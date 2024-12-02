Від розваг до зброї. Як TikTok змінив вибори в Румунії, і яка є загроза для України

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Як TikTok став зброєю політичної боротьби

24 листопада 2024 року румунська політична сцена пережила справжній шок: Келін Джорджеску, професор із проросійськими поглядами, який за тиждень до виборів був на рівні 5 відсотків підтримки, несподівано став лідером першого туру, набравши 22,9 відсотка голосів.

Для країни, яка є членом ЄС та НАТО, це стало справжнім політичним потрясінням. Причиною такого стрибка рейтингу стала не лише його риторика, а й активне використання соціальних медіа, зокрема TikTok.

Джорджеску активно просував ідею зниження цін на продукти та енергію, припинення допомоги Україні та критики НАТО. Він став символом розчарування румунських виборців у економічній ситуації, включаючи високу інфляцію та бідність. Його меседжі, підхоплені проросійськими ЗМІ, були спрямовані проти західних цінностей, що додатково посилило підтримку серед певної частини населення.

Як румуни голосували у першому турі (фото: Romania Insider)

Скандальні заяви та минуле кандидата

Проте за цим успіхом ховалися не тільки економічні та соціальні меседжі, а й спірніші висловлювання. Джорджеску відомий своєю критикою НАТО, запереченням російського вторгнення в Україну та висловлюваннями щодо героїзації румунських історичних постатей, пов'язаних з фашизмом. Раніше він був членом ультраправої партії AUR, але залишив її через внутрішні розбіжності.

Проте його кампанія спрацювала, і успіх Джорджеску став справжнім протестом проти традиційної політичної еліти. Як зазначив експерт Валентин Наумеску, результати голосування показують, наскільки глибоко розчаровані виборці у політичній системі країни. Це може призвести до змін у її зовнішній та внутрішній політиці.

Келін Джорджеску (Фото: Libertatea)

Масштабне розслідування та маніпуляції через TikTok

Несподіване сходження Джорджеску привернула увагу державних органів Румунії. Конституційний суд розпочав перерахунок голосів, а Національна аудіовізуальна рада звернулася до Європейської комісії із запитом про розслідування ролі TikTok у виборчій кампанії.

Висувались підозри, що платформа використовувалася для маніпуляцій з результатами виборів, у тому числі за допомогою роботів та фейкових акаунтів. Також передбачалося, що TikTok порушував Закони про цифрові послуги (DSA), незважаючи на заборону політичної реклами.

Підтримка Джорджеску серед молоді, особливо у віці 18-24 років, становила 31 відсоток. У свою чергу старше покоління (старше 65 років) не підтримувало його, що також підтверджує факт, що кампанія була орієнтована на молодь та їх радикальні погляди.

Результати першого туру президентських виборів у Румунії (фото: Радіо Свобода)

Роль TikTok у виборчій кампанії

Ключовим елементом успіху Джорджеску стала його стратегія використання TikTok. В останні роки аудиторія платформи в Румунії значно зросла, і в 2024 році вона становила майже 9 мільйонів користувачів. Джорджеску активно використовував відео, часто емоційно заряджені з музикою, щоби привернути увагу до його політичних поглядів.

Не менш важливою частиною кампанії було використання ботів, які залишали коментарі та створювали видимість масової підтримки. В результаті його контент опинився на перших сторінках платформи, що дозволило йому охопити набагато ширшу аудиторію, чим було б можливо без цих методів.

Крім того, Джорджеску використав релігійні символи та цінності для залучення традиціоналістського електорату. Він заручився підтримкою Румунської Православної Церкви, що також посилило його становище серед віруючих, незважаючи на офіційні заяви щодо нейтральної позиції церкви.

Келін Джорджеску безпосередньо звертається до румунів у постах у TikTok (фото: Europa Libera)

Міжнародні наслідки

Міжнародна спільнота також висловила стурбованість після результатів виборів. ЄС та НАТО розглядають перемогу Джорджеску як загрозу своїм інтересам з огляду на стратегічне становище Румунії на кордоні з Україною. Європейський парламент закликав до пояснень представників TikTok про те, як платформа дотримується законодавства про цифрові послуги.

Перемога Джорджеску ставить під питання роль цифрових платформ у демократичних процесах, особливо коли йдеться про маніпуляції та втручання у виборчі процеси.

Маніпуляції у TikTok: загроза для української мобілізації та безпека інформації

В Україні продовжуються спроби використання TikTok для антимобілізаційних кампаній, що підтверджують дослідження, які виявили розгалужені мережі облікових записів, що розповсюджують дезінформацію. Основні наративи включають перебільшення втрат ЗСУ, чутки про несправедливість мобілізації та створення паніки. Успіх таких кампаній багато в чому обумовлений алгоритмами платформи, які просувають емоційно-насичений контент.

Експерти наголошують на важливості моніторингу координованих дій у TikTok, розвитку медіаграмотності та швидкого реагування на дезінформацію, щоб запобігти можливим маніпуляціям у майбутньому.

Висновки

Результати виборів у Румунії показали важливість соціальних медіа, таких як TikTok, у політичних кампаніях. Ця ситуація стала тривожним сигналом для інших країн, порушуючи питання про вплив дезінформації та маніпуляцій на політичний ландшафт.

Компанія Джорджеску, яка використовувала соціальні мережі та приховані методи впливу, продемонструвала, як такі інструменти можуть кардинально змінювати хід політичних подій, що ставить під загрозу прозорість та чесність виборів у цифрову епоху.