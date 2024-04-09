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"Від нього несло перегаром". Свідки вбивства 16-річного хлопця на київському фунікулері розказали деталі трагедії

В Києві вбили хлопця на фунікулері (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Києві 7 квітня на фунікулері було вбито хлопця. Підозрюваний у злочині - працівник правоохоронних органів, який був в неадекватному стані.

Деталі того страшного вечора, розповідає РБК-Україна (проект Styler) посилаючись на слова друга вбитого 16-річного Максима, які опубліковані в Instagram.

Що розказав друг Максима про вечір

За словами хлопця, який був у компанії з Максимом того вечора, від чоловіка, який почав чіплятися до них - дуже несло перегаром. Підлітки ігнорували його, тому чоловік дуже розізлився.

"Потім він звернув увагу на Максима, який виглядав старшим і вищим за нас усіх. І говорить: "Ти будеш віддавати борг батьківщині?". Максим сказав, "Як прийде час - буду захищати", - розказав свідок.

Друг Максима тримав при собі перцевий балончик на випадок небезпеки.

"Як фунікулер приїхав, ми почали виходити і Максим вийшов останнім. Чоловік схватив Максима за сорочку і жбурнув його в скло. Так як він був пяним він не втримався на ногах і полетів за ним, я почав бризкати перцевим балончиком в чоловіка. Він лежав на Максимі. Коли мій друг встав, я побачив перерізане у нього горло. Потім він впав без свідомості", - зазначив хлопець.

Що знайшли з підозрюваним

За словами свідка, вся компанія намагалася затримати нападника, вони також викликали "швидку", але Максим загинув, не приходячи до тями. Неадекват вже не тікав, поліція знайшла у нього марихуану та табельну зброю.

На даний момент підозрюваного - колишнього працівника ДБР Артема Косова відпустили додому. 

Рідні загиблого Максима просять надати розголос цій трагедії, щоб винний у злочині поніс покарання.

Правоохоронець-нападник затриманий (фото: Прокуратура)

До речі, правоохоронцю, причетному до трагедії на станції фунікулера в Києві, оголосили підозру.

Нагадаємо, в Німеччині вбили українського баскетболіста. У штаб-квартирі поліції Ессена затримали групу осіб, які можуть бути причетними до злочину.

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Київ