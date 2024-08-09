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От Христины Соловий до Coldplay: 8 крутых каверов на песни Океана Ельзи

Песни Океана Ельзи популярны во всем мире (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Океан Ельзи - это не просто культовая украинская группа, это символ эпохи, который вдохновляет музыкантов по всему миру. С годами многие исполнители создавали каверы на песни ОЕ, придавая им новые оттенки и оригинальность.

Сегодня РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам несколько лучших интерпретаций песен Вакарчука и Ко, получивших популярность среди поклонников группы.

Jerry Heil - "Я так хочу до тебе"

В начале своего творческого пути Яна Шемаева была известна как кавер-исполнительница. Одной из ранних ее работ был перепевка песни "Я так хочу до тебе", куда она "вложила много вдохновения". На этот кавер ее вдохновили сокурсники из КИМ им. Глиэра.

 

К слову, впоследствии Jerry Heil записала экспериментальный кавер а капелла на сразу все песни альбома "Без меж", объединенные в одну.

 

LAUD - "Не питай"

Влад Каращук не только перепел лирический хит ОЕ, придав ему новое звучание, но и снял видео на трек. Чтобы снять этот клип, LAUD отправился в Объединенные Арабские Эмираты. Получилось очень атмосферно.

 

Христина Соловий - "Йду на дно"

Христина Соловий имеет в своем творчестве домашний трибьют-кавер на ее любимую песню Океан Ельзи "Йду на дно" из альбома "Там, де нас нема". Видео было снято на телефон в ночь на 14 мая 2017 года ко дню рождения Вакарчука.

 

Світ - "Обійми"

Экс-вокалист группы Gouache Иван Розин вместе с участниками коллектива Svit, детским хором и струнным квартетом исполнили в апреле 2022 года песню "Обійми", которая сегодня звучит как молитва за Украину.

С этой песней, говорят музыканты, "растет вера, что победа близка, что разорванные войной семьи воссоединятся, а разорванные адским гневом души заживут".

"Обійми" - это мольба ребенка к матери спрятать от взрывов. "Обійми" - заклинание женщины к любимому вернуться живым. "Обійми" - это крик к Заступнице, чтобы дала силы преодолеть тоску по тем, кто не вернется. Враг с корнем вырвал нас из мирной жизни и бросил, в чем были, на развилку войны. Но мы живы. Мы боремся. И мы молимся. Каждый, как может. Пожалуйста, слушайте "Обійми", находите в ней пристанище и укрепляйтесь в вере. Мы победим. Все будет Украина!" - говорится в описании видео.

 

Domiy - "Мить"

Мария Довгаюк признается, что эта песня никогда не давала ей покоя, потому что что-то "постоянно подталкивало к ней, когда садилась за инструмент - всегда хотелось ее наиграть и напеть".

По словам артистки, на запись кавера ее вдохновили слова Вакарчука, который о песне "Мить" сказал: "Я не мог успокоиться, пока не написал песню".

Певица успокоилась, когда спела эту версию хита ОЕ "со своим видением и ощущениями".

 

Deonis Pritula и BERNADS'KA - "На небі"

Очень красивая и нежная версия одной из самых популярных (и самых нежных) композиций ОЕ.

 

Coldplay и Romario Punch - "Обійми"

Не только украинские музыканты делали каверы на Океан Ельзи. Известная британская группа Coldplay на одном из своих концертов в Варшаве исполнила песню "Обійми" вместе с артистом Romario Punch. Это стало настоящей сенсацией, ведь песня на украинском языке, исполненная всемирно известным коллективом, приобретает особое значение в контексте международной поддержки Украины.

 

Напомним, что 9 августа Океан Ельзи выпустил новую версию песни "Той день", к записи которой присоединились известные украинские звезды: KOLA, Jerry Heil, YAKTAK и SHUMEI.

Таким образом, через 24 года после релиза на культовом альбоме "Янанебібув", песня получила новое звучание, эмоцию и новое значение. Ее цель - донести и воспеть общее, одно на всех нас желание и убеждение: наш тот день (День Победы над российским захватчиком) обязательно наступит!

 

Также добавим, что 11 и 12 октября в Киеве пройдут концерты к 30-летию Океана Ельзи. Билеты можно приобрести по ссылке на сайте Concert.ua.

Ранее мы писали, что известная певица вспомнила, как Вакарчук помог развитию ее карьеры .

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