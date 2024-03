Чернов не перший. Як і за що українці отримували Оскар

Варвара Каринська, 1948 рік

У 1948 році Оскар отримала Варвара Каринська - художниця-костюмерка родом із Харкова.

Вона працювала натхненно й мала дивовижний дар - створювати костюми з наявних під рукою матеріалів і задовольняти примхи найвибагливіших актрис того часу (Марлен Дітріх, Вів'єн Лі, Інгрід Бергман тощо).

Каринська у своїй лондонській студії (фото: en.wikipedia.org)

Талановита жінка здобула премію за костюми, створені для кінофільму "Жанна Д'Арк" режисера Віктора Флемінга.

Її творіння вразили всіх і коли вона піднімалася на сцену, щоб прийняти статуетку, весь зал захоплено аплодував.

Костюми Каринської для Ballet Russe de Monte Carlo (фото: en.wikipedia.org)

Квітка Цісик, 1978 рік

Квітка Цісик - популярна американська співачка українського походження, виконавиця українських народних та інших популярних пісень.

Попри те, що дівчина народилась у Нью-Йорку, українська мова та рідні мелодії завжди були важливою складовою життя її сім'ї, що іммігрувала із Західної України.

Квітка Цісик під час зйомок (фото: en.wikipedia.org)

У 1978 році саундтрек Цісик до однойменного фільму You Light Up My Life отримав звання найкращої пісні до кінофільму.

Ця пісня номінувалась також на нагороду Греммі у категорії "Пісня року".

Євген Мамут, 1988 рік

Євген Мамут - український і американський фахівець з кінематографічних спецефектів, аніматор.

За чверть століття перебування в Голлівуді цей чоловік зробив істотний внесок у створення спецефектів для світових блокбастерів - починаючи від "Брудних танців" і закінчуючи легендарною "Матрицею".

У 1988 році експерт з кінематографічних спецефектів удостоївся Оскара за видатну роботу та найкращі візуальні ефекти у фільмі "Хижак" (Predator) Джона Мактірнана - відомий серед багатьох "камуфляж-ефект".

"Хижак" (кадр із фільму: ua.kinorium.com)

Джек Пеланс, 1992 рік

Джек Пеланс (при народженні - Володимир Палагнюк) - один із найяскравіших голлівудських акторів минулого століття.

Цей славнозвісний герой вестернів здобув свій перший Оскар у 1992 році за комічну роль ковбоя у фільмі "Міські Піжони" (City Slickers).

Джек Пеланс під час зйомок (фото: en.wikipedia.org)

На сцені, під час вручення йому статуетки, артист не без гордості згадав, що він - українець і раніше його називали Володимир.

Анатолій Кокуш, 2006 рік

Анатолій Кокуш - український інженер у галузі кінотехніки (операторської техніки для кіно й телебачення), фундатор і керівник фірми "Фільмотехнік".

У 2006 році чоловік був удостоєний двох технічних премій Оскар, які вручаються за внесок у розробку технологій, не пов'язаний з конкретним фільмом.

Варто зазначити, що технології, створені Кокушем, використовували всі касові хіти Голлівуду останніх кількох десятків років (включно з "Форсажем", "Таксі", "Гоббітом", "Гаррі Поттером", "Троєю" та багатьма іншими).