От спотыкача до сидра. 5 вкусных алкогольных напитков, которые можно сделать из вашего урожая

Спотыкач

Спотыкач - это украинский вариант наливки из ягод и фруктов на основе крепкого алкоголя. Различается термической обработкой сырья и добавлением алкоголя в горячее варево. Классический рецепт легко приготовить на дому.

Ингредиенты:

Ягоды и фрукты (один вид или смесь) - 1 кг;

Водка (спирт 40-45%, самогон) - 0,75 литра;

Сахар - 300-450 граммов (по вкусу);

Вода - 0,5 литра.

Процесс приготовления:

Ягоды или фрукты промыть, положить в кастрюлю, добавить воду и половину сахара.

Довести до кипения, варить 20 - 30 минут на медленном огне, пока плоды не начнут трескаться.

Добавить алкоголь, перемешать, довести до кипения, снять с огня и накрыть крышкой.

Охладить, перелить вместе с плодами в банку, герметично закрыть. При необходимости добавить сахар по своему вкусу.

Настаивать 10-14 дней в темном месте, ежедневно встряхивая.

Процедить через марлю, отжать плоды. По желанию профильтровать для прозрачности.

Перелить в бутылки, закрыть плотно и оставить на 2-3 дня для стабилизации вкуса.

Спотыкач оказывает мощное воздействие на координацию движений (иллюстративное фото: Freepik.com)

Классическая настойка на грушах

Простая и ароматная настойка на основе свежих плодов, спиртного и по желанию сахарного сиропа. Настойка отлично передает вкус и аромат груш, поэтому следует использовать самые лучшие плоды.

Ингредиенты:

свежие груши - 1 кг;

водка (спирт, самогон) - 0,5 литра;

сахар - 100 граммов (необязательно);

вода - 100 мл (необязательно).

Сахарный сироп можно не добавлять или использовать меньшее количество в зависимости от сладости груш и вкусовых предпочтений.

Рецепт:

Помыть груши, разделить на части, удалить сердцевину и семена.

Мякоть вместе с кожурой натереть на мелкой терке.

Грушевое пюре переложить в банку, добавить водку, перемешать.

Плотно закрыть банку и оставить в теплом месте на 25-30 дней, периодически взбалтывая.

Процедить настойку через марлю, отжать мякоть.

Для сладости приготовить сироп из воды и сахара, добавить к настойке, перемешать.

Настой выдержать 3-5 дней в прохладном темном месте. При необходимости - профильтровать.

По желанию можно настаивать как на водке, так и спирте (иллюстративное фото: Freepik.com)

Домашний сидр из яблок

Сидр - это традиционный напиток, производимый путем брожения яблочного сока на диких дрожжах. Этот процесс похож на приготовление яблочного вина, но с другим названием, которое пришло к нам из Франции. Технология приготовления сидра одинакова как для яблочного, так и для грушевого сока.

Ингредиенты:

яблоки - 10 кг;

сахар - 1,5 кг;

вода (при необходимости) - до 1 литра.

Рецепт:

Яблоки протереть сухой тряпкой, не мыть и оставить на 2-3 дня в теплом помещении для активизации диких дрожжей.

Удалить листья и хвостики, измельчить яблоки вместе с кожурой и косточками до состояния пюре.

Переложить пюре в емкость для брожения, заполняя ее на 2/3 объема, оставив место для пены и углекислого газа.

Добавить на каждый килограмм яблок 100-150 г сахара, перемешать.

Горловину емкости завязать марлей и оставить в темном месте на 3-4 дня, ежедневно перемешивая.

Отжать сок из яблочной массы и перелить в чистую емкость для брожения, установить водяной затвор или прикрепить медицинскую перчатку с проколом.

Брожение должно проходить в темном месте при температуре 18-27°C в течение 30-65 дней. Когда процесс закончится, сидр станет более прозрачным, осадок выпадет на дно, а гидрозатвор перестанет пускать пузырьки.

Перелить сидр из осадка, пропустить через несколько слоев марли для фильтрации.

Сидр должен созревать около полугода (иллюстративное фото: Freepik.com)

Малиновое пиво

Малиновое пиво - это необычный и ароматный напиток, сочетающий в себе свежесть пива и сладковатый вкус малины. Вот простой рецепт приготовления этого напитка в домашних условиях.

Ингредиенты:

вода - 8 литров;

малиновый сироп - 1 литр;

пивные дрожжи - 10 граммов.

Рецепт:

Предварительно приготовьте малиновый сироп. Для этого переберите спелые ягоды малины, разомните их деревянной ложкой или протрите через сито.

Добавьте сахар и воду в малиновую массу, и варите на слабом огне 3-5 минут, постоянно помешивая.

В котел с горячей водой добавьте малиновый сироп в соотношении 8 л воды на 1 л сиропа. Сироп можно не процеживать, чтобы сберечь вкус и аромат малины.

Перемешайте содержимое котла и добавьте пивные дрожжи. Оставьте котел с раствором и дрожжами в покое на 2-3 дня для брожения. За это время на поверхности пива появится пена, которую нужно снимать.

После завершения брожения процедите пиво от остатков малины и разлейте по бутылкам, которые нужно плотно укупорить. Сохраняйте готовый напиток в холодном месте.

Наслаждайтесь этим необычным и ароматным напитком, отлично подходящим для летних вечеров (иллюстративное фото: Freepik.com)

Вино из крыжовника

Этот рецепт вина из крыжовника позволяет приготовить высококачественное вино, которое по своему вкусу и аромату напоминает виноградное. Предлагаем простой рецепт домашнего вина из крыжовника.

Ингредиенты:

крыжовник - 1,5 кг;

сахар - 1 кг;

вода - 1,5 л.

Рецепт: