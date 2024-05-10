От 500 тысяч до 2 миллионов. Украинцам предлагают деньги на оборонные разработки и стартапы: как получить

Программа Brave1, направленная на развитие в Украине оборонных разработок (Defense Tech), увеличила гранты, которые могут получить украинцы на собственные проекты. Теперь самые лучшие решения и стартапы могут "выиграть" до 2 миллионов гривен.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этой программе, а также кто, когда и как может подать заявку для участия в ней.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Telegram-канал "FEDOROV", официальный портал Brave1, сайт Фонда Развития Инноваций (Украинского фонда стартапов).
Грантовую программу Brave1 запустили в июле 2023 года на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину и потребностей государства в качественных оборонных разработках.
За это время уже было выдано 189 грантов на общую сумму 3,3 миллиона долларов.
Благодаря грантовой поддержке было улучшено технологический уровень готовности более 80% разработок и масштабировано производство трети из них.
"Создаем условия для наращивания темпов производства и улучшения качества оборонных инноваций. Разрабатывайте продукты, которые усилят Украину на фронте, и получайте финансирование с Brave1", - подчеркнул министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.
Согласно информации чиновника, податься на грант могут украинские производители, разработки которых:
"Размер финансирования зависит именно от оценки", - уточнил министр.
В то время как ранее сумма гранта составляла от 5 до 25 тысяч долларов, теперь лучшие Defense Tech разработки могут получить:
При этом тратить полученные в пределах гранта средства можно:
"Об этом каждый разработчик будет отчитываться. Если грант использован с нарушениями, средства придется вернуть", - подчеркнул Федоров.
Основное о грантовой программе (скриншот: t.me/zedigital)
Подать заявку на обновленные гранты Brave1 можно с 10 мая 2024 года на веб-портале USFplatform.
Для этого необходимо войти в существующую учетную запись или же зарегистрироваться как новый пользователь.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в список Forbes "30 до 30" вошло рекордное количество украинцев.
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