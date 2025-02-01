Талант не рятує. Топ-7 акторів, які постійно грають у поганих фільмах

Іноді навіть найталановитіші актори опиняються в проєктах, які не виправдовують їхнього потенціалу. Попри визнання та великий досвід, деяким знаменитостям все ж доводиться зніматися в не найкращих фільмах, де їхній талант не отримує належної оцінки.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 7 акторів, чий потенціал часто змарнований через слабкий сценарій чи низький рівень кінопроектів.

Джессіка Альба

Ця актриса з Каліфорнії вперше привернула увагу публіки завдяки ролі в серіалі "Темний ангел", який створив Джеймс Кемерон і який фактично приніс їй номінацію на "Золотий глобус". Після цього її ім’я стало широко відоме, і вона здобула репутацію однієї з найкрасивіших жінок Голлівуду. Проте її акторська кар’єра не була такою успішною, як очікувалося, і похвал за її гру стало менше. Джессіка Альба (фото: Кіноруім)

Багато фільмів, у яких вона брала участь, принесли їй номінації на антипремію "Золота малина", зокрема такі стрічки, як "У блакитному", "Фантастична четвірка", "Нехай щастить, Чак", "Любовний гуру" та "Маленькі Фокери". Нині вона більше відома своїм бізнесом, аніж акторською діяльністю.

Джонні Депп

Колись цей актор точно не потрапив би до такого списку. Протягом багатьох років він виконував незліченну кількість культових ролей, як у класичних фільмах, так і у великих кінокартинах.

Однак з часом ексцентричний актор став одним із найбільших диваків Голлівуду, і його незвичні манери почали використовуватися як фішка в тих фільмах, що в іншому випадку могли б бути непомітними. Джонні Депп (фото: Кіноруім)

Хоча "Едвард Руки-ножиці" можна переглядати без кінця, "Самотнього рейнджера" важко витримати навіть один перегляд. Так, його гра зробила "Піратів Карибського моря" культовими, але цього недостатньо, щоб утримати наступні частини на висоті.

Ештон Катчер

Ештон Катчер знявся в драматичному біографічному фільмі про Стіва Джобса, але цей проект не здобув великого успіху, оскільки через два роки Майкл Фассбендер зіграв в тому ж фільмі значно краще. Попри комерційний успіх деяких його фільмів, таких як "Новорічна ніч", "День святого Валентина" та "Що відбувається у Вегасі?", критики часто залишали їх без уваги. Ештон Катчер (фото: Кіноруім)

Ніколас Кейдж

Що сталося з його кар'єрою? Колись він був актором зіркового списку А, отримуючи величезні гонорари за важливі ролі. Але з часом все змінилося. Причиною цього стали фінансові проблеми: погані інвестиції в нерухомість та податкові труднощі призвели до серйозних фінансових труднощів для актора. Ніколас Кейдж (фото: Кіноруім)

Щоб вибратися з боргів, Кейдж погоджувався на численні ролі у маловідомих фільмах, таких як "Бігун", "Заплатіть привиду" та "Помста: Історія кохання".

Тайлер Перрі

Чому б не продовжувати знімати фільми, якщо персонажі йдуть на ура? Тайлер Перрі довів, що він є талановитим актором, письменником і режисером, і його банківський рахунок це підтверджує. Проте його франшиза "Madea", розпочата з "Щоденника божевільної чорношкірої жінки", здобула популярність, але також стала постійною мішенню для нагород "Золотої малини". Тайлер Перрі (фото: Кіноруім)

У серії фільмів Перрі грає титульну роль - сувору літню чорну жінку Мадею. Попри численні критичні відгуки, Перрі продовжує зніматися у цих фільмах, а глядачі повертаються за новими випусками.

Меган Фокс

Меган Фокс стала секс-символом сучасності, однак її акторська майстерність часто не отримувала високих оцінок. Її кар'єра більше асоціюється з її зовнішністю, ніж з великими акторськими досягненнями. Однак не можна не відзначити, як вона впевнено зайняла своє місце в кіноіндустрії. Меган Фокс (фото: Кіноруім)

Ставши матір'ю, Меган публічно заявила, що поєднує роль матері і акторки, де акторська кар'єра є для неї джерелом доходу, а не справжньою пристрастю. Вона продовжує отримувати ролі, аби підтримати своїх дітей.

Адам Сендлер

Серед акторів, чиї фільми значно втратили в якості, Адам Сендлер став найяскравішим прикладом. Хоча він знявся в одному фільмі, який критики абсолютно не сприйняли, Сендлер все одно продовжує заробляти мільйони. Адам Сендлер (фото: Кіноруім)

І хоча його фільми рідко отримують хороші відгуки, він залишає місце для себе в індустрії завдяки великим контрактам. У 2017 році Netflix підписав угоду з ним на чотири фільми, яку потім подвоїв до восьми. Тому, здається, команда Happy Madison, зокрема Роб Шнайдер, ще довго буде працювати разом.