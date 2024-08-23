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От спотыкача до сидра. 5 вкусных алкогольных напитков, которые можно сделать из вашего урожая

Свое всегда вкуснее всего (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Многие люди сами делают из своего винограда вкусное вино, но есть много других интересных алкогольных напитков разной крепости, которые можно сделать из вашего урожая. Какие есть наиболее оригинальные и изысканные рецепты домашнего алкоголя из спелых фруктов и ягод?

РБК-Украина (проект Styler) подобрало несколько несложных рецептов, из которых вы можете выбрать и приготовить напитки на ваш собственный вкус.

Спотыкач

Спотыкач - это украинский вариант наливки из ягод и фруктов на основе крепкого алкоголя. Различается термической обработкой сырья и добавлением алкоголя в горячее варево. Классический рецепт легко приготовить на дому.

Ингредиенты:

  • Ягоды и фрукты (один вид или смесь) - 1 кг;
  • Водка (спирт 40-45%, самогон) - 0,75 литра;
  • Сахар - 300-450 граммов (по вкусу);
  • Вода - 0,5 литра.

Процесс приготовления:

  • Ягоды или фрукты промыть, положить в кастрюлю, добавить воду и половину сахара.
  • Довести до кипения, варить 20 - 30 минут на медленном огне, пока плоды не начнут трескаться.
  • Добавить алкоголь, перемешать, довести до кипения, снять с огня и накрыть крышкой.
  • Охладить, перелить вместе с плодами в банку, герметично закрыть. При необходимости добавить сахар по своему вкусу.
  • Настаивать 10-14 дней в темном месте, ежедневно встряхивая.
  • Процедить через марлю, отжать плоды. По желанию профильтровать для прозрачности.
  • Перелить в бутылки, закрыть плотно и оставить на 2-3 дня для стабилизации вкуса.

Спотыкач оказывает мощное воздействие на координацию движений (иллюстративное фото: Freepik.com)

Классическая настойка на грушах

Простая и ароматная настойка на основе свежих плодов, спиртного и по желанию сахарного сиропа. Настойка отлично передает вкус и аромат груш, поэтому следует использовать самые лучшие плоды.

Ингредиенты:

  • свежие груши - 1 кг;
  • водка (спирт, самогон) - 0,5 литра;
  • сахар - 100 граммов (необязательно);
  • вода - 100 мл (необязательно).

Сахарный сироп можно не добавлять или использовать меньшее количество в зависимости от сладости груш и вкусовых предпочтений.

Рецепт:

  • Помыть груши, разделить на части, удалить сердцевину и семена.
  • Мякоть вместе с кожурой натереть на мелкой терке.
  • Грушевое пюре переложить в банку, добавить водку, перемешать.
  • Плотно закрыть банку и оставить в теплом месте на 25-30 дней, периодически взбалтывая.
  • Процедить настойку через марлю, отжать мякоть.
  • Для сладости приготовить сироп из воды и сахара, добавить к настойке, перемешать.
  • Настой выдержать 3-5 дней в прохладном темном месте. При необходимости - профильтровать.

По желанию можно настаивать как на водке, так и спирте (иллюстративное фото: Freepik.com)

Домашний сидр из яблок

Сидр - это традиционный напиток, производимый путем брожения яблочного сока на диких дрожжах. Этот процесс похож на приготовление яблочного вина, но с другим названием, которое пришло к нам из Франции. Технология приготовления сидра одинакова как для яблочного, так и для грушевого сока.

Ингредиенты:

  • яблоки - 10 кг;
  • сахар - 1,5 кг;
  • вода (при необходимости) - до 1 литра.

Рецепт:

  • Яблоки протереть сухой тряпкой, не мыть и оставить на 2-3 дня в теплом помещении для активизации диких дрожжей.
  • Удалить листья и хвостики, измельчить яблоки вместе с кожурой и косточками до состояния пюре.
  • Переложить пюре в емкость для брожения, заполняя ее на 2/3 объема, оставив место для пены и углекислого газа.
  • Добавить на каждый килограмм яблок 100-150 г сахара, перемешать.
  • Горловину емкости завязать марлей и оставить в темном месте на 3-4 дня, ежедневно перемешивая.
  • Отжать сок из яблочной массы и перелить в чистую емкость для брожения, установить водяной затвор или прикрепить медицинскую перчатку с проколом.
  • Брожение должно проходить в темном месте при температуре 18-27°C в течение 30-65 дней. Когда процесс закончится, сидр станет более прозрачным, осадок выпадет на дно, а гидрозатвор перестанет пускать пузырьки.
  • Перелить сидр из осадка, пропустить через несколько слоев марли для фильтрации.

Сидр должен созревать около полугода (иллюстративное фото: Freepik.com)

Малиновое пиво

Малиновое пиво - это необычный и ароматный напиток, сочетающий в себе свежесть пива и сладковатый вкус малины. Вот простой рецепт приготовления этого напитка в домашних условиях.

Ингредиенты:

  • вода - 8 литров;
  • малиновый сироп - 1 литр;
  • пивные дрожжи - 10 граммов.

Рецепт:

  • Предварительно приготовьте малиновый сироп. Для этого переберите спелые ягоды малины, разомните их деревянной ложкой или протрите через сито.
  • Добавьте сахар и воду в малиновую массу, и варите на слабом огне 3-5 минут, постоянно помешивая.
  • В котел с горячей водой добавьте малиновый сироп в соотношении 8 л воды на 1 л сиропа. Сироп можно не процеживать, чтобы сберечь вкус и аромат малины.
  • Перемешайте содержимое котла и добавьте пивные дрожжи. Оставьте котел с раствором и дрожжами в покое на 2-3 дня для брожения. За это время на поверхности пива появится пена, которую нужно снимать.
  • После завершения брожения процедите пиво от остатков малины и разлейте по бутылкам, которые нужно плотно укупорить. Сохраняйте готовый напиток в холодном месте.

Наслаждайтесь этим необычным и ароматным напитком, отлично подходящим для летних вечеров (иллюстративное фото: Freepik.com)

Вино из крыжовника

Этот рецепт вина из крыжовника позволяет приготовить высококачественное вино, которое по своему вкусу и аромату напоминает виноградное. Предлагаем простой рецепт домашнего вина из крыжовника.

Ингредиенты:

  • крыжовник - 1,5 кг;
  • сахар - 1 кг;
  • вода - 1,5 л.

Рецепт:

  • Крыжовник вымыть и перебрать.
  • Спелые ягоды хорошо размять ложкой.
  • Переложить пюре в стеклянную банку.
  • Приготовить сироп из сахара и воды, довести до кипения, остудить.
  • Залить охлажденным сиропом ягоды, перемешать, оставить в прохладном месте.
  • Через 7-8 дней отделить сок от плодов, перелить в бутылки.
  • Бутылки укупорить, оставить для тихого брожения на 5-6 недель. Через это время перелить вино в чистые бутылки и выдержать еще 2 месяца.

Раньше мы писали о 5 вкусных и полезных веганских рецептах для барбекю.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Coockpad, Aquagradus, samogon.net.ua.

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