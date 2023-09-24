От площадок до парадов. Как в России маленьких детей готовят к войне (фото)

В России не стесняются готовить маленьких детей к войне с Украиной. В детских садах на малышей надевают военную форму, площадки превращают в плацдармы. Детей постарше учат рыть окопы, бросать гранаты и стрелять настоящими боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на статью в CNN.

Как в России готовят детей к войне

В школах по всей РФ воспевается служба в вооруженных силах, формируются "добровольческие роты" подростков, вносятся изменения в национальную учебную программу с упором на "защиту Родины".

Министр образования РФ Сергей Кравцов недавно заявил, что сейчас в российских школах и колледжах действует около 10 тысяч так называемых "военно-патриотических" клубов, в их работе принимают участие четверть миллиона человек.

Эти клубы являются частью многоплановой программы, которая включает радикальный пересмотр школьной программы. Есть обязательные занятия по военно-патриотическим ценностям; обновленные учебники по истории подчеркивают "триумфы российской армии".

В августе 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, вводящий в школах новый обязательный курс: "Основы безопасности и обороны Родины".

Впоследствии Минобразования РФ продвигало в рамках этой инициативы курсы, включающие экскурсии в воинские части, "военно-спортивные игры, встречи с военнослужащими и ветеранами", а также занятия по управлению дронами.

По данным министерства, старшеклассников также будут обучать использованию боевых патронов "под руководством опытных офицеров воинских частей или инструкторов исключительно на огневом рубеже".

Программа, которая проходит тестирование в этом году и будет внедрена в 2024 году, призвана привить ученикам "понимание и принятие эстетики военной формы, военных ритуалов и боевых традиций".

В учебниках РФ гордятся войной России в Украине (Скриншот)

В РФ переписывают современную историю

Современная история тоже переписывается. В стандартном учебнике "История России" на обложке появился Крымский мост и новая глава, посвященная новейшей истории Украины. Есть разделы "Фальсификация истории", "Возрождение нацизма", "Украинский неонацизм" и "Россия - страна героев".

Путин неоднократно называл российское вторжение в Украину как "специальную операцию по защите русскоязычного населения от геноцида со стороны "неонацистов".

Детей учат собирать оружие

Обширный опрос, проведенный CNN в местных и социальных сетях в России, показал, что дети в возрасте семи или восьми лет проходят базовую военную подготовку.

В июле, например, в Белгороде дети дали себе позывные и приняли участие в учениях, включающих применение автоматического оружия, сборку пулемета и преодоление полосы препятствий.

Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков предложил регулярно проводить занятия со школьниками и дошкольниками.

В мае в Краснодаре десятки детей на вид не старше семи-восьми лет маршировали в армейской и морской форме, некоторые сжимали в руках имитацию автоматического оружия...

Дети в России одеты в военную форму (Скриншот)

Большинство детей на этих парадах одеты в ту или иную военную форму, часто они держат в руках изображения российских военных.

Детские садики в РФ (Скриншот)