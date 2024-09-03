От кнопок до украшений: 12 идей для хранения крошечных вещей

Разложить по контейнерам для крючков

Дешевые пластиковые контейнеры для крючков, которые можно найти во многих магазинах с товарами для быта - отличный способ хранения мелких вещей. Ведь в таких коробочках можно держать не только вещи для рыбалки, но и канцелярские принадлежности или украшения.

Другой вариант - контейнер для таблеток или для бисера.

Положить в поднос

Повседневные вещи, такие как ключи, кошельки, солнцезащитные очки и мобильные телефоны, являются одними из важнейших вещей, требующих должного места.

Конечно, можно сделать крючки на стене, но более простой и удобный вариант - поставить у входа хороший поднос, который сможет вместить все эти вещи. Так что их можно было легко взять при выходе из дома - однако необходимо приучить себя всегда класть вещи в поднос.

Поместить в коробку на клейкой основе

Если вы когда-нибудь нервно вставали с дивана в поисках пульта дистанционного управления, существует способ решить эту проблему.

Следует прикрепить небольшую коробку на клейкой основе сбоку от дивана, чтобы держать пульты в вертикальном положении на видном месте.

Поместить в баночки из-под джема

Небольшие прозрачные стеклянные баночки из-под джема или меда также могут заменить контейнер для хранения разнообразных вещей - начиная от украшений и заканчивая зубными щетками.

Преимущества баночек является то, что можно увидеть содержимое, а также их компактность. Кроме того, чтобы вещи не рассыпались, если баночка случайно перевернется, можно закрыть самодельный контейнер крышкой.

Также в баночках можно хранить продукты для кулинарии, например сахар, соль, различные специи и травы.

Повесить на гвоздики

Не обязательно хранить все в ящиках, держать вещи вместе может и обратное. А именно, если использовать гвозди или кнопки для подвешивания вещей.

Это особенно практичная идея для хранения аксессуаров и украшений, особенно подвесок и бус. К тому же, это эффектное и эстетическое решение, которое поможет легко выбрать нужное.

Положить в пенал

Старый пенал, до сих пор лежащий дома, все еще имеет практическое применение. Но хранить в нем можно не только канцелярию - а и ключи или украшения.

А благодаря своей форме пенал может стать идеальным местом для хранения кистей для макияжа или же баночек с тенями для век.

Спрятать в коробку или корзину

Используйте большие корзины для хранения детских игрушек, таких как конструкторы, кукольные аксессуары и машинки, чтобы они не были разбросаны по всему полу.

Корзины с игрушками можно поместить на нижнюю полку шкафа или под кровать, чтобы они также не занимали пространство и не мешали передвигаться по комнате.

Соединить карабином

Резинки для волос перестанут теряться, если их связать вместе лентой. Или, что еще практичнее - соединить карабином.

В любой момент можно взять одну всего лишь открыв карабин.

Использовать форму для льда

Если вы не используете форму для льда, она может пригодиться для другого полезного дела. А именно помочь держать вместе необходимые вещи маленького размера или мелкие украшения, например, серьги.

Разложить в форму для кексов

Форма для кексов способна на большее, чем просто для выпечки закуски. Положите ее в ящик стола, чтобы разложить канцелярские принадлежности.

Этот простой трюк создаст центр для хранения крошечных предметов, которые часто теряются, таких, как скрепки, резинки и штампы.

Положить в коробочку с магнитом

Скрепки, кнопки и другие металлические предметы не будут теряться не только тогда, когда хранятся в одном контейнере, но и физически держатся вместе - благодаря действию магнита.

Разложить в органайзер для обуви

В органайзере для обуви, как ни странно, можно держать не только кеды и туфли. В частности, в нем можно хранить лак для ногтей, сгруппировав его по цвету, или инструменты для ремонта.