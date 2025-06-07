Від Борща до Пузача: що ваше прізвище може розповісти про предків?

Як з'являлися у давнину прізвища

З'ясувати значення свого прізвища - це як відкрити двері до історії власного роду. Особливо цікаво дослідити походження так званих "смачних" прізвищ, які давали не просто так.

Зазвичай такі імена закріплювалися за людьми, що вирізнялися любов’ю до певних страв або продуктів. Якщо хтось часто пригощав інших смачненьким чи сам не стримувався за столом - це могло стати причиною "їстівного" прізвища.

Приклади “"смачних" прізвищ:

Борщ

Юшка

Масло

Булка

Молоко

Варениця

Сало

Малай

А які ще прізвища були пов'язані з їжею?

Люди з надмірною пристрастю до їжі нерідко отримували яскраві прізвиська, що згодом ставали справжніми прізвищами. Так з'явилися Жируха, Лакомий, Скороїд, Напха, Смакула, Ласий - усі вони натякають на неабиякий апетит.

А осіб із помітним животом могли прозивати Пузач, Жовтобрюх, Череватий, Трипуз, Брюхань, Черевуха. Такі імена описували не лише зовнішність, а й часто - добродушний, життєрадісний характер їх носіїв.