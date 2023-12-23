Від преміальних до супердешевих. Які бездротові навушники вибрати у 2024 році

Sony WF-1000XM4

Sony WF-1000XM4 - продуктивні TWS-навушники в стильному дизайні, орієнтовані на повсякденне використання в умовах галасливого мегаполісу або тривалої подорожі. За ANС-шумопоглинання Sony WF-1000XM4 відповідає інтегрований процесор V1, за якість звучання - 6-міліметрові драйвери з кодеком LDAC і технологією DSEE Extreme.

7,3-грамова вакуумна конструкція з внутрішньоканальним кріпленням і закритим акустичним оформленням наділена водонепроникністю за стандартом IPX4, а також здатна забезпечити сумарно до 24 годин автономної роботи.

Sony WF-1000XM4

JLab Go Air Pop

Навушники оснащені сенсорними датчиками для керування. Мають ідеальну посадку завдяки гелевим амбушурам. Крім того, вони оснащені технологією Dual Connect, яка дозволяє підключати кожен навушник окремо. Акумулятор дозволяє насолоджуватися музикою протягом 8 годин.

Технологія Dual Connect дозволяє використовувати обидва навушники незалежно або в парі. Крім того, вони мають вбудовані мікрофони, які забезпечують чистий звук під час телефонних розмов.

JLab Go Air Pop

Technics EAH-AZ80

Це бездротові навушники чорного кольору. Великі 10-міліметрові динаміки навушників AZ80, спеціальна акустична структура і найкраще в категорії шумозаглушення забезпечують винятковий звук, куди би ви не пішли протягом дня.

Зручний дизайн, плавне перемикання пристроїв та кришталево чистий звук гарантують, що ви не пропустите жодної деталі. Чіткі дзвінки можливі завдяки технології JustMyVoice з вісьмома мікрофонами та вдосконаленим приглушенням шуму вітру.

Низькопрофільний дизайн з природним приляганням до вуха гарантує, що вони ідеально підходять та зручні навіть у найактивніші дні. Повністю заряджені навушники та кейс забезпечать вам до 31 години прослуховування музики.

Technics EAH-AZ80

Sony WF-C700N

Навушники Sony WF-C700N Black пропонують користувачеві високу якість звуку, продуманий дизайн та зручність використання. Вони стануть чудовим вибором для тих, хто цінує комфорт та функціональність.

Гаджет забезпечує високоякісне звучання. Завдяки технології шумозаглушення ви зможете насолоджуватися чистим та глибоким звуком навіть у галасливих умовах.

Навушники мають ергономічну форму, яка забезпечує комфортне використання протягом тривалого часу. Вони легко та надійно фіксуються у вухах, не викликаючи дискомфорту.

Завдяки акумулятору навушників, ви зможете використовувати їх до 7,5 годин в режимі відтворення, залежно від гучності та інших параметрів відтворення.

Sony WF-C700N Black підтримує функцію швидкого заряджання, яка дозволяє зарядити навушники за короткий час.

Sony WF-C700N

AirPods Pro 2

Apple AirPods Pro 2nd generation (MQD83) - це друге покоління бездротових навушників з активним шумопоглинанням.

Новий чіп H2 забезпечує кращу якість звуку. Технологія Adaptive Audio автоматично адаптує звучання до навколишнього середовища. Мікрофони навушників використовують технологію beamforming для чіткої передачі вашого голосу під час телефонних дзвінків.

Apple AirPods Pro 2nd generation (MQD83) мають підтримку MagSafe, та бездротову зарядку. А тривалий час автономної роботи наближається до 6 годин від одного заряду. Із зарядним чохлом цей час збільшується до 30 годин.

Навушники мають вологозахист за стандартом IPX4 та чип U1 з функцією визначення місцезнаходження Precision Finding. Apple AirPods Pro 2nd generation (MQD83) - це чудовий вибір для тих, хто шукає бездротовий гаджет з якісним звучанням, комфортним носінням та тривалим часом автономної роботи.

AirPods Pro 2