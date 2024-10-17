Як знайти та очистити історію переглядів у TikTok, щоб почати все з чистого листа

TikTok швидко запам'ятовує ваші уподобання та пропонує схожий контент на основі історії переглядів. Очищення даних переглядів дозволить вам скинути рекомендації та почати заново, отримуючи більш актуальний контент.

Про те, як легко знайти та видалити історію переглядів у TikTok, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Як знайти історію переглядів у TikTok

Натисніть значок свого профілю в нижньому правому куті екрана

Виберіть значок з трьома лініями у верхньому правому куті

Натисніть "Налаштування та конфіденційність" та "Центр активності"

Тепер ви повинні побачити галерею зі всіма відео, які ви дивилися за останні 180 днів. Натисніть будь-яке, яке ви хотіли б переглянути.

Ви можете побачити відео з TikTok, які дивилися за останні 180 днів (фото: The Verge)

Як видалити історію переглядів у TikTok

Якщо ви хочете видалити будь-яке або все відео зі своєї історії, це легко зробити. Ви можете спочатку зберегти історію переглядів, перш ніж видаляти її з TikTok, повернувшись в "Налаштування" та "Конфіденційність", а потім в "Обліковий запис" та "Завантажити дані".

Щоб видалити одне або кілька переглянутих вами відео:

На сторінці історії перегляду натисніть "Вибрати" у верхньому правому кутку. У правому верхньому кутку кожного відео з'являться порожні кружки

Натисніть на коло кожного відео, яке ви хочете видалити, а потім натисніть червону кнопку "Видалити" в правому нижньому кутку

Якщо ви бажаєте видалити всі свої відео, натисніть кнопку "Вибрати всю історію переглядів" у лівому нижньому кутку (вона буде відзначена кружками), а потім натисніть кнопку "Видалити"

Майте на увазі, що навіть якщо ви видалили всі свої відео, вони не зникли повністю: у поясненні TikTok щодо історії переглядів говориться, що "ми продовжимо зберігати дані історії ваших переглядів протягом деякого часу, щоб оптимізувати ваш досвід".

Іншими словами, TikTok, як і раніше, буде використовувати вашу історію для своїх алгоритмів.