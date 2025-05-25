Від "Кияночки" до PROBASS ∆ HARDI: 10 пісень про Київ, які стали справжніми хітами

Юрій Гуляєв - "Києве мій"

Легендарну пісню створив композитор Ігор Шамо на слова Дмитра Луценка у 1962 році. Публічно її виконав співак Юрій Гуляєв, після чого вона стала музичним шлягером і перетворилася на гімн столиці.



Київський вальс "Знову зацвітуть каштани"

Справжня музична візитівка столиці, яка викликає глибокі почуття любов до міста. Пісня була створена у 1950 році на слова Андрія Малишка та музику Платона Майбороди.



Павло Зібров - "Хрещатик"

Пісня, яка викликає найтепліші спогади та переносить у серце столиці. "Хрещатик" - це справжній символ Києва.



Гарік Кричевський - "Кияночка"

Ще минулого року відомий шансоньє потішив слухачів перекладом на хіт, присвячений жінкам столиці. Пісня дарує позитивний настрій та гарні емоції.



DZIDZIO - "Я люблю тебе, Київ"

Веселий та водночас душевний трек, присвячений місту мрій. Відео до пісні знімалося у знакових місцях столиці, що додає особливої атмосферності.



Віктор Павлік - "Афіни, Київ та Стамбул"

Атмосферна пісня, яка переплітає у собі любов та три величні міста. Музична подорож, сповнена романтики та душевності.



O.Torvald - "Київ вдень та вночі"

Легендарний саундтрек до однойменного серіалу, який повертає у безтурботні часи. Ода місту, який об'єднує людей.



CEPASA - "Київ"

Український електронний музикант, продюсер та виконавець ще у серпні 2022-го презентував душевний трек-кавер на гімн міста з яскравим візуальним супроводом.



KAZKA та ENLEO - "У Київ"

Зворушливий кавер на відомий хіт Djo "End of Beginning". KAZKA та ENLEO заспівали дуетом про місто, яке стало домом, спогади, мрії та надії.



PROBASS ∆ HARDI - "Говорить Київ"

Потужний танцювальний трек, який заряджає енергією та підіймає настрій. Пісня, випущена у перші місяці російського повномасштабного вторгнення, присвячена незламній столиці - символу стійкості та надії для всього світу.