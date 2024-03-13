Не было бы ни "Гарри Поттера", ни "Форсажа". Как и за что украинец получил два Оскара в один день

Известный на весь мир украинский киноинженер Анатолий Кокуш остается загадкой для многих своих соотечественников. Однако именно он в 2006 году был удостоен сразу двух технических премий Оскар, которые вручаются за вклад в разработку технологий, не связанный с конкретным фильмом.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этом выдающемся украинце, его жизненном пути и величайших достижениях.
При подготовке материала были использованы следующие источники: filmo.tech, Государственное агентство Украины по вопросам кино, day.kyiv.ua, Wikipedia, YouControl.
Анатолий Якимович Кокуш - украинский инженер в области кинотехники - операторской техники для кино и телевидения. Он родился в Керчи в 1951 году.
Инженерное образование юноша получил в Ленинградском институте киноинженеров.
"Я с детства занимался любительской фотографией на станции юных техников в Керчи и мне очень нравился кинематограф. В справочнике для поступающих в вузы прочитал о Ленинградском институте киноинженеров и настолько заинтересовался, что сагитировал еще двух людей из нашего класса", - вспомнил инженер в интервью изданию "День".
По его словам, конкурс был достаточно "приличным", однако поступить удалось.
"Меня увлекало создание чего-то нового - конструирование, особенно черчение, а также киносъемка. У нас была любительская студия "ЛИКИ-фильм", где я работал и как оператор, и как режиссер. Снимал фильмы на камеру 35-мм, которую брал на кафедре ", – поделился выдающийся украинец.
Кокуш-оператор (скриншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)
В то же время он признал, что все время удивлялся примитивности съемочного процесса - "насколько оператор привязан к камере".
"Чтобы камера подпрыгнула - оператор должен был подпрыгнуть. А почему бы не дать ей свободу движений? И вот это направление меня увлекло. Практически все мои разработки посвящены ему", - признался мужчина.
Рабочий процесс (скриншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)
В 1974 году он начал работу в проектно-конструкторском отделе Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко в Киеве.
"Решил заниматься именно дистанционно управляемой камерой, потому что хотел достичь масштабности, динамики съемок - того, чего не существовало на тот момент... Я понял, что нужно создать гиростабилизированную головку, чтобы защитить камеру от внешних колебаний", - рассказал изобретатель.
В начале 1980-х годов он изобрел и сконструировал уникальный на то время операторский кран, на основе которого позже была создана серия кранов "Каскад".
"Это краны - из сверхлегких сплавов, секционные, могут собираться до разной длины", - пояснил эксперт.
За кранами было будущее (скриншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)
Первым фильмом, снятым с помощью них, стал украинский советский широкоформатный художественный фильм 1982 года кинорежиссера Тимофея Левчука под названием "Если враг не сдается...".
Во время перестройки Кокуш, являясь руководителем производственно-экспериментальной лаборатории государственной киностудии, создал на ее базе кооператив.
Поскольку Государственное агентство Украины по вопросам кино осталось в то время без финансирования, кооператив имел целью обеспечить деньгами коллектив лаборатории, который состоял из около 20 человек.
В 1990 году инженер принял решение открыть собственное дело и основал специализированную фирму - ООО "Фильмотехник". Он стал не только руководителем компании, но и одним из авторов большинства ее разработок.
"Фильмотехник" и команда (фото: filmo.tech)
Согласно информации аналитической онлайн-системы YouControl, основные виды деятельности компании Кокуша (по общепринятой классификации видов экономической деятельности - КВЭД) следующие:
Съемка при плохой погоде и "в динамике" (скриншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)
Вскоре после основания, в том же 1990 году, компания создала первую стабилизированную головку, над которой разработчики работали несколько лет.
Первой лентой, снятой с ее помощью, стал документальный фильм "Ленинград как на ладони".
"Причем снимали и с вертолета, и с катера, и с крана... И получили очень хорошее изображение", - вспомнил инженер.
