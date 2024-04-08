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Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції фунікулера в Києві, оголосили підозру

Київ, Понеділок 08 квітня 2024 20:23
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Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції фунікулера в Києві, оголосили підозру Архівне фото: правоохоронцю, причетному до трагедії на станції фунікулера в Києві, оголосили підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Водієві Управління держохорони оголосили підозру в умисному вбивстві, яке сталося вчора на станції фунікулера в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі справи

7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім. Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка.

"Той упав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події", - йдеться в повідомленні.

Йому загрожує в'язниця

Затриманий правоохоронець уже відсторонений від виконання своїх обов'язків. Його командування надає повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій.

Йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає покарання - до 15 років позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії. Працівники ДБР проситимуть суд обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Що передувало

Раніше сьогодні Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінальної справи за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.

Згідно з даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону, затриманий 1994 року народження.

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