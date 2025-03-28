Від мелодрам до комедій: 5 сучасних романтичних фільмів, з якими не буде нудно

Пропонуємо добірку нових романтичних фільмів, які точно не залишать байдужими та подарують гарні емоції. Від несподіваних знайомств до стосунків, які здатні подолати будь-які труднощі - з цими історіями вам не буде сумно!
Які фільми про кохання подивитися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Романтична мелодрама розповідає про Майка, чий сімейний бізнес у Брукліні опиняється під загрозою, коли забудовники хочуть "створити сучасний район". Разом з іншими родинами він розробляє план порятунку місцевості. Сам того не помічаючи, Майк закохується у Хані, яка стає справжньою підтримкою у непрості часи.
Після святкування дня народження Евелін прокидається в Лас-Вегасі з головним болем та обручкою на пальці. Виявляється, вона вийшла заміж за відому рок-зірку - Девіда Ферріса. Намагаючись усвідомити, що спонукало до такого імпульсивного рішення, героїня починає повільно закохуватися в новоспеченого чоловіка. Та чи зможе вона жити в атмосфері постійної уваги ЗМІ?
Романтична драма, яка розгортається на тлі екзотичних пейзажів. Відома письменниця, яка все ніяк не може дописати книгу та переживає розрив, відправляється на ретрит у Марокко. Там вона знайомиться з молодим фінансистом Оуеном, з яким гарно проводить час разом. Новоспечена дружба переростає у щось більше. Та чи зможуть герої перенести своє кохання у реальне життя?
Вчитель англійської Гордон зустрічає дівчину своєї мрії - канадку французького походження Софі. Заради коханої він приїздить у Квебек, де вона має стати новим шеф-кухарем. Несподівано для себе герой дізнається, що босом дівчини є його колишня, відома рестораторка Рубі Коллінз.
Життя Зої Міллер перевертається з ніг на голову, коли вона випадково спричиняє амнезію у капітана футбольної команди Зака. Хлопець плутає її зі своєю дівчиною, але героїня не проти такої пригоди. Вона приєднується до його родини під час лижної прогулянки та знайомиться там з кузеном Зака Майлзом. Кого з них обере Зої?
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