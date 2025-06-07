От Борща до Пузача: что ваша фамилия может рассказать о предках?

Как появлялись в древности фамилии и имена

Выяснить значение своей фамилии - это как открыть дверь в историю собственного рода. Особенно интересно исследовать происхождение так называемых "вкусных" фамилий, которые давали не просто так.

Обычно такие имена закреплялись за людьми, которые отличались любовью к определенным блюдам или продуктам. Если кто-то часто угощал других вкусненьким или сам не сдерживался за столом - это могло стать причиной "съедобной" фамилии.

Примеры ""вкусных" фамилий:

Борщ

Юшка

Масло

Булка

Молоко

Варениця

Сало

Малай

А какие еще фамилии были связаны с едой?

Люди с чрезмерным пристрастием к еде нередко получали яркие прозвища, которые впоследствии становились настоящими фамилиями. Так появились Жируха, Лакомий, Скороїд, Напха, Смакула, Ласий - все они намекают на изрядный аппетит.

А лиц с заметным животом могли прозывать Пузач, Жовтобрюх, Череватий, Трипуз, Брюхань, Черевуха. Такие имена описывали не только внешность, но и часто - добродушный, жизнерадостный характер их носителей.