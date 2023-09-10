От 80 тысяч! Где в Украине самые высокие зарплаты и за какую работу платят больше всего

Несмотря на то, что цены на услуги и товары в Украине продолжают расти, зарплаты остаются почти на том же уровне.

О том, какой сейчас средний заработок украинцев и кто получает самые высокие зрплаты, читайте в нашем материале ниже.

Какая средняя зарплата в Украине

Самые высокие зарплаты работникам предлагают в Киеве. В среднем работодатели готовы платить 20 тыс. грн. Совсем немного от столицы по размеру зарплат отстает Львов - в этом городе средний показатель составляет 18 тыс. грн.

В Днепре, Одессе и Ужгороде средняя зарплата составляет 17,5 тыс. грн. В большинстве других городов - 15 тыс. грн. в месяц. А вот самые низкие зарплаты в Сумской области - там средний заработок составляет 13 тыс. грн.

Средние зарплаты в разных городах (work.ua)

При этом подчеркнем, что средняя зарплата очень отличается от профессии. Ниже приводим данные о том, сколько в Украине зарабатывают работники 10 наиболее распространенных специальностей.

Статистика зарплат в Украине (work.ua)

У кого самые высокие зарплаты, а у кто - самые маленькие

Наибольшую зарплату в Украине предлагают программистам - она составляет 80 тыс. грн. Хорошо платят и топ-менеджерам - их заработок около 60 тыс. грн в месяц. В тройку специалистов с высоким уровнем заработка вошли и военные. Им предлагают 70 тыс. грн. в месяц.

А вот самая низкая зарплата в уборщиц, они зарабатывают около 7 тыс. грн. Не слишком далеко от них оторвались по заработку педагоги и организаторы, их зарплата составляет 9,9 тыс. грн.

Ниже приводим данные о том, работникам каких специальностей предлагают самую высокую зарплату в Украине.

Этим специалистам платят самые высокие зарплаты (work.ua)

Как изменились зарплаты за 3 месяца

За последний квартал практически не изменился средний размер зарплат украинцев. При этом отметим, что по статистике, при поиске работы люди указывают желаемую зарплату выше, чем предлагает работодатель. Эта разница составляет около 2 тыс. грн.

Средняя зарплата за последний квартал практически не изменилась (work.ua)