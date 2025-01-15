Від сну до мікробів: 9 відкриттів, які змінять ваше уявлення про здоров’я мозку

Сучасна наука все більше підтверджує, що життя та благополуччя людини залежать від здоров’я мозку та розвитку когнітивних функцій. Провідні наукові групи світу працюють над відкриттями у цій галузі, які можуть змінити наше розуміння ментального здоров’я.

Про дев’ять найбільш вражаючих висновків останнього року, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця в Facebook.

Дев’ять найбільш вражаючих висновків останнього року:

Писати від руки - для мозку краще, ніж друкувати

Це допомагає не лише дітям швидше вивчати літери, але й дорослим краще запам’ятовувати інформацію.

Мікроби кишечника впливають на настрій

Виявлено, що зв’язок між мозком і кишечником є ключовим для подолання стресу. Мікробіом кишечника є складною системою. Проте дослідники працюють над визначенням біомаркерів у кишкових бактеріях, які в майбутньому допоможуть краще використовувати існуючі та розробити нові методи лікування.

Робота допізна у молодості шкодить здоров’ю

Нічні зміни і перевтома здатні викликати депресію та погіршувати якість життя.

Звички можуть знизити ризик деменції

Регулярний сон, фізична активність та здорова їжа зменшують ризик розвитку когнітивних розладів.

"Розмова" з собою допомагає боротися зі стресом

Метод "Внутрішніх сімейних систем" допомагає знайти гармонію із власними емоціями.

Силові тренування - ліки від тривоги

Регулярні вправи позитивно впливають на настрій і зменшують депресію.

Шкідливі продукти вороги ментального здоров’я

Ультраоброблена їжа збільшує ризик депресії на 20-50%.

Глибокий сон очищує мозок

Це важливий процес, що запобігає розвитку хвороб, таких як Альцгеймер.

Кето-дієта допомагає при психічних розладах

Вона може підтримувати рівень цукру та енергію клітин, позитивно впливаючи на мозок.

Ці відкриття демонструють, наскільки тісно пов’язані наш спосіб життя, харчування, фізична активність та емоційне благополуччя. Змінюючи звички, ми можемо покращити якість свого життя і зміцнити здоров’я мозку.