От каблуков до коляски: Кейт Миддлтон сделала то, чего от нее никто не ожидал

Кейт Миддлтон поддержала регбистов с ограниченными возможностями

Кейт решила поддержать людей с ограниченными возможностями, которые, несмотря на свои травмы, пытаются жить полноценной жизнью и занимаются спортом. Поскольку принцесса является патронессой футбольной лиги регби, она приняла участие в матче по американскому футболу по случаю Дня инклюзивности лиги регби.

Принцесса сыграла в регби с действующими чемпионами мира по американскому футболу, которые в конце матча подарили ей именную форму для принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Сквозь эмоции Кейт было видно, насколько для нее это важно. А также, сколько удовольствия ей доставляет эта игра и ее смыслы.

Кейт Миддлтон сыграла в регби с чемпионами мира (фото: Getty images)

Главной целью поступка принцессы было показать, насколько положительно игры регби влияют на людей с ограниченными возможностями. Именно на тех, кто занимается этим видом спорта.

Еще одной не менее важной целью стало продемонстрировать, как сильно спорт может помочь справиться с неравенством в обществе и спорте. А также предоставить людям платформу для развития своих навыков и физической формы вне зависимости от обстоятельств, травм и происхождения.

Кейт Миддлтон сыграла в регби с чемпионами мира (фото: Getty images)

Стоит отметить, что лига регби на колясках - наиболее инклюзивный формат в Лиге регби, на данный период времени, позволяющий всем играть вместе, независимо от пола или инвалидности.

Образ Кейт Миддлтон на игре

Для игры в регби Кейт выбрала темно-синий спортивный костюм, состоящий из спортивных брюк и футболки, а также белые кроссовки. На одежде были вышитые эмблемы лиги. А вот волосы принцесса собрала в хвост для удобства.

Также на фото, которые можно найти в сети, видно, что Миддлтон забинтовала пальцы на руке, ведь старую травму.

Стоит отметить, что играла Кейт на равных с другими спортсменами и радовалась так же сильно, как и они.