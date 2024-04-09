"От него несло перегаром". Свидетели убийства 16-летнего парня на киевском фуникулере рассказали детали трагедии

Что рассказал друг Максима о вечере

По словам парня, который был в компании с Максимом в тот вечер, от мужчины, который начал приставать к ним, очень несло перегаром. Подростки игнорировали его, поэтому мужчина очень разозлился.

"Потом он обратил внимание на Максима, который выглядел старше и выше нас всех. И говорит: "Ты будешь отдавать долг родине?" Максим сказал, "Как придет время - буду защищать", - рассказал свидетель.

Друг Максима держал при себе перцовый баллончик на случай опасности.

"Как фуникулер приехал, мы начали выходить и Максим вышел последним. Муж схватил Максима за рубашку и швырнул его в стекло. Так как он был пьяным он не удержался на ногах и полетел за ним, я начал брызгать перечным баллончиком у мужчины. Он лежал на Максиме. Когда мой друг встал, я увидел перерезанное у него горло. Затем он упал без сознания", - отметил парень.

Что нашли с подозреваемым

По словам свидетеля, вся компания пыталась задержать нападающего, они также вызвали "скорую", но Максим погиб, не приходя в сознание. Неадекват уже не убегал, полиция нашла у него марихуану и табельное оружие.

В настоящее время подозреваемого - бывшего работника ДБР Артема Косова отпустили домой.

Родные погибшего Максима просят огласить эту трагедию, чтобы виновный в преступлении понес наказание.

Правоохранитель-подозреваемый задержан (фото: Прокуратура)