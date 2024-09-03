Від кнопок до прикрас: 12 ідей для зберігання крихітних речей

Різноманітні речі маленького розміру - кнопки, гумки для волосся, пінцети та прикраси - які складають частину побуту, мають один суттєвий недолік. А саме те, що їх напрочуд швидко загубити в оселі. Втім, є способи зберігання, які тримають необхідні дрібні речі разом.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало ідеї, де і як можна зберігати маленькі речі.
Дешеві пластикові контейнери для гачків, які можна знайти в багатьох магазинах з товарами для побуту - чудовий спосіб зберігання дрібних речей. Адже в таких коробочках можна тримати не лише речі для рибалки, а й канцелярське приладдя чи прикраси.
Інший варіант - контейнер для таблеток або для бісеру.
Повсякденні речі, такі як ключі, гаманці, сонцезахисні окуляри та мобільні телефони, є одними з найважливіших речей, які потребують належного місця.
Звісно, можна зробити гачки на стіні, але простіший та зручніший варіант - поставити біля входу гарну тацю, який зможе вмістити всі ці речі. Тож їх можна було легко взяти при виході з дому - однак необхідно привчити себе завжди класти речі в тацю.
Якщо ви коли-небудь нервово вставали з дивана в пошуках пульта дистанційного керування, існує спосіб розв'язати цю проблему.
Варто прикріпити невелику коробку на клейкій основі збоку від дивану, щоб тримати пульти у вертикальному положенні на видному місці.
Невеликі прозорі скляні баночки з-під джему або меду також можуть замінити контейнер для зберігання різноманітних речей - починаючи від прикрас і закінчуючи зубними щітками.
Переваги баночок є те, що можна побачити вміст, а також їхня компактність. Крім цього, щоб речі не розсипались, якщо баночка випадкова перевернеться, можна закрити саморобний контейнер кришкою.
Також в баночках можна зберігати продукти для кулінарії, наприклад, цукор, сіль, різноманітні спеції та трави.
Не обов'язково зберігати все в шухлядах, тримати речі разом може і зворотне. А саме, якщо використати гвіздки або кнопки для підвішування речей.
Це особливо практична ідея для зберігання аксесуарів та прикрас, зокрема підвісок і намиста. До того ж це ефектне та естетичне рішення, яке допоможе легко вибрати потрібне.
Старий пенал, який досі лежить вдома, все ще має практичне застосування. Та зберігати в ньому можна не лише канцелярію - а й ключі чи прикраси.
А завдяки своїй формі пенал може стати ідеальним місцем для зберігання пензлів для макіяжу або ж баночок з тінями для повік.
Використовуйте великі кошики для зберігання дитячих іграшок, таких як конструктори, лялькові аксесуари та машинки, щоб вони не були розкидані по всій підлозі.
Кошики з іграшками можна помістити на нижню полицю шафи або під ліжко, щоб вони також не займали простір і не заважали пересуватися кімнатою.
Гумки для волосся перестануть губитися, якщо їх звязати разом стрічкою. Або, що ще практичніше - з'єднати карабіном.
В будь-який момент можна взяти одну, лише відкривши карабін.
Якщо ви не використовуєте форму для льоду, вона може знадобитися для іншої корисної справи. А саме допомогти тримати разом необхідні речі маленького розміру або дрібні прикраси, як-от сережки.
Форма для кексів здатна на більше, ніж просто для випікання закуски. Покладіть її в шухляду столу, щоб розкласти канцелярське приладдя.
Цей простий трюк створить центр для зберігання крихітних предметів, які часто губляться, як-от скріпки, гумки та штампи.
Скріпки, кнопки та інші металеві предмети не губитимуться не лише тоді, коли зберігаються в одному контейнері, а й коли фізично тримаються разом - завдяки дії магніту.
В органайзері для взуття, як не дивно, можна тримати не лише кеди і туфлі. Зокрема, в ньому можна зберігати лак для нігтів, згрупувавши його за кольорами, або інструменти для ремонту.
Нещодавно ми писали про те, як ефективно використати простір під ліжком для зберігання речей.
Крім цього, розповідали про поради, які допоможуть уникнути безладу.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Better Homes & Gardens, BuzzFeed, Good Housekeeping.