Киноинженер Анатолий Кокуш (скриншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)
В 1991 году компания впервые приняла участие в выставке в Нью-Йорке - продемонстрировала гиростабилизированный операторский кран "Авторобот", работавший с использованием созданной ранее головки.
Аналогов на рынке США он не имел и получил от американцев название U-CRANE.
Кроме этого, Кокуш создал также оригинальные операторские стабилизированные системы (головки) - Flight Head.
"Этот операторский кран (U-CRANE, - Ред.) длиной три-четыре метра устанавливается на машину и позволяет проводить съемки на ходу. Для него и была создана головка, позволившая изолировать кран от всяческих толчков, колебаний, ветра. Качество изображения получилось в результате намного выше, чем мы ожидали. Появилась возможность ездить по неровной местности", - рассказал изобретатель.
Кран U-CRANE (скриншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)
В настоящее время "Фильмотехник" обладает мощным научно-техническим потенциалом, а инфраструктура разработок и производства компании объединяет более 30 предприятий авиационно-космической и приборостроительной промышленности.
Диапазон деятельности фирмы охватывает:
Краны бывают разными (скриншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)
На протяжении многих лет на оборудовании компании было снято большое количество известных в разных странах и даже оскароносных фильмов: "Титаник", "Казанова", "Герой", "Мамай", "Ограбление по-итальянски", "Двенадцать друзей Оушена", "Король Артур ", "Царство небесное", "Бин", "Трансформеры", "Такси", "Железный человек 2", "Форсаж", "Война миров", "Бэтмен", "Восток - Запад", "Код да Винчи", "Миссия невыполнима 3", "Люди Х", "Мистер и миссис Смит", "Хоббит", "Троя", "Гарри Поттер" и т.д.
Для того чтобы попасть в эти проекты, компании украинского инженера приходилось выигрывать тендеры среди самых мощных фирм мира, специализирующихся на аппаратуре для кинопроизводства.
Несмотря на огромную конкуренцию, оборудование фирмы работает в не менее десяти странах мира (Украина, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды и т.д.).
Кран "гармошка" на съемочной площадке украинского фильма Delirium (фото: uk.wikipedia.org)
На протяжении истории (с 1929 года) за Оскар соревновались не только известные голливудские звезды, но и выдающиеся личности родом из Украины.
18 февраля 2006 года американская Академия кинематографических искусств и наук отметила достижения Анатолия Кокуша и вручила ему Оскар за научно-технические достижения (Scientific and Technical Academy Award) в сразу двух номинациях из шести имеющихся в том году.
Первый Оскар украинец получил за идею и разработку гиростабилизированного операторского крана "Авторобот" (U-CRANE) со стабилизированной панорамной головкой Flight Head.
Вместе с ним награду получали начальник производства "Фильмотехники" Юрий Поповский и оператор Алексей Золотарев (представляет интересы компании в Канаде).
Фильмы снимают по-разному (скриншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)
Во время вручения самой престижной в кинематографе награды отмечалось, что U-CRANE и Flight Head "открыли новые возможности для кинопроизводителей", ведь:
Второй Оскар Кокуш получил "за идею и создание операторских кранов серии "Каскад", ведь "сверхлегкая конструкция этих кранов и вылет стрелы на расстояние до 21 метра позволяют размещать камеру в самых недоступных местах".
Анатолий Кокуш с наградами (скриншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)
"Мы получили награды за новую тенденцию, за принцип. Ведь такие Оскары дают не за конкретные устройства, а за идеи в развитии оборудования. Сверхлегкие операторские краны типа "Каскада" уже копируются всеми. Идея стабилизированной головки на любые камеры тоже была неожиданной, но сейчас многие фирмы копируют и ее", - подытожил инженер.
Напомним, ранее мы рассказывали о выдающемся украинце, открывшем Х-лучи задолго до Рентгена.
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