Не було б ані "Гаррі Поттера", ані "Форсажу". Як і за що українець отримав два Оскара в один день

Відомий на весь світ український кіноінженер Анатолій Кокуш залишається загадкою для багатьох своїх співвітчизників. Однак саме він у 2006 році був удостоєний одразу двох технічних премій Оскар, які вручаються за внесок у розробку технологій, не пов'язаний з конкретним фільмом.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цього видатного українця, його життєвий шлях та найбільші досягнення.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: filmo.tech, Державне агентство України з питань кіно, day.kyiv.ua, Wikipedia, YouControl.
Анатолій Якимович Кокуш - український інженер у галузі кінотехніки - операторської техніки для кіно й телебачення. Він народився у Керчі в 1951 році.
Інженерну освіту юнак здобув у Ленінградському інституті кіноінженерів.
"Я з дитинства займався любительською фотографією на станції юних техніків у Керчі й мені дуже подобався кінематограф. У довіднику для вступників до вузів прочитав про Ленінградський інститут кіноінженерів і до того зацікавився, що загітував ще двох людей із нашого класу", - пригадав інженер в інтерв'ю виданню "День".
За його словами, конкурс був досить "пристойним", проте вступити вдалося.
"Мене захоплювало створення чогось нового - конструювання, особливо креслення, а також кінозйомка. У нас була любительська студія "ЛІКІ-фільм", де я працював і як оператор, і як режисер. Знімав фільми на камеру 35-мм, яку брав на кафедрі", - поділився видатний українець.
Кокуш-оператор (скріншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)
Водночас він визнав, що весь час дивувався примітивністю знімального процесу - "наскільки оператор прив'язаний до камери".
"Щоб камера підстрибнула - оператор повинен був підстрибнути. А чому б не дати їй свободу рухів? І ось цей напрямок мене захопив. Практично всі мої розробки присвячені йому", - зізнався чоловік.
Робочий процес (скріншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)
У 1974 році він почав працювати у проектно-конструкторському відділі Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка в Києві.
"Вирішив займатися саме дистанційно керованою камерою, тому що хотів досягнути масштабності, динаміки зйомок - того, чого не існувало на той момент... Я зрозумів, що треба створити гіростабілізовану головку, щоб захистити камеру від зовнішніх коливань", - розповів журналістам винахідник.
На початку 1980-х років він винайшов і сконструював унікальний на той час операторський кран, на основі якого пізніше було створено серію кранів "Каскад".
"Це крани - з надлегких сплавів, секційні, можуть збиратися до різної довжини", - пояснив експерт.
За кранами було майбутнє (скріншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)
Першим фільмом, знятим за допомогою них, став український радянський широкоформатний художній фільм 1982 року кінорежисера Тимофія Левчука під назвою "Якщо ворог не здається...".
Під час перебудови Кокуш, будучи керівником виробничо-експериментальної лабораторії державної кіностудії, створив на її базі кооператив.
Оскільки Державне агентство України з питань кіно залишилось на той час без фінансування, кооператив мав на меті забезпечити грошима колектив лабораторії, який складався з близько 20 осіб.
У 1990 році інженер ухвалив рішення відкрити власну справу й заснував спеціалізовану фірму - ТОВ "Фільмотехнік". Він став не лише керівником компанії, але й одним з авторів більшості її розробок.
"Фільмотехнік" і команда (фото: filmo.tech)
Згідно з інформацією аналітичної онлайн-системи YouControl, основні види діяльності компанії Кокуша (за загально прийнятою класифікацією видів економічної діяльності - КВЕД) такі:
Зйомка в негоду та "в динаміці" (скріншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)
Незабаром після заснування, в тому ж таки 1990 році, компанія створила першу стабілізовану головку, над якою розробники працювали впродовж кількох років.
Першою стрічкою, знятою за її допомогою, став документальний фільм "Ленінград як на долоні".
"Причому знімали і з вертольота, і з катера, і з крана... Й отримали дуже хороше зображення", - пригадав інженер.
