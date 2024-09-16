Від динотеріїв до мегалодонів: які гігантські тварини мешкали колись на території України

Мільйони років тому на місці сучасної України не було ані міст, ані полів - лише безмежний океан. І саме тут панували гігантські істоти, які сьогодні здаються казковими. Які саме представники мегафауни мешкали на нашій території?

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які дивні створіння бродили та плавали там, де тепер ваші садки та городи.

Південні слони

Приблизно 3-5 мільйонів років тому на узбережжі Азовського моря мешкали південні слони. Висотою вони досягали 4,5 метра - для порівняння, африканські слони "всього" 3-3,8 метра.

Їх було настільки багато, що селяни будували паркани з їхніх кісток! У 1940-х роках археологи знайшли майже ідеально збережений скелет одного з цих гігантів біля Бердянська.

Гігантські бивні південного слона (фото: Вікіпедія)

Шерстисті носороги

Ці істоти, вагою близько 3 тонн, жили на території сучасного Мелітополя приблизно десять тисяч років тому. Їхні кістки досі знаходять на берегах моря та в полях.

Завдяки наскельним малюнкам наших предків, вченим вдалося відновити зовнішній вигляд цих носорогів: їхнє тіло було вкрите густою шерстю, а могутні роги, вагою до 15 кілограмів, захищали від хижаків.



Шерстистий носорог, реконструкція (фото: Вікіпедія)

Динотерії

Ці стародавні ссавці, які жили від 20 до 2 мільйонів років тому, досягали 5 метрів у висоту й важили близько 15 тонн. Один з їхніх останків знайшли неподалік Маріуполя.

Спочатку вчені гадали, що це мамонт, але подальші дослідження підтвердили - перед ними був динотерій. Робота над вивченням цих тварин триває й досі.

Динотерії, малюнок (фото: Вікіпедія)

Плезіозаври

Останки цих морських ящерів, що жили 145 - 66 мільйонів років тому, знайшли у Харківській області біля міста Ізюм двічі: в 1899 році та в 1990-х.

Ці водні гіганти, що досягали 4 метрів у довжину, харчувалися рибою та іншими рептиліями. Дехто навіть припускає, що знаменитий Лох-Несський монстр міг бути останнім із плезіозаврів.

Плезіозавр (фото: Вікіпедія)

Ракоскорпіони

На території Хмельницької області археологи знайшли останки ракоскорпіонів - предків сучасних скорпіонів, які жили 427 мільйонів років тому. Їхні розміри вражають: від 10 сантиметрів до 2-3 метрів! Ці хижі членистоногі панували в морях палеозою, полюючи на менших морських істот.

Ракоскорпіон (фото: Вікіпедія)

Печерні ведмеді

Печерні ведмеді, довжина тіла яких сягала 3,5 метра, мешкали на території Дніпропетровської області приблизно 10–15 тисяч років тому.

Від своїх нащадків вони відрізнялися тим, що були вегетаріанцями. Ця особливість, за припущеннями вчених, і призвела до їхнього вимирання - їм просто не вистачило харчів через зникнення лісів.

Печерний ведмідь (фото: Вікіпедія)

Мегалодони

Понад 60 мільйонів років тому, коли територія сучасного Дніпра була океаном, у його водах плавали мегалодони - величезні хижі акули, які могли досягати 15 метрів у довжину та важити до 40 тонн.

Вони були справжніми господарями морських глибин і полювали на китів, ластоногих та інших великих морських мешканців.

Зуб мегалодона (фото: Вікіпедія)