Від кнопок до прикрас: 12 ідей для зберігання крихітних речей

Розкласти по контейнерах для гачків

Дешеві пластикові контейнери для гачків, які можна знайти в багатьох магазинах з товарами для побуту - чудовий спосіб зберігання дрібних речей. Адже в таких коробочках можна тримати не лише речі для рибалки, а й канцелярське приладдя чи прикраси.

Інший варіант - контейнер для таблеток або для бісеру.

Покласти в тацю

Повсякденні речі, такі як ключі, гаманці, сонцезахисні окуляри та мобільні телефони, є одними з найважливіших речей, які потребують належного місця.

Звісно, можна зробити гачки на стіні, але простіший та зручніший варіант - поставити біля входу гарну тацю, який зможе вмістити всі ці речі. Тож їх можна було легко взяти при виході з дому - однак необхідно привчити себе завжди класти речі в тацю.

Помістити в коробку на клейкій основі

Якщо ви коли-небудь нервово вставали з дивана в пошуках пульта дистанційного керування, існує спосіб розв'язати цю проблему.

Варто прикріпити невелику коробку на клейкій основі збоку від дивану, щоб тримати пульти у вертикальному положенні на видному місці.

Помістити в баночки з-під джему

Невеликі прозорі скляні баночки з-під джему або меду також можуть замінити контейнер для зберігання різноманітних речей - починаючи від прикрас і закінчуючи зубними щітками.

Переваги баночок є те, що можна побачити вміст, а також їхня компактність. Крім цього, щоб речі не розсипались, якщо баночка випадкова перевернеться, можна закрити саморобний контейнер кришкою.

Також в баночках можна зберігати продукти для кулінарії, наприклад, цукор, сіль, різноманітні спеції та трави.

Повісити на гвіздки

Не обов'язково зберігати все в шухлядах, тримати речі разом може і зворотне. А саме, якщо використати гвіздки або кнопки для підвішування речей.

Це особливо практична ідея для зберігання аксесуарів та прикрас, зокрема підвісок і намиста. До того ж це ефектне та естетичне рішення, яке допоможе легко вибрати потрібне.

Покласти в пенал

Старий пенал, який досі лежить вдома, все ще має практичне застосування. Та зберігати в ньому можна не лише канцелярію - а й ключі чи прикраси.

А завдяки своїй формі пенал може стати ідеальним місцем для зберігання пензлів для макіяжу або ж баночок з тінями для повік.

Заховати в коробку чи кошик

Використовуйте великі кошики для зберігання дитячих іграшок, таких як конструктори, лялькові аксесуари та машинки, щоб вони не були розкидані по всій підлозі.

Кошики з іграшками можна помістити на нижню полицю шафи або під ліжко, щоб вони також не займали простір і не заважали пересуватися кімнатою.

З'єднати карабіном

Гумки для волосся перестануть губитися, якщо їх звязати разом стрічкою. Або, що ще практичніше - з'єднати карабіном.

В будь-який момент можна взяти одну, лише відкривши карабін.

Використати форму для льоду

Якщо ви не використовуєте форму для льоду, вона може знадобитися для іншої корисної справи. А саме допомогти тримати разом необхідні речі маленького розміру або дрібні прикраси, як-от сережки.

Розкласти в форму для кексів

Форма для кексів здатна на більше, ніж просто для випікання закуски. Покладіть її в шухляду столу, щоб розкласти канцелярське приладдя.

Цей простий трюк створить центр для зберігання крихітних предметів, які часто губляться, як-от скріпки, гумки та штампи.

Покласти в коробочку з магнітом

Скріпки, кнопки та інші металеві предмети не губитимуться не лише тоді, коли зберігаються в одному контейнері, а й коли фізично тримаються разом - завдяки дії магніту.

Розкласти в органайзер для взуття

В органайзері для взуття, як не дивно, можна тримати не лише кеди і туфлі. Зокрема, в ньому можна зберігати лак для нігтів, згрупувавши його за кольорами, або інструменти для ремонту.