Німецький медіагігант випустив карту зі "спірними" територіями України

Німецький видавничий гігант випустив карти, на яких окуповані частини України позначені як "спірна територія". Карти, путівники та атласи MairDumont постачаються до книгарень Західної Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

За даними видання, про знахідку повідомила українка Ніна, яка через війну виїхала до Австрії. Напередодні нового навчального рок вона вирішила придбати для свого 12-річного сина географічний атлас. Але коли вдома розглянула покупку як слід, не повірила своїм очам.

"Я побачила посеред України якісь позначки пунктиром. Спочатку не зрозуміла, що це, а потім дивлюся розшифровку, і виходить, що схід та південь України - це, виявляється, "спірна територія", - каже Ніна.

Наслідування кремлівських наративів

Атлас був випущений німецьким видавництвом Kunth у 2023 році. У ньому п'ять регіонів України - Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська області та Крим - відокремлені пунктиром як територія зі "спірним державним кордоном". Таким же пунктиром позначено і весь східний кордон із Росією в районі Донбасу та Криму.

Причому пунктир проходить не по лінії воєнних дій, а по лінії кордону цих областей, які ніколи не були повністю окуповані.

Німецька компанія виділила саме ті регіони, які Кремль у вересні 2022 року, на додачу до Криму, незаконно оголосив "російськими".

Після чого Російська Федерація й почала випускати карти, де усі п'ять регіонів України позначалися як частина Росії. Включаючи українські міста та села, які ніколи не були під російською окупацією.

Легалізація російських “референдумів”

Засновник проекту “Stop Mapaganda” Микола Голубей також обурений тим, як німецький видавник відокремив українські території.

"Я сам із Запоріжжя, це величезне місто. Воно жодного дня не було у окупації, там не було російських солдатів. Але на російських картах – воно у Росії, а на німецьких - на “спірній території"... Так само як і Херсон, звільнений від росіян у листопаді 2022 року. Він також на цих картах на “спірній території". На мою думку, це легалізація так званих російських “референдумів” осені 2022 року", - сказав він.

Загалом Голубей об'їздив близько 30 книгарень у Німеччині, Австрії та Швейцарії та скупив усі карти й путівники, де, за його словами, територію України зображують некоректно.

Серед видавців такої продукції є не лише вищезгаданий Kunth, а й інші німецькі бренди зі світовим ім'ям, такі як ADAC та Marco Polo, а також швейцарське видавництво Kümmerly+Frey.

Діяльність німецького MairDumont

BBC виявило, що всі вищезгадані бренди входять до складу однієї групи - MairDumont GmbH & Co. KG.

Цей німецький гігант є найбільшою в країні групою видавництв путівників з головним офісом в Остфільдерні.

У MairDumont входить більше десятка компаній. Серед них провідне туристичне видавництво Швейцарії Hallwag Kümmerly+Frey, а також відомий бренд Marco Polo - один із найпопулярніших путівників у Німеччині та всій Європі.

За 25 років було продано понад 100 мільйонів путівників Marco Polo.

“Кожен четвертий путівник, куплений у Німеччині, - це Marco Polo”, - повідомляється на офіційному сайті MairDumont.

Продукцію MairDumont можна знайти на прилавках магазинів Західної Європи. Їхні карти та атласи продаються через найбільші книготорговельні мережі в Німеччині, Швейцарії та Австрії, до яких входять близько 1000 магазинів. Їхні товари також представлені у книгарнях Великої Британії.

Помилка чи узаконення дій Росії?

Професор геополітики Королівського коледжу Геллоуей у Лондоні Клаус Доддс вважає, що ці карти тим чи іншим чином узаконюють дії Російської Федерації, адже Україна вже має законні державні кордони й про суперечки не може йти мова.

"Маркування “спірний кордон” передбачає, що є якась суперечка між країнами, яку необхідно вирішити. Але в цій ситуації ніякої суперечки немає! З 1991 року цілком зрозуміло, що Україна має певні державні кордони... Отже, що роблять ці карти? Вони так чи інакше узаконюють зазіхання Росії на українські території. Ось чому це так небезпечно! Це фактично відтворення пропаганди третіми сторонами", - пояснює професор.

Позиція MairDumont

У компанії MairDumont від коментарів відмовились. Натомість переслали BBC текст офіційної заяви, яку раніше надсилали посольствам України до Швейцарії та Німеччини після запиту українських дипломатів.

MairDumont зазначає, що визнає всі п'ять регіонів як територію України, але використовує пунктир для позначення де-факто зони конфлікту.

"Ми вважаємо своїм обов'язком інформувати наших клієнтів про поточну ситуацію на місці у разі виникнення конфліктів", - йдеться у заяві.

Однак експерти з цим твердженням не згодні, та стверджують, що якщо компанія справді мала на меті попередити своїх читачів про потенційну небезпеку, вона мала зобразити всю територію України як зону бойових дій та додати відповідні позначення та розшифровки. А цього в атласах немає.

Скандал з картою України

На початку червня цього року уряд Угорщини оприлюднив відео, яке нібито має закликати людей до скорішого встановлення миру в Україні. Однак у відео сталася пряма чи випадкова помилка: Кримський півострів був зображений як частина Росії, а не України.

Варто зазначити, що в офіційних заявах Угорщина не визнає протиправну анексію Криму Росією у 2014 році.

У відповідь на таку провокацію від Угорщини Міністерство закордонних справ України заявило, що Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО.

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