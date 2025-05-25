От "Кияночки" до PROBASS ∆ HARDI: 10 песен о Киеве, которые стали настоящими хитами

С давних времен и по сей день художники воспевают его улицы, каштаны и несокрушимый дух. В День Киева делимся самыми хитовыми песнями о столице.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку песен ко Дню Киева, которые точно поднимут настроение.
Легендарную песню создал композитор Игорь Шамо на слова Дмитрия Луценко в 1962 году. Публично ее исполнил певец Юрий Гуляев, после чего она стала музыкальным шлягером и превратилась в гимн столицы.
Настоящая музыкальная визитная карточка столицы, которая вызывает глубокие чувства любовь к городу. Песня была создана в 1950 году на слова Андрея Малышко и музыку Платона Майбороды.
Песня, которая вызывает теплые воспоминания и переносит в сердце столицы. "Хрещатик" - это настоящий символ Киева.
Еще в прошлом году известный шансонье порадовал слушателей переводом на хит, посвященный женщинам столицы. Песня дарит позитивный настрой и хорошие эмоции.
Веселый и одновременно душевный трек, посвященный городу мечты. Видео к песне снималось в знаковых местах столицы, что добавляет особой атмосферности.
Атмосферная песня, которая переплетает в себе любовь и три величественных города. Музыкальное путешествие, полное романтики и душевности.
Легендарный саундтрек к одноименному сериалу, который возвращает в беззаботные времена. Ода городу, который объединяет людей.
Украинский электронный музыкант, продюсер и исполнитель еще в августе 2022-го представил душевный трек-кавер на гимн города с ярким визуальным сопровождением.
Трогательный кавер на известный хит Djo "End of Beginning". KAZKA и ENLEO спели дуэтом о городе, который стал домом, воспоминаниях, мечтах и надеждах.
Мощный танцевальный трек, который заряжает энергией и поднимает настроение. Песня, выпущенная в первые месяцы российского полномасштабного вторжения, посвящена несокрушимой столице - символу стойкости и надежды для всего мира.
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