Вибухнула консервація? 7 частих помилок, які роблять усі

Коли місяці були витрачені на роботу на городі та збір урожаю, а консервація з дорогоцінними помідорами або огірками вибухнула - це катастрофа. Які дуже поширені помилки роблять усі, хто потім сумує над зіпсованими закрутками?
РБК-Україна (проект Styler) попереджає, чого треба уникати при консервації, якщо ви хочете зберігати свої закрутки довго.
Якість овочів і фруктів для консервації має вирішальне значення. Не варто брати продукти зі слідами псування, адже навіть після термічної обробки в них можуть залишитися небезпечні мікотоксини.
Ці речовини здатні викликати серйозні захворювання, тому варто ретельно відбирати тільки свіжі, без дефектів плоди. Це запорука безпеки та довгого зберігання консервації.
Стерилізація банок і кришок - це обов’язкова умова успішної консервації. Навіть незначні залишки бактерій у банках можуть призвести до псування продуктів і навіть до розвитку ботулізму.
Варто пам'ятати, що прогрівання банок і кришок повинно тривати щонайменше 15 хвилин. Це дозволить знищити всі небажані мікроорганізми та забезпечити тривале зберігання.
Швидкість і неуважність під час заливання гарячого маринаду можуть призвести до вибуху банки. Це трапляється через різкий перепад температур або неправильний нахил банки.
Для уникнення таких ситуацій, важливо використовувати відповідні інструменти і бути обережним при розливі гарячих рідин. Краще трохи витратити більше часу, але забезпечити безпеку процесу.
Якщо банку закрито неповністю герметично, це майже гарантовано призведе до псування продуктів. Навіть мікроскопічний отвір у кришці може стати вхідними воротами для бактерій.
Причинами можуть бути погано закручені кришки, пошкодження гумового ущільнювача або зношеність закаточної машинки. Варто перевіряти кожну кришку перед закриттям і бути впевненим у її справності.
Вибір кришок для консервації - важливий крок, який впливає на збереження продуктів. Наприклад, поліетиленові кришки підходять лише для зберігання в холодних умовах, а металеві можна використовувати при кімнатній температурі.
Якщо кришки старі, гумові ущільнювачі можуть втратити еластичність, що призведе до порушення герметичності. Варто використовувати нові кришки і прокип’ятити їх перед використанням.
Навіть після закриття банок важливо провести фінальну стерилізацію. Цей процес допомагає знищити можливі залишкові бактерії і забезпечити надійне зберігання.
Для цього банки з консервацією слід прокип’ятити у великій каструлі з гарячою водою. Такий підхід допомагає уникнути небажаного бродіння і псування продуктів у майбутньому.
Після завершення процесу консервації продукти потребують правильних умов зберігання. Консервацію не можна зберігати в теплі або на світлі, оскільки це призводить до погіршення смакових і поживних якостей.
Оптимальна температура зберігання для плодоовочевих консервів - 10-15°C, а для варення - не нижче 15°C. Також важливо пам’ятати про терміни зберігання: чим швидше продукти будуть спожиті, тим краще.
Раніше ми писали, де та як слід зберігати консервацію, щоб уникнути ботулізму.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання BBC Good Food, Spruce Eats, Women's Weekly Food.