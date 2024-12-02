От развлечения до оружия. Как TikTok изменил выборы в Румынии, и какая существует угроза для Украины

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Как TikTok стал оружием политической борьбы

24 ноября 2024 года румынская политическая сцена пережила настоящий шок: Келин Джорджеску, профессор с пророссийскими взглядами, который за неделю до выборов был на уровне 5 процентов поддержки, неожиданно стал лидером первого тура, набрав 22,9 процентов голосов.

Для страны, являющейся членом ЕС и НАТО, это стало настоящим политическим потрясением. Причиной такого скачка рейтинга стала не только его риторика, но и активное использование социальных медиа, в частности, TikTok.

Джорджеску активно продвигал идею снижения цен на продукты и энергию, прекращения помощи Украине и критики НАТО. Он стал символом разочарования румынских избирателей в экономической ситуации, включая высокую инфляцию и бедность. Его месседжи, подхваченные пророссийскими СМИ, были направлены против западных ценностей, что дополнительно усилило его поддержку среди определенной части населения.

Как румыны голосовали в первом туре (фото: Romania Insider)

Скандальные заявления и прошлое кандидата

Однако за этим успехом скрывались не только экономические и социальные месседжи, но и более спорные высказывания. Джорджеску известен своей критикой НАТО, отрицанием российского вторжения в Украину и высказываниями, которые касаются героизации румынских исторических фигур, связанных с фашизмом. Ранее он был членом ультраправой партии AUR, но покинул ее из-за внутренних разногласий.

Тем не менее, его кампания сработала, и успех Джорджеску стал настоящим протестом против традиционной политической элиты. Как отметил эксперт Валентин Наумеску, результаты голосования показывают, насколько глубоко разочарованы избиратели в политической системе страны. Это может привести к изменениям в ее внешней и внутренней политике.

Кэлин Джорджеску (фото: Libertatea)

Масштабное расследование и манипуляции через TikTok

Неожиданное восхождение Джорджеску привлекло внимание государственных органов Румынии. Конституционный суд начал перерасчет голосов, а Национальный аудиовизуальный совет обратился в Европейскую комиссию с запросом о расследовании роли TikTok в избирательной кампании.

Выдвигались подозрения, что платформа использовалась для манипуляций с результатами выборов, в том числе с помощью ботов и фейковых аккаунтов. Также предполагалось, что TikTok нарушал Законы о цифровых услугах (DSA), несмотря на запрет на политическую рекламу.

Поддержка Джорджеску среди молодежи, особенно в возрасте 18-24 лет, составила 31 процент. В свою очередь, старшее поколение (старше 65 лет) не поддерживало его, что также подтверждает факт, что кампания была ориентирована на молодежь и их радикальные взгляды.

Результаты первого тура президентский выборов в Румынии (фото: Радио Свобода)

Роль TikTok в избирательной кампании

Ключевым элементом успеха Джорджеску стала его стратегия использования TikTok. В последние годы аудитория платформы в Румынии значительно выросла, и в 2024 году она составила почти 9 миллионов пользователей. Джорджеску активно использовал видео, часто эмоционально заряженные с музыкой, чтобы привлечь внимание к его политическим взглядам.

Не менее важной частью кампании было использование ботов, которые оставляли комментарии и создавали видимость массовой поддержки. В результате его контент оказался на первых страницах платформы, что позволило ему охватить гораздо более широкую аудиторию, чем было бы возможно без этих методов.

Кроме того, Джорджеску использовал религиозные символы и ценности для привлечения традиционалистского электората. Он заручился поддержкой Румынской Православной Церкви, что также усилило его положение среди верующих, несмотря на официальные заявления о нейтральной позиции церкви.

Кэлин Джорджеску напрямую обращается к румынам в постах в TikTok (фото: Europa Libera)

Международные последствия

Международное сообщество также выразило обеспокоенность после результатов выборов. ЕС и НАТО рассматривают победу Джорджеску как угрозу своим интересам, учитывая стратегическое положение Румынии на границе с Украиной. Европейский парламент призвал к объяснениям представителей TikTok о том, как платформа соблюдает законодательство о цифровых услугах.

Победа Джорджеску ставит под вопрос роль цифровых платформ в демократических процессах, особенно когда речь идет о манипуляциях и вмешательстве в избирательные процессы.

Манипуляции в TikTok: угроза для украинской мобилизации и безопасность информации

В Украине продолжаются попытки использования TikTok для антимобилизационных кампаний, что подтверждают исследования, выявившие разветвленные сети аккаунтов, распространяющих дезинформацию. Основные нарративы включают преувеличение потерь ВСУ, слухи о несправедливости мобилизации и создание паники. Успех таких кампаний во многом обусловлен алгоритмами платформы, продвигающими эмоционально насыщенный контент.

Эксперты подчеркивают важность мониторинга координированных действий в TikTok, развития медиаграмотности и быстрого реагирования на дезинформацию, чтобы предотвратить возможные манипуляции в будущем.

Выводы

Результаты выборов в Румынии показали важность социальных медиа, таких как TikTok, в политических кампаниях. Эта ситуация стала тревожным сигналом для других стран, поднимая вопросы о влиянии дезинформации и манипуляций на политический ландшафт.

Кампания Джорджеску, использовавшая социальные сети и скрытые методы воздействия, продемонстрировала, как такие инструменты могут кардинально менять ход политических событий, что ставит под угрозу прозрачность и честность выборов в цифровую эпоху.