Готуйте страву протягом 20-35 хвилин, до розм'якшення продуктів.

Фаршировані грибами і шпинатом баклажани

Фаршировані грибами і шпинатом баклажани (ілюстративне фото: GettyImages)

Для приготування фаршированого баклажана зі шпинатом і грибами, підготуйте такі інгредієнти:

баклажани (середні) - 2 шт.;

оливкова олія - 2 ст. л.;

цибуля (маленька) - 1 шт.;

часник - 2 зубчики;

печериці - 225 г;

шпинат - 350 г;

веганський сир - 50 г;

сухарі - 3 ст. л.;

цедра - з 1 лимона;

кедрові горіхи - 25 г;

петрушка - жменька.

Як готувати фаршировані грибами і шпинатом баклажани

Баклажани помийте і розріжте навпіл уздовж. Почистьте і подрібніть цибулю та часник, гриби помийте і наріжте пластинками.

Промийте шпинат і петрушку, петрушку подрібніть. Веганський сир натріть на великій або малій терці. Кедрові горішки, якщо використовуєте їх в страві, злегка підсмажте.

Доведіть до кипіння воду в великій каструлі, вкиньте половинки баклажанів і варіть 4-5 хвилин. Після цього злийте з баклажанів рідину. Цей крок зробить баклажани м'якшими, відварити овочі можна заздалегідь.

Покладіть баклажани на деко або гриль, змастіть 1 ст. л. оливкової олії і готуйте 20-25 хвилин до м'якості та золотистого кольору. Вийміть частину м'якуша, щоб зробити заглиблення.

Вийняту частину баклажана подрібніть. У великій пательні потрібно розігріти олію, що залишилася, обсмажити цибулю та часник протягом 4-5 хвилин, доки цибуля не розм'якне.

Додайте м'якуш баклажана і смажте кілька хвилин, потім додайте гриби і готуйте все близько 5 хвилин, поки гриби не підрум'яняться і не стануть м'якими. Після цього необхідно додати шпинат і готувати все протягом 3-4 хвилини, часто помішуючи.

Потім зніміть пательню з вогню, додайте до продуктів сир - і перемішайте суміш. У мисці змішайте панірувальні сухарі, лимонну цедру, кедрові горіхи, петрушку та приправи.

Ложкою викладіть шпинатну суміш на половинки баклажанів і посипте зверху сумішшю панірувальних сухарів. Після цього присмажте баклажани на решітці або на вугіллі, загорнувши в фольгу - щоб розплавився сир.