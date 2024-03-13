Не было бы ни "Гарри Поттера", ни "Форсажа". Как и за что украинец получил два Оскара в один день

Образование и начало карьеры

Анатолий Якимович Кокуш - украинский инженер в области кинотехники - операторской техники для кино и телевидения. Он родился в Керчи в 1951 году.

Инженерное образование юноша получил в Ленинградском институте киноинженеров.

"Я с детства занимался любительской фотографией на станции юных техников в Керчи и мне очень нравился кинематограф. В справочнике для поступающих в вузы прочитал о Ленинградском институте киноинженеров и настолько заинтересовался, что сагитировал еще двух людей из нашего класса", - вспомнил инженер в интервью изданию "День".

По его словам, конкурс был достаточно "приличным", однако поступить удалось.

"Меня увлекало создание чего-то нового - конструирование, особенно черчение, а также киносъемка. У нас была любительская студия "ЛИКИ-фильм", где я работал и как оператор, и как режиссер. Снимал фильмы на камеру 35-мм, которую брал на кафедре ", – поделился выдающийся украинец.

Кокуш-оператор (скриншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)

В то же время он признал, что все время удивлялся примитивности съемочного процесса - "насколько оператор привязан к камере".

"Чтобы камера подпрыгнула - оператор должен был подпрыгнуть. А почему бы не дать ей свободу движений? И вот это направление меня увлекло. Практически все мои разработки посвящены ему", - признался мужчина.

Рабочий процесс (скриншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)

В 1974 году он начал работу в проектно-конструкторском отделе Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко в Киеве.

"Решил заниматься именно дистанционно управляемой камерой, потому что хотел достичь масштабности, динамики съемок - того, чего не существовало на тот момент... Я понял, что нужно создать гиростабилизированную головку, чтобы защитить камеру от внешних колебаний", - рассказал изобретатель.

В начале 1980-х годов он изобрел и сконструировал уникальный на то время операторский кран, на основе которого позже была создана серия кранов "Каскад".

"Это краны - из сверхлегких сплавов, секционные, могут собираться до разной длины", - пояснил эксперт.

За кранами было будущее (скриншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)

Первым фильмом, снятым с помощью них, стал украинский советский широкоформатный художественный фильм 1982 года кинорежиссера Тимофея Левчука под названием "Если враг не сдается...".

Открытие собственного дела

Во время перестройки Кокуш, являясь руководителем производственно-экспериментальной лаборатории государственной киностудии, создал на ее базе кооператив.

Поскольку Государственное агентство Украины по вопросам кино осталось в то время без финансирования, кооператив имел целью обеспечить деньгами коллектив лаборатории, который состоял из около 20 человек.

В 1990 году инженер принял решение открыть собственное дело и основал специализированную фирму - ООО "Фильмотехник". Он стал не только руководителем компании, но и одним из авторов большинства ее разработок.

"Фильмотехник" и команда (фото: filmo.tech)

Согласно информации аналитической онлайн-системы YouControl, основные виды деятельности компании Кокуша (по общепринятой классификации видов экономической деятельности - КВЭД) следующие:

исследования и экспериментальные разработки в области естественных и технических наук

производство оптических приборов и фотографического оборудования

предоставление в аренду машин, оборудования и товаров

неспециализированная оптовая торговля

производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ

предоставление других информационных услуг

Съемка при плохой погоде и "в динамике" (скриншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)

Разработки и достижения

Вскоре после основания, в том же 1990 году, компания создала первую стабилизированную головку, над которой разработчики работали несколько лет.

Первой лентой, снятой с ее помощью, стал документальный фильм "Ленинград как на ладони".

"Причем снимали и с вертолета, и с катера, и с крана... И получили очень хорошее изображение", - вспомнил инженер.

Киноинженер Анатолий Кокуш (скриншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)

В 1991 году компания впервые приняла участие в выставке в Нью-Йорке - продемонстрировала гиростабилизированный операторский кран "Авторобот", работавший с использованием созданной ранее головки.

Аналогов на рынке США он не имел и получил от американцев название U-CRANE.

Кроме этого, Кокуш создал также оригинальные операторские стабилизированные системы (головки) - Flight Head.

