От спотыкача до сидра. 5 вкусных алкогольных напитков, которые можно сделать из вашего урожая

Спотыкач
Спотыкач - это украинский вариант наливки из ягод и фруктов на основе крепкого алкоголя. Различается термической обработкой сырья и добавлением алкоголя в горячее варево. Классический рецепт легко приготовить на дому.
Ингредиенты:
- Ягоды и фрукты (один вид или смесь) - 1 кг;
- Водка (спирт 40-45%, самогон) - 0,75 литра;
- Сахар - 300-450 граммов (по вкусу);
- Вода - 0,5 литра.
Процесс приготовления:
- Ягоды или фрукты промыть, положить в кастрюлю, добавить воду и половину сахара.
- Довести до кипения, варить 20 - 30 минут на медленном огне, пока плоды не начнут трескаться.
- Добавить алкоголь, перемешать, довести до кипения, снять с огня и накрыть крышкой.
- Охладить, перелить вместе с плодами в банку, герметично закрыть. При необходимости добавить сахар по своему вкусу.
- Настаивать 10-14 дней в темном месте, ежедневно встряхивая.
- Процедить через марлю, отжать плоды. По желанию профильтровать для прозрачности.
- Перелить в бутылки, закрыть плотно и оставить на 2-3 дня для стабилизации вкуса.
Спотыкач оказывает мощное воздействие на координацию движений (иллюстративное фото: Freepik.com)
Классическая настойка на грушах
Простая и ароматная настойка на основе свежих плодов, спиртного и по желанию сахарного сиропа. Настойка отлично передает вкус и аромат груш, поэтому следует использовать самые лучшие плоды.
Ингредиенты:
- свежие груши - 1 кг;
- водка (спирт, самогон) - 0,5 литра;
- сахар - 100 граммов (необязательно);
- вода - 100 мл (необязательно).
Сахарный сироп можно не добавлять или использовать меньшее количество в зависимости от сладости груш и вкусовых предпочтений.
Рецепт:
- Помыть груши, разделить на части, удалить сердцевину и семена.
- Мякоть вместе с кожурой натереть на мелкой терке.
- Грушевое пюре переложить в банку, добавить водку, перемешать.
- Плотно закрыть банку и оставить в теплом месте на 25-30 дней, периодически взбалтывая.
- Процедить настойку через марлю, отжать мякоть.
- Для сладости приготовить сироп из воды и сахара, добавить к настойке, перемешать.
- Настой выдержать 3-5 дней в прохладном темном месте. При необходимости - профильтровать.
По желанию можно настаивать как на водке, так и спирте (иллюстративное фото: Freepik.com)
Домашний сидр из яблок
Сидр - это традиционный напиток, производимый путем брожения яблочного сока на диких дрожжах. Этот процесс похож на приготовление яблочного вина, но с другим названием, которое пришло к нам из Франции. Технология приготовления сидра одинакова как для яблочного, так и для грушевого сока.
Ингредиенты:
- яблоки - 10 кг;
- сахар - 1,5 кг;
- вода (при необходимости) - до 1 литра.
Рецепт:
- Яблоки протереть сухой тряпкой, не мыть и оставить на 2-3 дня в теплом помещении для активизации диких дрожжей.
- Удалить листья и хвостики, измельчить яблоки вместе с кожурой и косточками до состояния пюре.
- Переложить пюре в емкость для брожения, заполняя ее на 2/3 объема, оставив место для пены и углекислого газа.
- Добавить на каждый килограмм яблок 100-150 г сахара, перемешать.
- Горловину емкости завязать марлей и оставить в темном месте на 3-4 дня, ежедневно перемешивая.
- Отжать сок из яблочной массы и перелить в чистую емкость для брожения, установить водяной затвор или прикрепить медицинскую перчатку с проколом.
- Брожение должно проходить в темном месте при температуре 18-27°C в течение 30-65 дней. Когда процесс закончится, сидр станет более прозрачным, осадок выпадет на дно, а гидрозатвор перестанет пускать пузырьки.
- Перелить сидр из осадка, пропустить через несколько слоев марли для фильтрации.
Сидр должен созревать около полугода (иллюстративное фото: Freepik.com)
Малиновое пиво
Малиновое пиво - это необычный и ароматный напиток, сочетающий в себе свежесть пива и сладковатый вкус малины. Вот простой рецепт приготовления этого напитка в домашних условиях.
Ингредиенты:
- вода - 8 литров;
- малиновый сироп - 1 литр;
- пивные дрожжи - 10 граммов.
Рецепт:
- Предварительно приготовьте малиновый сироп. Для этого переберите спелые ягоды малины, разомните их деревянной ложкой или протрите через сито.
- Добавьте сахар и воду в малиновую массу, и варите на слабом огне 3-5 минут, постоянно помешивая.
- В котел с горячей водой добавьте малиновый сироп в соотношении 8 л воды на 1 л сиропа. Сироп можно не процеживать, чтобы сберечь вкус и аромат малины.
- Перемешайте содержимое котла и добавьте пивные дрожжи. Оставьте котел с раствором и дрожжами в покое на 2-3 дня для брожения. За это время на поверхности пива появится пена, которую нужно снимать.
- После завершения брожения процедите пиво от остатков малины и разлейте по бутылкам, которые нужно плотно укупорить. Сохраняйте готовый напиток в холодном месте.
Наслаждайтесь этим необычным и ароматным напитком, отлично подходящим для летних вечеров (иллюстративное фото: Freepik.com)
Вино из крыжовника
Этот рецепт вина из крыжовника позволяет приготовить высококачественное вино, которое по своему вкусу и аромату напоминает виноградное. Предлагаем простой рецепт домашнего вина из крыжовника.
Ингредиенты:
- крыжовник - 1,5 кг;
- сахар - 1 кг;
- вода - 1,5 л.
Рецепт:
- Крыжовник вымыть и перебрать.
- Спелые ягоды хорошо размять ложкой.
- Переложить пюре в стеклянную банку.
- Приготовить сироп из сахара и воды, довести до кипения, остудить.
- Залить охлажденным сиропом ягоды, перемешать, оставить в прохладном месте.
- Через 7-8 дней отделить сок от плодов, перелить в бутылки.
- Бутылки укупорить, оставить для тихого брожения на 5-6 недель. Через это время перелить вино в чистые бутылки и выдержать еще 2 месяца.