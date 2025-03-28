Від мелодрам до комедій: 5 сучасних романтичних фільмів, з якими не буде нудно

Бруклінська історія кохання (A Brooklyn Love Story)

Романтична мелодрама розповідає про Майка, чий сімейний бізнес у Брукліні опиняється під загрозою, коли забудовники хочуть "створити сучасний район". Разом з іншими родинами він розробляє план порятунку місцевості. Сам того не помічаючи, Майк закохується у Хані, яка стає справжньою підтримкою у непрості часи.

Вирішальний дотик (Lick)

Після святкування дня народження Евелін прокидається в Лас-Вегасі з головним болем та обручкою на пальці. Виявляється, вона вийшла заміж за відому рок-зірку - Девіда Ферріса. Намагаючись усвідомити, що спонукало до такого імпульсивного рішення, героїня починає повільно закохуватися в новоспеченого чоловіка. Та чи зможе вона жити в атмосфері постійної уваги ЗМІ?

Самотня планета (Lonely Planet)

Романтична драма, яка розгортається на тлі екзотичних пейзажів. Відома письменниця, яка все ніяк не може дописати книгу та переживає розрив, відправляється на ретрит у Марокко. Там вона знайомиться з молодим фінансистом Оуеном, з яким гарно проводить час разом. Новоспечена дружба переростає у щось більше. Та чи зможуть герої перенести своє кохання у реальне життя?

Французька дівчина (French Girl)

Вчитель англійської Гордон зустрічає дівчину своєї мрії - канадку французького походження Софі. Заради коханої він приїздить у Квебек, де вона має стати новим шеф-кухарем. Несподівано для себе герой дізнається, що босом дівчини є його колишня, відома рестораторка Рубі Коллінз.

Інша Зої (The Other Zoey)

Життя Зої Міллер перевертається з ніг на голову, коли вона випадково спричиняє амнезію у капітана футбольної команди Зака. Хлопець плутає її зі своєю дівчиною, але героїня не проти такої пригоди. Вона приєднується до його родини під час лижної прогулянки та знайомиться там з кузеном Зака Майлзом. Кого з них обере Зої?

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