У список Forbes "30 до 30" увійшла рекордна кількість українців: запам'ятайте їхні імена

Цього року у список Forbes "30 до 30" потрапила рекордна кількість українців - 11, серед них спортсмени, блогери та підприємці у різних галузях.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на список Forbes.

Спорт та ігри

У категорії спорт до списку потрапила стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, яка стала чемпіонкою світу у 2023 році та головною претенденткою на "золото" на Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році.

Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Дана Сидоренко - засновниця геймерського стартапу GameTree, який створює безпечний простір для геймерів. Цей сервіс орієнтований на жінок і ЛГБТК+ геймерів.

Дана Сидоренко (фото: forbes.com)

Медіа і маркетинг

У цю категорію потрапила Василіса Степаненко, відеопродюсерка, яка разом із Мстиславом Черновим та Євгеном Малолєткою створювала документальний фільм "20 днів у Маріуполі", який отримав нагороду Оскар.

Василіса Степаненко (фото:Getty images)

Макс Клименко - блогер-мільйонник, який створює контент з порадами щодо карʼєри та бізнес-аналітики. Також хлопець є засновником комунікаційного агентства KLYM&CO, яке співпрацює з ООН, WWF, Google і Microsoft.

Макс Клименко (фото: forbes.com)

Соціальний вплив

Власник школи англійського Speaking club Владислав Перистий також увійшов до списку "30 до 30".

Владислав Перестий (фото: forbes.com)

Фінанси

Партнери венчурного фонду Flyer One Ventures Олексій Єрмоленко, 26 та Олена Мажуга увійшли в список вже не вперше, раніше їм вдалося це зробити у 2022 році.

Олексій Єрмоленко та Олена Мажуга (фото: forbes.com)

Технології

Співзасновниця і технічна директорка ШІ-стартапу Traces AI Вероніка Юрчук разом з компанією Traces AI, що надає відеоаналітику на основі штучного інтелекту для компаній у секторі безпеки.

Ця технологія також використовує для розпізнавання характерні риси людини, а також її аксесуари та одяг, розмиваючи обличчя, щоб зберегти анонімність.

Вероніка Юрчук (фото: forbes.com)

Євгенія Брошеван потрапила у список через гідну роботу своєї кіберкомпанії Haken, яка співпрацює з криптовалютними компаніями, біржами та геймінговими проектами й має понад 1200 клієнтів.

Євгенія Брошевич (фото: forbes.com)

Засновники юридичного стартапу Legal Nodes Маргарита Сівакова та Максим Малюк також є у цьогорічному списку Forbes. Компанія працює за моделлю передплати. Вона допомагає іншим компаніям обходитись без юристів, але за потреби користувачі можуть докупити окремі послуги.

Максим Малюк та Маргариа Сівакова (фото: forbes.com)