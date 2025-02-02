Від обожнювання до осуду: 6 зірок, які змусили увесь світ ненавидіти їх

Армі Гаммер

У 2017 році він став висхідною зіркою завдяки ролі у фільмі "Назви мене своїм ім’ям", який отримав визнання критиків. Однак у 2021 році кар’єра Гаммера зазнала краху після звинувачень у жорстокому поводженні з боку його колишнього партнера. Ситуація загострилася, коли в медіа з’явилися шокуючі заяви про його канібалістичні фантазії, що фактично поставило хрест на його подальшій роботі в кіно. Армі Гаммер (фото: Вікіпедія)

У результаті актора виключили з кількох проєктів, адже жодна студія не хотіла з ним співпрацювати. У 2022 році вийшов документальний фільм "House of Hammer", у якому детально розглядаються висунуті проти нього звинувачення.

Тим часом Гаммер покинув Голлівуд і почав продавати таймшери на Кайманових островах. У 2023 році він частково визнав свою провину, зізнавшись, що використовував людей під час своєї слави.

Ембер Герд

Після ролей у "Дівчині з Данії", "Аквамені" та "Лізі справедливості" кар’єра Ембер Герд стрімко злетіла. Однак у 2022 році вона опинилася в центрі гучного судового процесу, коли її колишній чоловік, Джонні Депп, подав на неї позов про наклеп. Він звинуватив Херд у брехливих твердженнях щодо домашнього насильства під час їхнього шлюбу. Ембер Герд (фото: instagram.com/amberheard)

Хоча обидві сторони постали перед судом із серйозними звинуваченнями та не вийшли з процесу без репутаційних втрат, громадськість особливо засудила саме Херд. У результаті судового розгляду Деппу присудили 15 мільйонів доларів компенсації, тоді як Херд отримала 2 мільйони доларів. Після апеляції сторони дійшли угоди.

Згодом акторка вирішила переїхати до Іспанії, намагаючись уникнути тиску з боку медіа та громадськості.

Еллен Дедженерес

Колишнє стендап-ток-шоу Еллен Дедженерес швидко стало улюбленим місцем для знаменитостей, які хотіли просувати себе та свої проєкти, збираючи мільйони глядачів. Однак усе змінилося у 2020 році, коли члени команди шоу звинуватили ведучу у створенні токсичного робочого середовища, що включало жорстоке поводження, расизм і переслідування. Еллен Дедженерес (фото: Вікіпедія)

У 2021 році, на тлі зростання звинувачень, програма втратила близько мільйона глядачів, що стало серйозним ударом по її рейтингах. Незабаром після цього Дедженерес оголосила про завершення шоу у 2022 році.

У 2024 році, під час прощального стендап-туру, вона жартома прокоментувала скандал, сказавши, що її "вигнали з індустрії за те, що була підлою".

Каньє Вест

Репутація Каньє Веста серйозно постраждала ще у 2009 році, коли він зірвав нагородження Тейлор Свіфт на MTV Video Music Awards, заявивши, що перемога мала дістатися Бейонсе. Хоча Вест і раніше опинявся в центрі скандалів, зокрема після нападу на представника преси у 2014 році, ситуація різко погіршилася у 2022-му, коли він почав висловлювати антисемітські погляди. Каньє Вест (фото: Getty Images)

Репер вихваляв Адольфа Гітлера та публікував екстремістські зображення, зокрема зі зіркою Давида, що призвело до блокування його акаунта в Twitter та втрати контракту з Adidas. Після цього низка музикантів заборонила використовувати їхні композиції у його роботах.

У 2024 році Вест знову опинився в центрі скандалу після візиту до Росії, що викликало хвилю обурення та принесло йому звання "Ворога України".

R. Kelly

Маючи три нагороди "Греммі", багато хітів номер один і репутацію лідера жанру R&B, R. Kelly десятиліттями користувався повагою серед колег-музикантів та шанувальників. Однак його ім’я було затягнуте в чутки про жорстоке поводження, які переслідували його протягом багатьох років. R. Kelly (фото: Getty Images)

Попри заплямований імідж, його кар'єра була остаточно зруйнована у 2018 році, коли з'явилися нові звинувачення. У 2019 році вийшов документальний фільм "Вижити Р. Келлі", що значно посилило увагу до його справи і призвело до арешту.

У 2022 році в Нью-Йорку R. Kelly був визнаний винним і засуджений до 30 років ув’язнення. У 2023 році він отримав додаткові 19 років у штаті Іллінойс, що сумарно дало йому 31 рік ув’язнення.

Пі Дідді

Під псевдонімом "Дідді" та іншими альтернативними титулами Шон Комбс виріс із успішного репера до одного з найбільших впливових виконавців у музиці, попри кілька юридичних проблем. Однак у 2023 році ця спадщина була зруйнована, коли його колишня партнерка Кессі Вентура подала позов проти нього, звинувативши у низці злочинів, включаючи жорстоке поводження та напад. Пі Дідді (фото: facebook.com/Diddy)

Після врегулювання цього позову з'явилося більше звинувачень від інших жертв, а також записи з камер відеоспостереження, на яких Комбс нападає на Вентуру в готелі. Це призвело до того, що багато знаменитостей дистанціювалися від нього, і його репутація зазнала серйозного удару.

У 2024 році Пі Дідді був заарештований і звинувачений у низці жахливих злочинів. Наразі він стикається з безліччю судових позовів і звинувачень, а його справа потрапить до суду у 2025 році.