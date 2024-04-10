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У список Forbes "30 до 30" увійшла рекордна кількість українців: запам'ятайте їхні імена

Середа 10 квітня 2024 20:05
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У список Forbes "30 до 30" увійшла рекордна кількість українців: запам'ятайте їхні імена Українці, які потрапили у список "30 до 30" у 2024 році (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Цього року у список Forbes "30 до 30" потрапила рекордна кількість українців - 11, серед них спортсмени, блогери та підприємці у різних галузях.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на список Forbes.

Спорт та ігри

У категорії спорт до списку потрапила стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, яка стала чемпіонкою світу у 2023 році та головною претенденткою на "золото" на Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році.

У список Forbes &quot;30 до 30&quot; увійшла рекордна кількість українців: запам'ятайте їхні імена

Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Дана Сидоренко - засновниця геймерського стартапу GameTree, який створює безпечний простір для геймерів. Цей сервіс орієнтований на жінок і ЛГБТК+ геймерів.

У список Forbes &quot;30 до 30&quot; увійшла рекордна кількість українців: запам'ятайте їхні імена

Дана Сидоренко (фото: forbes.com)

Медіа і маркетинг

У цю категорію потрапила Василіса Степаненко, відеопродюсерка, яка разом із Мстиславом Черновим та Євгеном Малолєткою створювала документальний фільм "20 днів у Маріуполі", який отримав нагороду Оскар.

У список Forbes &quot;30 до 30&quot; увійшла рекордна кількість українців: запам'ятайте їхні імена

Василіса Степаненко (фото:Getty images)

Макс Клименко - блогер-мільйонник, який створює контент з порадами щодо карʼєри та бізнес-аналітики. Також хлопець є засновником комунікаційного агентства KLYM&CO, яке співпрацює з ООН, WWF, Google і Microsoft.

У список Forbes &quot;30 до 30&quot; увійшла рекордна кількість українців: запам'ятайте їхні імена

Макс Клименко (фото: forbes.com)

Соціальний вплив

Власник школи англійського Speaking club Владислав Перистий також увійшов до списку "30 до 30".

У список Forbes &quot;30 до 30&quot; увійшла рекордна кількість українців: запам'ятайте їхні імена

Владислав Перестий (фото: forbes.com)

Фінанси

Партнери венчурного фонду Flyer One Ventures Олексій Єрмоленко, 26 та Олена Мажуга увійшли в список вже не вперше, раніше їм вдалося це зробити у 2022 році.

У список Forbes &quot;30 до 30&quot; увійшла рекордна кількість українців: запам'ятайте їхні імена

Олексій Єрмоленко та Олена Мажуга (фото: forbes.com)

Технології

Співзасновниця і технічна директорка ШІ-стартапу Traces AI Вероніка Юрчук разом з компанією Traces AI, що надає відеоаналітику на основі штучного інтелекту для компаній у секторі безпеки.

Ця технологія також використовує для розпізнавання характерні риси людини, а також її аксесуари та одяг, розмиваючи обличчя, щоб зберегти анонімність.

У список Forbes &quot;30 до 30&quot; увійшла рекордна кількість українців: запам'ятайте їхні імена

Вероніка Юрчук (фото: forbes.com)

Євгенія Брошеван потрапила у список через гідну роботу своєї кіберкомпанії Haken, яка співпрацює з криптовалютними компаніями, біржами та геймінговими проектами й має понад 1200 клієнтів.

У список Forbes &quot;30 до 30&quot; увійшла рекордна кількість українців: запам'ятайте їхні імена

Євгенія Брошевич (фото: forbes.com)

Засновники юридичного стартапу Legal Nodes Маргарита Сівакова та Максим Малюк також є у цьогорічному списку Forbes. Компанія працює за моделлю передплати. Вона допомагає іншим компаніям обходитись без юристів, але за потреби користувачі можуть докупити окремі послуги.

У список Forbes &quot;30 до 30&quot; увійшла рекордна кількість українців: запам'ятайте їхні імена

Максим Малюк та Маргариа Сівакова (фото: forbes.com)

Раніше ми розповідали, що Ярослава Магучіх стала обличчям світового бренду.

Також читайте, чому нагородження "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії Оскар 2024.

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