Кіноінженер Анатолій Кокуш (скріншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)
У 1991 році компанія вперше взяла участь у виставці в Нью-Йорку - продемонструвала гіростабілізований операторський кран "Авторобот", що працював з використанням створеної раніше головки.
Аналогів на ринку США він не мав і отримав від американців назву U-CRANE.
Крім цього, Кокуш створив також оригінальні операторські стабілізовані системи (головки) - Flight Head.
"Цей операторський кран (U-CRANE, - Ред.) довжиною три-чотири метри встановлюється на машину й дозволяє проводити зйомки на ходу. Для нього й була створена голівка, яка дозволила ізолювати кран від усіляких поштовхів, коливань, вітру. Якість зображення вийшла в результаті набагато вищою, ніж ми чекали. З'явилась можливість їздити по нерівній місцевості", - розповів винахідник.
Кран U-CRANE (скріншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)
Нині "Фільмотехнік" має потужний науково-технічний потенціал, а інфраструктура розробок й виробництва компанії об'єднує понад 30 підприємств авіаційно-космічної та приладобудівної промисловості.
Діапазон діяльності фірми охоплює:
Крани бувають різними (скріншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)
Впродовж багатьох років на обладнанні компанії була знята велика кількість відомих у різних країнах і навіть оскароносних фільмів: "Титанік", "Казанова", "Герой", "Мамай", "Пограбування по-італійськи", "Дванадцять друзів Оушена", "Король Артур", "Царство небесне", "Бін", "Трансформери", "Таксі", "Залізна людина 2", "Форсаж", "Війна світів", "Бетмен", "Схід - Захід", "Код да Вінчі", "Місія нездійсненна 3", "Люди Х", "Містер і місіс Смітт", "Гоббіт", "Троя", "Гаррі Поттер" тощо.
Для того, щоб потрапити до цих проектів, компанії українського інженера доводилось вигравати тендери з-поміж найпотужніших фірм світу, які спеціалізуються на апаратурі для кіновиробництва.
Попри величезну конкуренцію, обладнання фірми працює у щонайменше десятьох країнах світу (Україні, США, Канаді, Великій Британії, Франції, Італії, Нідерландах тощо).
Кран "гармошка" на знімальному майданчику українського фільму Delirium (фото: uk.wikipedia.org)
Впродовж історії (з 1929 року) за Оскар змагалися не лише відомі голлівудські зірки, але й видатні особи родом з України.
18 лютого 2006 року американська Академія кінематографічних мистецтв і наук відзначила досягнення Анатолія Кокуша й вручила йому Оскар за науково-технічні досягнення (Scientific and Technical Academy Award) в одразу двох номінаціях із шістьох наявних того року.
Перший Оскар українець отримав за ідею та розробку гіростабілізованого операторського крана "Авторобот" (U-CRANE) зі стабілізованою панорамною головкою Flight Head.
Разом із ним нагороду отримували начальник виробництва "Фільмотехніки" Юрій Поповський і оператор Олексій Золотарьов (представляє інтереси компанії в Канаді).
Фільми знімають по-різному (скріншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)
Під час вручення найпрестижнішої в кінематографі нагороди зазначалося, що U-CRANE і Flight Head "відкрили нові можливості для кіновиробників", адже:
Другий Оскар Кокуш отримав "за ідею та створення операторських кранів серії "Каскад", адже "надлегка конструкція цих кранів і виліт стріли на відстань до 21 метра дають можливість розміщувати камеру в найбільш недоступних місцях".
Анатолій Кокуш з нагородами (скріншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)
"Ми отримали нагороди за нову тенденцію, за принцип. Адже такі Оскари дають не за конкретні пристрої, а за ідеї в розвитку обладнання. Надлегкі операторські крани типу "Каскада" вже копіюються всіма. Ідея стабілізованої головки на будь-які камери також була несподіваною, але зараз багато фірм копіюють і її", - підсумував інженер.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про видатного українця, який відкрив Х-промені задовго до Рентгена.
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