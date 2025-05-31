Як називали веселих та дотепних українців у давнину? Подивіться, чи є тут ваше прізвище

Українські прізвища часто відображають не лише походження, а й характер. Якщо ваше прізвище звучить як Говорун, Балагура або Смішко - цілком можливо, що ваші предки були душею компанії.

Які прізвища давали веселим та дотепним українцям у давнину, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на наукову роботу мовознавця Юрія Редька " Сучасні українські прізвища ".

Багато українських прізвищ мають несподіване, але промовисте походження - вони виникли як віддзеркалення характеру або соціальної ролі їхніх носіїв.

Особливо це помітно в родових іменах, які закріпилися за харизматичними людьми: життєрадісними, дотепними, товариськими. Саме таких людей у народі називали "душею компанії", і прізвища це зберегли.

У своєму дослідженні "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юрій Редько звернув увагу на родові імена, які виникли завдяки гумору, легкій вдачі та здатності вести за собою.

Веселий, Веселун - очевидне посилання на життєрадісність, уміння жартувати й підіймати настрій іншим.

Сьогодні такі прізвища найчастіше зустрічаються у:

Дрогобичі (20 осіб)

Києві (19 осіб)

Харкові (14 осіб)

Жартовський, Жартун - прямо натякає на дотепність, почуття гумору, любов до веселощів. Імовірно, такі люди були невиправними жартівниками ще до того, як це стало модно.

Потішний - це не лише прізвище, а ще й характеристика людини, здатної розважати інших, приносити радість.

Зараз носії цього прізвища мешкають у:

Тернополі (6)

Сумах (2)

Мелітополі (1)

Смішко - від слова "сміх". Така людина сприймалася як весела, легка на підйом, жартівлива.

В Україні сьогодні зафіксовано 775 носіїв цього прізвища.

Найбільше їх мешкає у:

Орлянському (45)

Запоріжжі (40)

Вінниці (32)

Сміянець - ще один рід, що походив від поняття сміху. Проте вже у 2013 році прізвище Сміянець перестали фіксувати в офіційній статистиці. Імовірно, воно зникло або сильно трансформувалося.

Гомон, Гомонюк - утворені від слова "гомін". Такими іменами часто називали тих, хто любив поговорити або тримав бесіду у товаристві.

Балагур, Балагура - знову ж таки, прізвища для жартівників, імпровізаторів і душ компанії, здатних створити настрій будь-де.

Шутенко, Шута - від слова "шут", що колись означало придворного жартівника або просто веселуна. Ймовірно, такими іменами нагороджували за витончене вміння веселити оточення.

Грай, Граєвський - вказують на грайливу натуру, веселу вдачу, любов до розваг.

Говірко, Говорун - прізвища, що сигналізують, що перед вами комунікативна людина, яка не мовчатиме, коли інші вже втомилися.