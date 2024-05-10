Від 500 тисяч до 2 мільйонів. Українцям пропонують гроші на оборонні розробки і стартапи: як отримати

Програма Brave1, спрямована на розвиток в Україні оборонних розробок (Defense Tech), збільшила розмір грантів, які можуть отримати українці на власні проекти. Тепер найкращі рішення й стартапи можуть "виграти" до 2 мільйонів гривень.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю програму, а також хто, коли і як може подати заявку для участі в ній.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Telegram-канал "FEDOROV", офіційний портал Brave1, сайт Фонду Розвитку Інновацій (Українського фонду стартапів).
Грантову програму Brave1 запустили в липні 2023 року на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну та потреб держави в якісних оборонних розробках.
За цей час вже було видано 189 грантів на загальну суму 3,3 мільйона доларів.
Завдяки грантовій підтримці було покращено технологічний рівень готовності понад 80% розробок та масштабовано виробництво третини з них.
"Створюємо умови для нарощування темпів виробництва та покращення якості оборонних інновацій. Розробляйте продукти, які підсилять Україну на фронті, та отримуйте фінансування з Brave1", - наголосив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram.
Згідно з інформацією урядовця, податися на грант можуть українські виробники, розробки яких:
"Розмір фінансування залежить саме від оцінки", - уточнив міністр.
Тоді як раніше сума гранту становила від 5 до 25 тисяч доларів, тепер найкращі Defense Tech розробки можуть отримати:
При цьому витрачати отримані у межах гранту кошти можна:
"Про це кожен розробник звітуватиме. Якщо грант використаний з порушеннями, кошти доведеться повернути", - наголосив Федоров.
Основне про грантову програму (скріншот: t.me/zedigital)
Подати заявку на оновлені гранти від Brave1 можна з 10 травня 2024 року на веб-порталі USFplatform.
Для цього потрібно увійти у вже існуючий обліковий запис, або ж зареєструватись як новий користувач.
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