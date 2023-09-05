Сергій Бабкін знову "знюхався" з росіянами. Деталі скандалу з благодійними концертами 5ʼnizza

Українського співака Сергія Бабкіна і його гурт 5ʼnizza звинувачують у співпраці з росіянами під час організації благодійних концертів для українців. У пресслужбі артиста заявили, що важливіше допомагати Україні, ніж перевіряти громадянство всієї команди організаторів.

Що сталося

Сергій Бабкін і його гурт 5ʼnizza організовують концерти в Європі, під час яких збирають кошти на допомогу українським біженцям. Але виявилося, що при цьому вони користуються послугами промоутера Somewhere Show.

Концерт Сергія Бабкіна анонсований разом із росіянами на одному сайті (скриншот: slukh.media)

За спостереженнями журналістів, у команді організаторів є росіяни, й орієнтовані вони більше на Росію. Річ у тім, що комунікація Somewhere Show ведеться російською, а більшість організованих концертів - це артисти з Росії. Квитки на них можна придбати відразу в рублях, тобто про міжнародну аудиторію не йдеться.

Скриншот: slukh.media

Якщо купувати квитки на концерти 5'nizza та Сергія Бабкіна через цей сайт, він перенаправляє на сторінку, де можна побачити умови покупки. Для цього потрібно погодитися з договором компанії Ticketscloud. Вона має представництво у Москві, та вона була заснована в Росії.

22 вересня Сергій Бабкін зіграє у Чехії на благодійному квартирнику. Офіційним організатором при купівлі квитка зазначений російський промоутер і музичний журналіст Владімір Єркович.

Скриншот: slukh.media

Що відповіла пресслужба

Команда артиста заявила, що головне завдання Сергія Бабкіна як українського співака та громадянина України - робити все, що від нього залежить, для наближення перемоги.

"Організатором концерту в Празі є наш давній друг та колега Ілля Островський, який народився і виріс у РФ, але вже багато років є громадянином Ізраїлю, де постійно і проживає. Він займає антивоєнну та антипутінську позицію та активно допомагає боротьбі України всіма доступними йому засобами, зокрема організацією концертів, гроші з яких йдуть на ЗСУ", - відповіли на запит журналістам.

Пресслужба також додала, що питання того, яка компанія забезпечує продаж квитків з технічного боку, завжди входить до компетенції організатора, а не директора артиста.

"Натомість і Сергій, і я вважаємо, що набагато важливіше грати концерти та збирати кошти на потреби 127-ї бригади ЗСУ, а не з’ясовувати, в якій країні раніше жили організатори або чи має квитковий оператор представництво у РФ", - повідомила дружина та директора співака Сніжана Бабкіна.