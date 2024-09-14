7 невдаліших людей у світі: втрачені мільярди та жертви метеорита

Усі ми іноді вважаємо себе трохи невдахами - особливо, якщо щось раптово йде не так. Але абсолютно усі наші проблеми здаватимуся нічим, якщо прочитати історії Великих Невдах. Кому з людей так не пощастило, що це здається неймовірним?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає з посиланням на матеріал сайту How Stuff Works про людей, яки стали чемпіонами у невдачах.

Рон Вейн: втрачені мільярди

Рон Вейн був третім, менш відомим співзасновником компанії Apple разом із Стівом Джобсом та Стівом Возняком.

У 1976 році, коли молоді Джобс і Возняк мали великі ідеї, але мало бізнес-досвіду, вони запросили Вейна для допомоги з документацією. Вейн створив перший договір Apple і навіть розробив перший логотип компанії. Але через 12 днів після заснування він вирішив покинути Apple, продавши свою частку за 2300 доларів.

Якби Вейн залишився, його частка сьогодні оцінювалась би у 100 мільярдів доларів. Вейн також продав оригінальний договір Apple за 500 доларів, який пізніше був проданий на аукціоні за 1,59 мільйона доларів.

Цутому Ямагучі: двічі пережив атомні вибухи

Цутому Ямагучі - один з небагатьох людей, які пережили обидві атомні бомби, скинуті на Хіросіму та Нагасакі у 1945 році.

6 серпня він перебував у Хіросімі у відрядженні, коли вибухнула бомба "Малюк". Ямагучі вижив, але отримав серйозні опіки та травми. Наступного дня він повернувся додому в Нагасакі, де 9 серпня був свідком вибуху другої бомби "Товстун".

Ямагучі мовчав про свій досвід до старості, а потім став активістом за відмову від ядерної зброї. Він вважав, що його доля - дожити, щоб розповісти про жахи війни.

Цутому Ямагучі (фото: Reddit)

Піт Бест: ударник, що не став знаменитим з The Beatles

Піт Бест був першим ударником The Beatles, але його звільнили перед тим, як гурт досяг світової слави. Бест грав із Джоном Ленноном, Полом Маккартні та Джорджем Гаррісоном у ранні роки гурту, але перед записом їхнього першого синглу його замінили на Рінго Стара.

Після звільнення Бест намагався покінчити життя самогубством, але згодом створив власний гурт і отримав пізніші роялті за ранні записи The Beatles.

Мелані Мартінез: п'ять будинків, знищених ураганами

Мелані Мартінез зіткнулася з нещастям втратити п'ять будинків через п'ять різних ураганів у Луїзіані. Після кожної катастрофи вона відновлювала свій дім, але стихії - від урагану "Бетсі" до "Айзека" - знову й знову знищували її майно.

Навіть після участі у телевізійному шоу, яке подарувало їй ремонт, її будинок знову було зруйновано. Вона жартувала, що мріє переїхати до будинку на пагорбі, щоб уникнути нових лих.

Джейсон і Дженні Кернс-Лоренс: три відпустки - три терористичні атаки

Британське подружжя Джейсон і Дженні Кернс-Лоренс, яке в 2000-х роках відзначило низку невдалих міжнародних відпусток, зазнало трьох найбільших терористичних атак десятиліття.

Перша сталася під час їхньої поїздки до Нью-Йорка 11 вересня 2001 року, коли терористи протаранили два літаки у вежі Всесвітнього торгового центру, забравши життя більше ніж 2,700 людей.

Через кілька років Джейсон і Дженні вирушили до Лондона в липні 2005 року. Через день після їхнього прибуття четверо терористів вчинили напад на лондонське метро, убивши 52 особи та поранивши понад 700.

У 2008 році подружжя вирушило до Мумбаю, Індія, де терористи знову завдали удару, відкривши вогонь по розкішному готелю та залізничній станції. Загинуло 174 людини. Можна тільки припустити, що Джейсон і Дженні потрапили до списку спостереження ЦРУ на все життя.

Енн Годжес: єдина людина, в яку влучив метеорит

У 1954 році Енн Годжес з Алабами стала першою людиною, яку вразив метеорит. Камінь вагою 3,8 кілограма пробив дах її будинку і вдарив її в стегно.

Хоча Годжес отримала лише синці, цей випадок приніс їй непрохану славу. Вона зіткнулася з медійним тиском і судовою справою з орендодавцем за право володіння метеоритом.

Зрештою, вона виграла справу, але так і не змогла продати його, що привело до нервового зриву та розлучення.

Енн Годжес та синець від метеорита (фото: National Geographic)

Костіс Міцотакіс: єдиний мешканець у місті, який не купив виграшний лотерейний білет

У 2011 році все місто Содето виграло лотерею, крім одного чоловіка, який не грав.

Кожного Різдва в маленькому іспанському сільському містечку Содето асоціація домогосподарок (група, що представляє власників житла в містечку) ходить по домівках, продаючи лотерейні білети як засіб збору коштів для громадських заходів.

У 2011 році джекпот досяг $950 мільйонів - найбільший за всю історію. Попри це, деякі мешканці Содето не захотіли витрачати $26 за білет, але оскільки гроші йшли на добру справу, кожна з 70 родин у містечку скинулася, купуючи хоча б частину білета.

Однак один чоловік не долучився. Кінорежисер Костіс Міцотакіс жив за межами містечка у старій коморі, яку він реставрував, і жінки з асоціації домогосподарок не встигли туди дістатися того року.

Попри мізерні шанси, Содето виграло джекпот, і кожна з родин села отримала виграш від $130,000 на нижньому рівні до кількох мільйонів на верхньому. Міцотакіс, швидко названий найбільш невдалим чоловіком у світі, прийняв це все з добрим настроєм.