Від Христини Соловій до Coldplay: 8 крутих каверів на пісні Океану Ельзи

Jerry Heil - "Я так хочу до тебе"

На початку свого творчого шляху Яна Шемаєва була відома як кавер-виконавиця. Однією з ранніх її робіт був переспів пісні "Я так хочу до тебе", куди вона "вклала багато натхнення". На цей кавер її надихнули однокурсники з КІМ ім. Глієра.

До слова, згодом Jerry Heil записала експериментальний кавер а капелла на відразу усі пісні альбому "Без меж", об'єднані в одну.

LAUD - "Не питай"

Влад Каращук не тільки переспівав ліричний хіт ОЕ, надавши йому нового звучання, а й зняв відео на трек. Щоб зняти цей кліп LAUD вирушив до Об'єднаних Арабських Еміратів. Вийшло дуже атмосферно.

Христина Соловій - "Йду на дно"

Христина Соловій має у своєму доробку домашній триб'ют-кавер на її улюблену пісню Океан Ельзи "Йду на дно" із альбому "Там, де нас нема". Відео було зняте на телефон у ніч на 14 травня 2017 року до дня народження Вакарчука.

Світ - "Обійми"

Екс-вокаліст гурту Gouache Іван Розін разом з учасниками колективу Svit, дитячим хором і струнним квартетом виконали у квітні 2022 року пісню "Обійми", яка сьогодні звучить як молитва про Україну.

З цією піснею, кажуть музиканти, "росте віра, що перемога близько, що розірвані війною родини з'єднаються, а пошматовані пекельним гнівом душі загояться".

"Обійми" - це благання дитини до матері сховати від вибухів. "Обійми" - заклинання жінки до коханого повернутися живим. "Обійми" - це крик до Заступниці, аби дала сили подолати тугу за тими, хто не повернеться. Ворог із коренем вирвав нас із мирного життя і кинув, у чому були, на роздоріжжя війни. Та ми живі. Ми боремося. І ми молимося. Кожен, як може. Будь ласка, слухайте "Обійми", знаходьте у ній прихисток і міцнійте у вірі. Ми переможемо. Все буде Україна!" - йдеться у описі відео.

Domiy - "Мить"

Марія Довгаюк зізнається, що ця пісня ніколи не давала їй спокою, бо щось "постійно підштовхувало до неї, коли сідала за інструмент - завжди хотілось її награти і наспівати".

За словами артистки, на запис кавера її надихнули слова Вакарчука, який про пісню "Мить" сказав: "Я не міг заспокоїтись, поки не написав пісню".

Співачка заспокоїлась, коли заспівала цю версію хіта ОЕ "зі своїм баченням і відчуттями".

Deonis Pritula і BERNADS’KA - "На небі"

Дуже красива й ніжна версія однієї з найпопулярніших (і найніжніших) композицій ОЕ.

Coldplay і Romario Punch - "Обійми"

Не тільки українські музиканти робили кавери на Океан Ельзи. Відомий британський гурт Coldplay на одному зі своїх концертів у Варшаві виконав пісню "Обійми" разом з артистом Romario Punch. Це стало справжньою сенсацією, адже пісня українською мовою, виконана всесвітньо відомим колективом, набуває особливого значення в контексті міжнародної підтримки України.

Нагадаємо, що 9 серпня Океан Ельзи випустил нову версію пісні "Той день", до запису якої долучилися відомі українські зірки: KOLA, Jerry Heil, YAKTAK і SHUMEI.

Таким чином, через 24 роки після релізу на культовому альбомі "Янанебібув", пісня отримала нове звучання, емоцію і нове значення. Її мета - донести і оспівати спільне, одне на всіх нас бажання та переконання: наш той день (День Перемоги над російським загарбником) обов'язково настане!