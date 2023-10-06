Від підборів до візочка: Кейт Міддлтон зробила те, що від неї ніхто не очікував

Кейт Міддлтон підтримала регбістів з обмеженими можливостями

Кейт вирішила підтримати людей з обмеженими можливостями, які попри свої травми намагаються жити повноцінним життям і займаються спортом. Оскільки принцеса є патронесою футбольної ліги регбі, вона взяла участь у матчі з американського футболу з нагоди Дня інклюзивності ліги регбі.

Принцеса зіграла в регбі з чинними чемпіонами світу з американського футболу, які наприкінці матчу подарували їй іменну форму для принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

Крізь емоції Кейт, було видно, наскільки для неї це важливо. А також, скільки задоволення їй приносить ця гра та її сенси.

Кейт Міддлтон зіграла у регбі з чесмпіонами світу (фото: Getty images)

Головною метою вчинку принцеси було показати, наскільки позитивно ігри Ліги регбі впливають на людей з обмеженими можливостями. Саме на тих, хто займається цим видом спорту.

Ще однією не менш важливою метою стало продемонструвати, як сильно спорт може допомогти впоратися з нерівністю у суспільстві та у спорті. А також надати людям платформу для розвитку своїх навичок і фізичної форми незалежно від обставин, травм і походження.

Кейт Міддлтон зіграла у регбі з чесмпіонами світу (фото: Getty images)

Варто зазначити, що ліга регбі на візках - є найбільш інклюзивним форматом у Лізі регбі, на даний період часу, що надає можливість усім грати разом, незалежно від статі або інвалідності.

Образ Кейт Міддлтон на грі

Для гри у регбі Кейт вибрала темно-синій спортивний костюм, що складається зі спортивних штанів та футболки, а також білі кросівки. На одязі були вишиті емблеми ліги. А ось волосся принцеса зібрала у хвіст для зручності.

Також на фото, які можна знайти у мережі, видно, що Міддлтон забинтувала пальці на руці, адже має стару травму.

Варто зазначити, що грала Кейт на рівних з іншими спортсменами і раділа так само сильно, як й інші.