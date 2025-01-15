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От сна до микробов: 9 открытий, которые изменят ваше представление о здоровье мозга

Среда 15 января 2025 11:44
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От сна до микробов: 9 открытий, которые изменят ваше представление о здоровье мозга Фото: Что нужно для здоровья мозга (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Олег Швец

Современная наука все больше подтверждает, что жизнь и благополучие человека зависят от здоровья мозга и развития когнитивных функций. Ведущие научные группы мира работают над открытиями в этой области, которые могут изменить наше понимание ментального здоровья.

О девяти самых впечатляющих выводах последнего года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Девять самых впечатляющих выводов последнего года:

Писать от руки - для мозга лучше, чем печатать

Это помогает не только детям быстрее изучать буквы, но и взрослым лучше запоминать информацию.

Микробы кишечника влияют на настроение

Обнаружено, что связь между мозгом и кишечником является ключевой для преодоления стресса. Микробиом кишечника является сложной системой. Однако исследователи работают над определением биомаркеров в кишечных бактериях, которые в будущем помогут лучше использовать существующие и разработать новые методы лечения.

Работа допоздна в молодости вредит здоровью

Ночные смены и переутомление способны вызывать депрессию и ухудшать качество жизни.

Привычки могут снизить риск деменции

Регулярный сон, физическая активность и здоровая пища уменьшают риск развития когнитивных расстройств.

"Разговор" с собой помогает бороться со стрессом

Метод "Внутренних семейных систем" помогает найти гармонию с собственными эмоциями.

Силовые тренировки - лекарство от тревоги

Регулярные упражнения положительно влияют на настроение и уменьшают депрессию.

Вредные продукты враги ментального здоровья

Ультраобработанная пища увеличивает риск депрессии на 20-50%.

Глубокий сон очищает мозг

Это важный процесс, предотвращающий развитие болезней, таких как Альцгеймер.

Кето-диета помогает при психических расстройствах

Она может поддерживать уровень сахара и энергию клеток, положительно влияя на мозг.

Эти открытия демонстрируют, насколько тесно связаны наш образ жизни, питание, физическая активность и эмоциональное благополучие. Меняя привычки, мы можем улучшить качество своей жизни и укрепить здоровье мозга.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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