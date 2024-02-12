Вбивство українського баскетболіста у Німеччині: з'явились нові подробиці нападу

Наразі у справі про вбивство українського баскетболіста Володимира Єрмакова фігурують двоє підозрюваних, одного з яких вже звільнили з-під варти. Крім того, відомо ще про двох постраждалих, окрім юнаків з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на t-online .

Не один підозрюваний

Так, у штаб-квартирі поліції Ессена встановили групу підозрюваних, що можуть бути причетні до скоєння злочину.

"Є двоє підозрюваних, 14 і 15 років, з міст Гельзенкірхен і Герне. Спочатку їх заарештували, але пізніше 14-річного німця з грецьким корінням звільнили з-під варти, оскільки підозра проти нього не була підтверджена", - пише видання.

Водночас, 15-річного німця з турецьким корінням було взято під варту за серйозною підозрою в ненавмисному вбивстві, яку поліція та прокуратура в Ессені оголосили в понеділок. Він вже відомий поліції як злочинець "зі стажем".

Ще двоє постраждалих, окрім українців

За даними поліції, з Єрмаковим і Козаченком були 14-річний сирієць з Гельзенкірхена і 13-річна німкеня з ліванським корінням з Оберхаузена. Ці двоє підлітків також отримали серйозні поранення.

Причина нападу поки невідома

Попри те, що, як заявив речник поліції Ессена 12 лютого, " передумови того, що сталося, досі незрозумілі" та "про мотиви нічого не відомо", поліція не вважає, що це був політично мотивований напад.

"Розслідування триває", - констатують німецькі журналісти.

Вбивство Єрмакова

Як писало РБК-Україна, в Дюссельдорфі, Німеччина, два українські баскетболісти стали жертвами нападу. Невідомі з ножами напали на хлопців через їхню національність.

МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста Володимира Єрмакова в Німеччині. Наразі вже відомо, що нападника затримали.

Нагадаємо, 17-річний Володимир Єрмаков та його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа.