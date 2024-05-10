От 500 тысяч до 2 миллионов. Украинцам предлагают деньги на оборонные разработки и стартапы: как получить

Главное о грантовой программе Brave1

Грантовую программу Brave1 запустили в июле 2023 года на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину и потребностей государства в качественных оборонных разработках.

За это время уже было выдано 189 грантов на общую сумму 3,3 миллиона долларов.

Благодаря грантовой поддержке было улучшено технологический уровень готовности более 80% разработок и масштабировано производство трети из них.

"Создаем условия для наращивания темпов производства и улучшения качества оборонных инноваций. Разрабатывайте продукты, которые усилят Украину на фронте, и получайте финансирование с Brave1", - подчеркнул министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.

Кто может подать заявку на обновленные гранты

Согласно информации чиновника, податься на грант могут украинские производители, разработки которых:

прошли оборонную экспертизу

получили общую оценку

получили оценку текущего уровня готовности разработки на уровне не менее 4 баллов

"Размер финансирования зависит именно от оценки", - уточнил министр.

Сколько денег можно получить и на что потратить

В то время как ранее сумма гранта составляла от 5 до 25 тысяч долларов, теперь лучшие Defense Tech разработки могут получить:

500 тысяч гривен

1 миллион гривен

2 миллиона гривен

При этом тратить полученные в пределах гранта средства можно:

на закупку необходимого оборудования

на закупку необходимых комплектующих

на R&D (research and development) - исследование и развитие продукта

"Об этом каждый разработчик будет отчитываться. Если грант использован с нарушениями, средства придется вернуть", - подчеркнул Федоров.

Основное о грантовой программе (скриншот: t.me/zedigital)

Когда и как можно подать заявку

Подать заявку на обновленные гранты Brave1 можно с 10 мая 2024 года на веб-портале USFplatform.

Для этого необходимо войти в существующую учетную запись или же зарегистрироваться как новый пользователь.