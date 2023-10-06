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Від підборів до візочка: Кейт Міддлтон зробила те, що від неї ніхто не очікував

Кейт Міддлтон зіграла у регбі з чесмпіонами світу (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Принцеса уельська дійсно вміє дивувати публіку, оскільки іноді її вчинки здаються до неможливості щирими і торкаються самого серця. Наприклад, вчора Кейт у візочку зіграла з чемпіонами світу з регбі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як Кейт Міддлтон підтримала чемпіонів з обмеженими можливостями у День інклюзивності.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Daily Mail та Instagram принцеси уельської.

Кейт Міддлтон підтримала регбістів з обмеженими можливостями

Кейт вирішила підтримати людей з обмеженими можливостями, які попри свої травми намагаються жити повноцінним життям і займаються спортом. Оскільки принцеса є патронесою футбольної ліги регбі, вона взяла участь у матчі з американського футболу з нагоди Дня інклюзивності ліги регбі. 

Принцеса зіграла в регбі з чинними чемпіонами світу з американського футболу, які наприкінці матчу подарували їй іменну форму для принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. 

Крізь емоції Кейт, було видно, наскільки для неї це важливо. А також, скільки задоволення їй приносить ця гра та її сенси. 

Кейт Міддлтон зіграла у регбі з чесмпіонами світу (фото: Getty images)

Головною метою вчинку принцеси було показати, наскільки позитивно ігри Ліги регбі впливають на людей з обмеженими можливостями. Саме на тих, хто займається цим видом спорту. 

Ще однією не менш важливою метою стало продемонструвати, як сильно спорт може допомогти впоратися з нерівністю у суспільстві та у спорті. А також надати людям платформу для розвитку своїх навичок і фізичної форми незалежно від обставин, травм і походження. 

Кейт Міддлтон зіграла у регбі з чесмпіонами світу (фото: Getty images)

Варто зазначити, що ліга регбі на візках - є найбільш інклюзивним форматом у Лізі регбі, на даний період часу, що надає можливість усім грати разом, незалежно від статі або інвалідності.

Образ Кейт Міддлтон на грі 

Для гри у регбі Кейт вибрала темно-синій спортивний костюм, що складається зі спортивних штанів та футболки, а також білі кросівки. На одязі були вишиті емблеми ліги. А ось волосся принцеса зібрала у хвіст для зручності. 

Також на фото, які можна знайти у мережі, видно, що Міддлтон забинтувала  пальці на руці, адже має стару травму. 

Варто зазначити, що  грала Кейт на рівних з іншими спортсменами і раділа так само сильно, як й інші. 

Раніше ми писали про те, що Зеленська тепло звернулася до Кейт Міддлтон.

А також розповідали про те, що Кейт Міддлтон з жовто-блакитними стрічками на серці завітала до українських дітей.

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