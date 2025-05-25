Від "Кияночки" до PROBASS ∆ HARDI: 10 пісень про Київ, які стали справжніми хітами

З давніх-давен та до сьогодення митці оспівують його вулиці, каштани та незламний дух. У День Києва ділимося найхітовішими піснями про столицю.
РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує добірку пісень до Дня Києва, які точно піднімуть настрій.
Легендарну пісню створив композитор Ігор Шамо на слова Дмитра Луценка у 1962 році. Публічно її виконав співак Юрій Гуляєв, після чого вона стала музичним шлягером і перетворилася на гімн столиці.
Справжня музична візитівка столиці, яка викликає глибокі почуття любов до міста. Пісня була створена у 1950 році на слова Андрія Малишка та музику Платона Майбороди.
Пісня, яка викликає найтепліші спогади та переносить у серце столиці. "Хрещатик" - це справжній символ Києва.
Ще минулого року відомий шансоньє потішив слухачів перекладом на хіт, присвячений жінкам столиці. Пісня дарує позитивний настрій та гарні емоції.
Веселий та водночас душевний трек, присвячений місту мрій. Відео до пісні знімалося у знакових місцях столиці, що додає особливої атмосферності.
Атмосферна пісня, яка переплітає у собі любов та три величні міста. Музична подорож, сповнена романтики та душевності.
Легендарний саундтрек до однойменного серіалу, який повертає у безтурботні часи. Ода місту, який об'єднує людей.
Український електронний музикант, продюсер та виконавець ще у серпні 2022-го презентував душевний трек-кавер на гімн міста з яскравим візуальним супроводом.
Зворушливий кавер на відомий хіт Djo "End of Beginning". KAZKA та ENLEO заспівали дуетом про місто, яке стало домом, спогади, мрії та надії.
Потужний танцювальний трек, який заряджає енергією та підіймає настрій. Пісня, випущена у перші місяці російського повномасштабного вторгнення, присвячена незламній столиці - символу стійкості та надії для всього світу.
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