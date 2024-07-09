Як використати простір під ліжком: 5 порад для ефективного і естетичного зберігання речей

Простір під ліжком зазвичай є домівкою для пилу, але з невеликою підготовкою він може стати ідеальним місцем для зберігання речей, якими ви рідко користуєтесь.

Про те, що і як зберігати під ліжком, що б не створювати безлад і заощадити простір в кімнаті, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Оновіть каркас ліжка

Найпростіший, проте не найбюджетніший варіант - оновити каркас ліжка, придбавши такий, що вже має спеціальне місце для зберігання речей.

Такі каркаси для зберігання речей зазвичай мають висувні шухляди під боковинами ліжка або в ногах, що дозволяє легко зберігати речі, не турбуючись про естетичний вигляд.

Існують також варіанти каркасів ліжок, які мають цілу висувну конструкцію, тобто одну велику шухляду для зберігання речей.

Використовуйте вакуумні мішки для зберігання

Простір під ліжком нерідко накопичує купу пилу, і це тому, що до цієї зони важко дістатися традиційними інструментами для прибирання, такими як віники та пилососи.

Ось чому важливо використовувати герметичні контейнери та пакети для зберігання, які збережуть ваші речі чистими.

До того ж вакуумні пакети для зберігання - це чудовий спосіб максимально використати простір під ліжком, зберігаючи в такому упакуванні громіздкі речі, такі як ковдри або зимові куртки.

Оскільки з мішків видаляється повітря, щоб зробити їх меншими, речі займають менше місця.

Зберігайте речі в ящиках

Якщо речі, які ви зберігаєте, краще зберігати в ящиках, коробках або шухлядах, радять звернути увагу на моделі на коліщатках - їх набагато легше витягнути з-під ліжка, особливо, якщо коробки занадто важкі, щоб їх підняти.

Однак переконайтеся, що обраний варіант щільно закривається. Незалежно від того, чи це кришка, чи блискавка, це захистить ваші речі від пилу, поки ви не будете готові використовувати їх знову.

Використовуйте простір для несезонного одягу

Несезонний одяг - одна з найкращих категорій речей для зберігання під ліжком. Взимку в цьому місці радять зберігати купальники, покривала та шорти, а влітку змінювати речі на светри, водолазки, термобілизну та черевики.

Взуття також є однією з найпоширеніших категорій речей, яку можна зберігати у цій зоні. Крім цього, тримати під ліжком можна і чисту постільну білизну, але її слід зберігати в закритих контейнерах, щоб вона не припадала пилом і не забруднювалася.

Додайте наліпки з описом

Якщо ви зберігаєте кілька предметів, переконайтеся, що на коробках чи пакетах наклеєний папірець з описом.

Адже іноді легко забути, що саме зберігається під ліжком, особливо, якщо пакування непрозоре. Чіткий опис не лише дасть розуміння, які речі лежать в кожній коробці, а й допоможе швидко знайти потрібне.