Від майданчиків до парадів. Як у Росії маленьких дітей готують до війни (фото)

У Росії не соромляться готувати маленьких дітей до війни з Україною. У дитячих садках на малюків надягають військову форму, майданчики перетворюють на плацдарми. Старших дітей вчать рити окопи, кидати гранати і стріляти справжніми боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на статтю у CNN.

Як у Росії готують дітей до війни

У школах по всій РФ оспівується служба збройних сил, формуються "добровольчі роти" підлітків, вносяться зміни до національної навчальної програми з упором на "захист Батьківщини".

Міністр освіти РФ Сергій Кравцов нещодавно заявив, що зараз у російських школах та коледжах діє близько 10 тисяч так званих "військово-патріотичних" клубів, у їхній роботі беруть участь чверть мільйона осіб.

Ці клуби є частиною багатопланової програми, яка включає в себе радикальний перегляд шкільної програми. Є обов'язкові заняття з військово-патріотичних цінностей; оновлені підручники з історії наголошують на "тріумфі російської армії".

У серпні 2023 року президент Володимир Путін підписав закон, який вводить у школах новий обов'язковий курс: "Основи безпеки та оборони Батьківщини".

Згодом Міносвіти РФ просувало в рамках цієї ініціативи курси, що включали екскурсії у військові частини, "військово-спортивні ігри, зустрічі з військовослужбовцями та ветеранами", а також заняття з управління дронами.

За даними міністерства, старшокласників також навчатимуть використанню бойових набоїв "під керівництвом досвідчених офіцерів військових частин або інструкторів виключно на вогневому рубежі".

Програма, яка проходить цьогорічне тестування і буде впроваджена у 2024 році, покликана прищепити учням "розуміння та прийняття естетики військової форми, військових ритуалів та бойових традицій".

У підручниках РФ пишаються війною Росії в Україні (Скриншот)

У РФ переписують сучасну історію

Сучасна історія теж переписується у країні-агресорі. У стандартному підручнику "Історія Росії" на обкладинці з'явився Кримський міст і новий розділ, присвячений новітній історії України. Є розділи "Фальсифікація історії", "Відродження нацизму", "Український неонацизм" та "Росія - країна героїв".

Путін неодноразово називав російське вторгнення в Україну як "спеціальну операцію із захисту російськомовного населення від геноциду з боку "неонацистів".

Дітей навчають збирати зброю

Широке опитування, проведене CNN у місцевих та соціальних мережах у Росії, показало, що у віці семи чи восьми років проходять базову військову підготовку.

У липні, наприклад, у Білгороді діти дали собі позивні та взяли участь у навчаннях, що включають застосування автоматичної зброї, складання кулемета та подолання смуги перешкод.

Губернатор Білгорода В'ячеслав Гладков запропонував регулярно проводити заняття зі школярами та дошкільнятами.

У травні в Краснодарі десятки дітей на вигляд не старше семи-восьми років марширували в армійській та морській формі, деякі стискали в руках імітацію автоматичної зброї.

Діти в Росії одягнені у військову форму (Скриншот)

Більшість дітей на цих парадах одягнені у ту чи іншу військову форму, часто вони тримають у руках зображення російських військових.

Дитячі садки у РФ (Скриншот)