Як називали веселих та дотепних українців у давнину? Подивіться, чи є тут ваше прізвище
Українські прізвища часто відображають не лише походження, а й характер. Якщо ваше прізвище звучить як Говорун, Балагура або Смішко - цілком можливо, що ваші предки були душею компанії.
Які прізвища давали веселим та дотепним українцям у давнину, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на наукову роботу мовознавця Юрія Редька "Сучасні українські прізвища".
Багато українських прізвищ мають несподіване, але промовисте походження - вони виникли як віддзеркалення характеру або соціальної ролі їхніх носіїв.
Особливо це помітно в родових іменах, які закріпилися за харизматичними людьми: життєрадісними, дотепними, товариськими. Саме таких людей у народі називали "душею компанії", і прізвища це зберегли.
У своєму дослідженні "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юрій Редько звернув увагу на родові імена, які виникли завдяки гумору, легкій вдачі та здатності вести за собою.
Веселий, Веселун - очевидне посилання на життєрадісність, уміння жартувати й підіймати настрій іншим.
Сьогодні такі прізвища найчастіше зустрічаються у:
- Дрогобичі (20 осіб)
- Києві (19 осіб)
- Харкові (14 осіб)
Жартовський, Жартун - прямо натякає на дотепність, почуття гумору, любов до веселощів. Імовірно, такі люди були невиправними жартівниками ще до того, як це стало модно.
Потішний - це не лише прізвище, а ще й характеристика людини, здатної розважати інших, приносити радість.
Зараз носії цього прізвища мешкають у:
- Тернополі (6)
- Сумах (2)
- Мелітополі (1)
Смішко - від слова "сміх". Така людина сприймалася як весела, легка на підйом, жартівлива.
В Україні сьогодні зафіксовано 775 носіїв цього прізвища.
Найбільше їх мешкає у:
- Орлянському (45)
- Запоріжжі (40)
- Вінниці (32)
Сміянець - ще один рід, що походив від поняття сміху. Проте вже у 2013 році прізвище Сміянець перестали фіксувати в офіційній статистиці. Імовірно, воно зникло або сильно трансформувалося.
Гомон, Гомонюк - утворені від слова "гомін". Такими іменами часто називали тих, хто любив поговорити або тримав бесіду у товаристві.
Балагур, Балагура - знову ж таки, прізвища для жартівників, імпровізаторів і душ компанії, здатних створити настрій будь-де.
Шутенко, Шута - від слова "шут", що колись означало придворного жартівника або просто веселуна. Ймовірно, такими іменами нагороджували за витончене вміння веселити оточення.
Грай, Граєвський - вказують на грайливу натуру, веселу вдачу, любов до розваг.
Говірко, Говорун - прізвища, що сигналізують, що перед вами комунікативна людина, яка не мовчатиме, коли інші вже втомилися.
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