Цей сир збереже молодість! Вчені приголомшили новим відкриттям

Французький сир камамбер може стати секретом довголіття та збереження розумової активності. До такого висновку дійшли вчені після серії досліджень, які вивчали вплив ферментованих продуктів на здоров’я мозку та процеси старіння організму.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дослідження в журналі Neuroscience Research .

Що виявили вчені про камамбер?

Камамбер, як і інші м’які ферментовані сири, містить високу концентрацію корисних речовин:

Антиоксиданти , які захищають клітини мозку від старіння.

, які захищають клітини мозку від старіння. Вітаміни групи B (зокрема, В12), які важливі для нервової системи та когнітивних функцій.

(зокрема, В12), які важливі для нервової системи та когнітивних функцій. Поліфеноли та інші сполуки, що знижують запальні процеси та покращують роботу судин.

Як сир впливає на організм?

Експерти зазначають, що регулярне, але помірне вживання камамбера може:

Знижувати ризик розвитку нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

Покращувати пам’ять та концентрацію.

Уповільнювати процеси старіння клітин завдяки активним ферментам і пробіотикам, які підтримують баланс мікрофлори кишківника.

Науковці пояснюють, що ферментовані сири, зокрема камамбер, мають унікальну технологію виробництва, яка забезпечує високу концентрацію корисних бактерій. Саме вони відповідають за синтез біологічно активних речовин, які позитивно впливають на мозок і загальний стан організму.

Як включити камамбер у раціон?

Лікарі-дієтологи радять вживати сир у помірній кількості - не більше 50–70 грамів на день. Камамбер добре поєднується з фруктами, горіхами та зеленню. Його можна додавати до салатів, подавати як окрему страву або вживати разом із цільнозерновим хлібом.

Незважаючи на корисні властивості, важливо пам’ятати, що камамбер є калорійним продуктом із високим вмістом жирів. Його варто уникати людям із серцево-судинними захворюваннями, непереносимістю лактози або ожирінням.

Камамбер - це не лише делікатес із багатовіковою історією, а й продукт, який може сприяти довголіттю та збереженню здоров’я мозку. Помірне споживання цього французького сиру здатне стати частиною збалансованого раціону, що підтримує розумову активність і молодість організму.