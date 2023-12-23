От премиальных до супердешевых. Какие беспроводные наушники выбрать в 2024 году

Sony WF-1000XM4

Sony WF-1000XM4 - производительные TWS-наушники в стильном дизайне, ориентированные на повседневное использование в условиях шумного мегаполиса или длительного путешествия. За ANС-шумопоглощение Sony WF-1000XM4 отвечает интегрированный процессор V1, за качество звучания - 6-миллиметровые драйверы с кодеком LDAC и технологией DSEE Extreme.

7,3-граммовая вакуумная конструкция с внутриканальной креплением и закрытым акустическим оформлением наделена водонепроницаемостью по стандарту IPX4, а также способна обеспечить суммарно до 24 часов автономной работы.

Sony WF-1000XM4

JLab Go Air Pop

Наушники оснащены сенсорными датчиками управления. Обладают идеальной посадкой благодаря гелевым амбушюрам. Кроме того, они оснащены технологией Dual Connect, позволяющей подключать каждый наушник отдельно. Аккумулятор позволяет наслаждаться музыкой в течение 8 часов.

Технология Dual Connect позволяет использовать оба наушника независимо или в паре. Кроме того, у них есть встроенные микрофоны, которые обеспечивают чистый звук во время телефонных разговоров.

JLab Go Air Pop

Technics EAH-AZ80

Это беспроводные наушники черного цвета. Большие 10-миллиметровые динамики наушников AZ80, специальная акустическая структура и лучшее в категории шумоподавления обеспечивают исключительный звук, куда бы вы ни пошли в течение дня.

Удобный дизайн, плавное переключение устройств и кристально чистый звук гарантируют, что вы не упустите ни одной детали. Четкие звонки возможны благодаря технологии JustMyVoice с восемью микрофонами и усовершенствованным приглушением шума ветра.

Низкопрофильный дизайн с естественным прилеганием к уху гарантирует, что они идеально подходят и удобны даже в самые активные дни. Полностью заряженные наушники и кейс обеспечат вам до 31 часа прослушивания музыки.

Technics EAH-AZ80

Sony WF-C700N

Наушники Sony WF-C700N Black предлагают пользователю высокое качество звука, продуманный дизайн и удобство использования. Они станут отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и функциональность.

Гаджет обеспечивает качественное звучание. Благодаря технологии шумоподавления вы сможете наслаждаться чистым и глубоким звуком даже в шумных условиях.

Наушники имеют эргономичную форму, обеспечивающую комфортное использование в течение длительного времени. Они легко и надежно фиксируются в ушах, не вызывая дискомфорта.

Благодаря аккумулятору наушников, вы можете использовать их до 7,5 часов в режиме просмотра в зависимости от громкости и других параметров воспроизведения.

Sony WF-C700N Black поддерживает функцию быстрой зарядки, которая позволяет зарядить наушники за короткое время.

Sony WF-C700N

AirPods Pro 2

Apple AirPods Pro 2nd generation (MQD83) - это второе поколение беспроводных наушников с активным шумопоглощением.

Новый чип H2 обеспечивает лучшее качество звука. Технология Adaptive Audio автоматически адаптирует звучание к окружающей среде. Микрофоны наушников используют технологию beamforming для четкой передачи голоса во время телефонных звонков.

Apple AirPods Pro 2nd generation (MQD83) имеют поддержку MagSafe и беспроводную зарядку. А длительное время автономной работы приближается к 6 часам от одного заряда. С зарядным чехлом это время увеличивается до 30 часов.

Наушники имеют влагозащиту по стандарту IPX4 и чип U1 с функцией определения местоположения Precision Finding. Apple AirPods Pro 2nd generation (MQD83) - это отличный выбор для тех, кто ищет беспроводной гаджет с качественным звучанием, комфортным ношением и продолжительным временем автономной работы.

AirPods Pro 2