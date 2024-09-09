Вищі за Ейфелеву вежу: 5 унікальних телевеж України

Колись Ейфелева вежа вражала уяву сучасників своїми розмірами, а сьогодні в Україні є багато набагато вищих споруд. Це - телевежі, що також майже торкаються до хмар. У яких містах України знаходяться 5 найбільш величних цих металевих споруд?

Київська телевежа: найвища суцільнометалева вежа світу

Київська телевежа, збудована у 1973 році, донині залишається найвищою суцільнометалевою конструкцією у світі. Її висота сягає 385 метрів, і вона перевершує знамениту Ейфелеву вежу на 60 метрів, хоча важить у три рази менше - всього 2700 тонн.

Вежа складається зі сталевих труб різного діаметра, а унікальність конструкції полягає в тому, що під час монтажу не використовували болти чи заклепки – всі з'єднання виконані методом електрозварювання.

Цей об'єкт будувався методом нарощування, коли під вищі частини конструкції заводили нижні. Проєкт розробив київський інститут «УкрНДІпроектстальконструкція», а для зварювання швів використовували автомати, розроблені в Інституті електрозварювання імені Є. О. Патона.

Київська телевежа (фото: Вікіпедія)

Вінницька телевежа: вантова споруда

Вінницька телевежа є однією з найвищих телевізійних споруд в Україні, її висота складає 354 метри. Ця вантова конструкція, збудована у 1961 році, виконана зі сталевих труб, діаметр яких сягає двох метрів.

Відмінною особливістю цієї вежі є поперечні перекладини, розташовані під кутом 120 градусів, до яких кріпляться троси, що підтримують конструкцію. Всередині вежі знаходиться ліфт, який підіймається на висоту до 309 метрів, маючи вісім зупинок.

Вінницька телевежа стала прототипом для подібних споруд, збудованих у багатьох містах колишнього СРСР.

Вінницька телевежа (фото: Вікіпедія)

Харківська телевежа: секційна та сітчаста

Харківська телевежа, з висотою 240,7 метра, є однією з найвідоміших телевеж України. Споруджена за принципом сітчастої конструкції, вона має просторі секції, які значно полегшують монтаж і забезпечують стабільність фундаменту.

На жаль, вежа частково була зруйнована у 2024 році під час російського ракетного обстрілу. Її унікальна конструкція дозволяла з'єднувати центральний стовбур і базу простим способом, що зробило її дуже надійною та зручною в експлуатації до моменту пошкодження.

Харківська телевежа (фото: Вікіпедія)

Хмельницька телевежа: металевий гігант

Хмельницька телевежа висотою 208 метрів є типовим представником просторових ґратованих конструкцій. Її будівництво було завершене в 1980 році, і вона досі служить для трансляції телебачення та радіо. Верхній майданчик вежі розташований на висоті 196 метрів, а сама антена додає ще 28 метрів до загальної висоти.

Аналогічні вежі можна зустріти в інших містах України, таких як Маріуполь, Мелітополь і Хуст.

Хмельницька телевежа (фото: Вікіпедія)

Львівська телевежа: перлина на Замковій горі

Львівська телевежа, розташована на Замковій горі, має висоту 192 метри разом з антенами. Побудована за типовим проєктом 3803-КМ, вона вирізняється пірамідальною структурою до 155 метрів, після чого переходить у призматичну форму.

Верхній майданчик знаходиться на висоті 180 метрів, де встановлена труба для антени.

Такі ж вежі побудовані в інших містах, як-от Луганськ, Одеса, Чернівці та Черкаси, що робить Львівську телевежу частиною великої мережі типових телевеж радянського періоду.

Львівська телевежа (фото: Вікіпедія)