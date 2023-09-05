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Сергій Бабкін знову "знюхався" з росіянами. Деталі скандалу з благодійними концертами 5ʼnizza

Вівторок 05 вересня 2023 12:05
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Сергій Бабкін знову "знюхався" з росіянами. Деталі скандалу з благодійними концертами 5ʼnizza Сергій Бабкін потрапив у скандал (фото: facebook.com/babkinfan)
Автор: Юлія Гаюк

Українського співака Сергія Бабкіна і його гурт 5ʼnizza звинувачують у співпраці з росіянами під час організації благодійних концертів для українців. У пресслужбі артиста заявили, що важливіше допомагати Україні, ніж перевіряти громадянство всієї команди організаторів.

Про це повідомило медіа про музику "СЛУХ".

Що сталося

Сергій Бабкін і його гурт 5ʼnizza організовують концерти в Європі, під час яких збирають кошти на допомогу українським біженцям. Але виявилося, що при цьому вони користуються послугами промоутера Somewhere Show.

Сергій Бабкін знову &quot;знюхався&quot; з росіянами. Деталі скандалу з благодійними концертами 5ʼnizza

Концерт Сергія Бабкіна анонсований разом із росіянами на одному сайті (скриншот: slukh.media)

За спостереженнями журналістів, у команді організаторів є росіяни, й орієнтовані вони більше на Росію. Річ у тім, що комунікація Somewhere Show ведеться російською, а більшість організованих концертів - це артисти з Росії. Квитки на них можна придбати відразу в рублях, тобто про міжнародну аудиторію не йдеться.

Сергій Бабкін знову &quot;знюхався&quot; з росіянами. Деталі скандалу з благодійними концертами 5ʼnizza

Скриншот: slukh.media

Якщо купувати квитки на концерти 5'nizza та Сергія Бабкіна через цей сайт, він перенаправляє на сторінку, де можна побачити умови покупки. Для цього потрібно погодитися з договором компанії Ticketscloud. Вона має представництво у Москві, та вона була заснована в Росії.

22 вересня Сергій Бабкін зіграє у Чехії на благодійному квартирнику. Офіційним організатором при купівлі квитка зазначений російський промоутер і музичний журналіст Владімір Єркович.

Сергій Бабкін знову &quot;знюхався&quot; з росіянами. Деталі скандалу з благодійними концертами 5ʼnizza

Скриншот: slukh.media

Що відповіла пресслужба

Команда артиста заявила, що головне завдання Сергія Бабкіна як українського співака та громадянина України - робити все, що від нього залежить, для наближення перемоги.

"Організатором концерту в Празі є наш давній друг та колега Ілля Островський, який народився і виріс у РФ, але вже багато років є громадянином Ізраїлю, де постійно і проживає. Він займає антивоєнну та антипутінську позицію та активно допомагає боротьбі України всіма доступними йому засобами, зокрема організацією концертів, гроші з яких йдуть на ЗСУ", - відповіли на запит журналістам.

Пресслужба також додала, що питання того, яка компанія забезпечує продаж квитків з технічного боку, завжди входить до компетенції організатора, а не директора артиста.

"Натомість і Сергій, і я вважаємо, що набагато важливіше грати концерти та збирати кошти на потреби 127-ї бригади ЗСУ, а не з’ясовувати, в якій країні раніше жили організатори або чи має квитковий оператор представництво у РФ", - повідомила дружина та директора співака Сніжана Бабкіна.

Раніше ми розповідали про те, як Олег Скрипка виступив із росіянами в Чорногорії.

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