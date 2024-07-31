6 порад щодо зберігання речей на кожен день, які допоможуть уникнути безладу

Зберігати речі можна багатьма способами. Проте легко забути про них - до неприємного моменту розбирання шафи і полиць. Втім, захаращення і безладу можна уникнути, якщо робити певні організаційні справи регулярно.

Про те, які щоденні речі допоможуть уникнути безладу і накопичення непотребу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Southern Living .

Перебрати речі до купівлі органайзерів

Всупереч поширеній думці, що органайзери моментально розв'яжуть проблему накопичених речей, краще, за словами Елісон Флінн, засновниці компанії Reclaim Professional Organizing, зайнятися наведенням ладу перед тим, як купувати контейнери для зберігання.

Адже це допоможе позбутися непотрібного, зменшивши об'єм для зберігання і збільшивши простір. Коли ви це зробите, обов'язково виміряйте свій простір, перш ніж купувати контейнери.

Перебирати речі кожного дня

Розбирати накопичені речі потроху, але регулярно - ефективніше, аніж перебирати речі з усієї оселі за один день. Як зазначає Селі Вілорія, засновниця компанії CeliOrganizer, не обов'язково ставити складні завдання на кожен день.

Наприклад, можна перевірити свій одяг на наявність дірок і плям під час прання, відклавши старе або те, що не можна полагодити, пошукати тріщини на посуді, перевірити термін придатності на консервах.

Крім цього, можна робити невеликі "спринти", виділяючи на справу лише 15 хвилин, зосередившись на одній шухлядці, поличці чи ділянці.

Такий підхід робить процес керованим і менш складним. Також фахівці пропонують буквально встановити таймер для таких сеансів.

Одна з головних переваг використання таймера полягає в тому, що він також допомагає боротися з прокрастинацією. Знання того, що у вас є лише 30 хвилин, щоб навести лад, мотивує використати цей час з максимальною користю.

Розподілити речі на купи

Щоб перебрати речі ефективно, можна дотримуватися методу, який експертка з організації простору, Джейна Латтимор, називає методом трьох куп - розподіливши все на речі, які варто залишити, викинути чи віддати.

Так ви зможете приймати рішення щодо своїх речей миттєво, зменшуючи ймовірність того, що ви довше зберігатимете непотрібний мотлох.

Одразу класти речі на місце

На думку Кендри Літлджон, засновниці Organized by Kendra, коли ви звикаєте прибирати речі відразу, а не за якийсь час, ви підтримуєте впорядкованість речей в оселі.

За її словами, це допоможе зменшити безлад і гарантуватиме, що ви зможете знайти те, що вам потрібно, в найкоротші терміни.

Розподілити все по категоріях

Також легко знайти те, що вам потрібно, коли всі ваші речі розподілені по категоріях. Групування подібних предметів - це схвалений експертами підхід до підтримання організованості та ефективності.

Цей підхід особливо корисний для великих сімей, оскільки він спрощує процес пошуку та зберігання речей, зменшуючи плутанину та роздратованість.

Прибирати компанією

Хто сказав, що прибирання не може бути веселим? Скористайтеся цим і попросіть допомогти друзів або родичів, яким ви довіряєте - це полегшить перебирання речей, а також зроблять цей процес веселим.

До того ж оточення тих, кого ви любите, також може надати вам необхідну емоційну підтримку, коли ви звільняєтесь від непотрібних речей, з якими пов'язані важливі спогади.