"Этот операторский кран (U-CRANE, - Ред.) длиной три-четыре метра устанавливается на машину и позволяет проводить съемки на ходу. Для него и была создана головка, позволившая изолировать кран от всяческих толчков, колебаний, ветра. Качество изображения получилось в результате намного выше, чем мы ожидали. Появилась возможность ездить по неровной местности", - рассказал изобретатель.

Кран U-CRANE (скриншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)

В настоящее время "Фильмотехник" обладает мощным научно-техническим потенциалом, а инфраструктура разработок и производства компании объединяет более 30 предприятий авиационно-космической и приборостроительной промышленности.

Диапазон деятельности фирмы охватывает:

секционные и телескопические операторские краны от 2 до 21 метра

управляемые дистанционно автомобильные краны

стабилизированные панорамные головки

стабилизированные установки для съемки с движущихся транспортных средств (машин, катеров, платформы поезда и т.п.)

системы стабилизации изображения для съемок с вертолета

роботизированные тележки

подвесные управляемые дистанционно операторские дорожки и манипуляторы

малую операторскую технику (тележки, рельсы, штурвальные головки)

системы имитации невесомости и многое другое

Краны бывают разными (скриншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)

Использование оборудования компании

На протяжении многих лет на оборудовании компании было снято большое количество известных в разных странах и даже оскароносных фильмов: "Титаник", "Казанова", "Герой", "Мамай", "Ограбление по-итальянски", "Двенадцать друзей Оушена", "Король Артур ", "Царство небесное", "Бин", "Трансформеры", "Такси", "Железный человек 2", "Форсаж", "Война миров", "Бэтмен", "Восток - Запад", "Код да Винчи", "Миссия невыполнима 3", "Люди Х", "Мистер и миссис Смит", "Хоббит", "Троя", "Гарри Поттер" и т.д.

Для того чтобы попасть в эти проекты, компании украинского инженера приходилось выигрывать тендеры среди самых мощных фирм мира, специализирующихся на аппаратуре для кинопроизводства.

Несмотря на огромную конкуренцию, оборудование фирмы работает в не менее десяти странах мира (Украина, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды и т.д.).

Кран "гармошка" на съемочной площадке украинского фильма Delirium (фото: uk.wikipedia.org)

Два Оскара в один день

На протяжении истории (с 1929 года) за Оскар соревновались не только известные голливудские звезды, но и выдающиеся личности родом из Украины.

18 февраля 2006 года американская Академия кинематографических искусств и наук отметила достижения Анатолия Кокуша и вручила ему Оскар за научно-технические достижения (Scientific and Technical Academy Award) в сразу двух номинациях из шести имеющихся в том году.

Первый Оскар украинец получил за идею и разработку гиростабилизированного операторского крана "Авторобот" (U-CRANE) со стабилизированной панорамной головкой Flight Head.

Вместе с ним награду получали начальник производства "Фильмотехники" Юрий Поповский и оператор Алексей Золотарев (представляет интересы компании в Канаде).

Фильмы снимают по-разному (скриншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)

Во время вручения самой престижной в кинематографе награды отмечалось, что U-CRANE и Flight Head "открыли новые возможности для кинопроизводителей", ведь:

их можно смонтировать на крыше практически любого автомобиля

управляемые с помощью дистанционного управления, кран и камера могут плавно вращаться на 360 градусов вокруг автомобиля (даже если он двигается на огромной скорости)

благодаря оборудованию, созданному украинцами, во время съемок удается создавать невероятные ракурсы

Второй Оскар Кокуш получил "за идею и создание операторских кранов серии "Каскад", ведь "сверхлегкая конструкция этих кранов и вылет стрелы на расстояние до 21 метра позволяют размещать камеру в самых недоступных местах".

Анатолий Кокуш с наградами (скриншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)

"Мы получили награды за новую тенденцию, за принцип. Ведь такие Оскары дают не за конкретные устройства, а за идеи в развитии оборудования. Сверхлегкие операторские краны типа "Каскада" уже копируются всеми. Идея стабилизированной головки на любые камеры тоже была неожиданной, но сейчас многие фирмы копируют и ее", - подытожил инженер.