Названо фактор, який "руйнує" щитоподібну залозу та призводить до хвороб

Коли людина перебуває у постійному стресі, від цього страждає багато органів та систем, в тому числі й щитоподібна залоза. А це може призвести до постійної втоми та навіть небезпечних хвороб.

Як стрес шкодить організму

За словами нутриціолога та терапевта Ольги Абдулоєвої, хронічний стрес впливає на гормони, особливо на щитоподібну залозу, яка контролює енергію, вагу, настрій і навіть роботу серця.

Гальмує роботу залози

Коли людина постійно у стресі, то мозок не дає сигнал щитоподібній залозі працювати. У результаті вона виділяє менше гормонів, які потрібні для підтримки обміну речовин.

"Щитоподібна залоза виробляє гормони Т4 і Т3. Т4 - це "заготовка", яка має перетворитися на активний Т3, щоб давати енергію клітинам", - зазначила експерт.

В результаті стрес блокує це перетворення. Тому активного Т3 стає менше, а замість нього з’являється несправжній гормон (реверсивний Т3), який не дає клітинам отримати енергію.

Тому виникає сильна втома, повільний метаболізм, сильний набір ваги, руки й ноги стають "льодяними".

Запалення і ризик аутоімунних хвороб

Стрес викликає запалення в організмі. Це може пошкодити роботу імунної системи, і вона починає атакувати свою ж щитоподібну залозу. Це основа для таких хвороб, як тиреоїдит Хашимото.

Це проявляється такими симптомами:

постійна втома

набір ваги навіть при правильному харчуванні

поганий настрій, депресія

проблеми з менструальним циклом

Методи зняття стресу для покращення роботи щитовидної залози

Людям із хронічними захворюваннями, такими як гіпотиреоз, на які може негативно впливати стрес, слід звернути особливу увагу на методи боротьби з ним. Цілісна стратегія, яка включає здорове харчування, фізичну активність, сон і час для відпочинку.

Відпочиньте

Витрачення часу на роздуми або медитацію може допомогти розслабити тіло та уникнути стресу. Зрештою, розслаблення призведе до зменшення стресу, менше впливаючи на щитовидну залозу.

Деяким людям потрібен лише подих свіжого повітря, то як іншим йога або техніки глибокого дихання.

Дайте своєму тілу необхідне паливо, практикуючи техніки релаксації. Ви можете допомогти відновити баланс загального стану здоров’я та щитовидної залози.

Збалансована дієта

Певні продукти харчування можуть допомогти зменшити стрес в організмі та бути здоровими. До них відносять:

цільнозернові продукти

молочні продукти з низьким вмістом жиру

авокадо та оливкова олія

овочі

фрукти

Слідкуйте за належним контролем порцій і обмежте споживання насичених жирів, оброблених вуглеводів, солі, доданих солодощів та алкоголю.

Спорт

Регулярна фізична активність є чудовим засобом для зняття стресу, який може покращити вашу енергію та настрій. Вправи також можуть покращити сон і зменшити втому.

Це особливо корисно для людей, які страждають від втоми через гіпотиреоз.

Сон

Втома може бути спричинена недостатнім сном. Сім-дев'ять годин якісного сну покращать самопочуття та зменшать напругу у тілі.