Ніякого ботулізму: де та як правильно зберігати консервацію

Яка господиня не робить безліч закруток з домашніх фруктів та овочів? Бо це ж так приємно та смачно - поласувати плодами власного саду та городу взимку. Але чи доживе ваша консервація до зими, якщо її неправильно зберігати?

РБК-Україна (проект Styler) підготувало корисні поради, як зберігати консервовані овочі та фрукти так, щоб нічого не вибухнуло та не прокисло.

Скільки можуть зберігатися домашні консерви?

Домашні заготовки можна зберігати протягом певного періоду:

овочі - до 12 місяців

- до 12 місяців варення - до трьох років

- до трьох років компоти - до півтора року

- до півтора року солоні гриби - до шести місяців

- до шести місяців мариновані гриби - до дев’яти місяців.

Яки мають бути оптимальні умови зберігання консервації

Як зберігати закрутки так, щоб вони не вибухали, не лопалися, не цвіли і зберігали свою герметичність?

Температура в приміщенні не повинна перевищувати +15 градусів. В іншому випадку продукти в банках можуть забродити або скиснути. Не ставте тару біля обігрівачів. Чим прохолодніше в кімнаті, тим менше ризиків для розмноження мікроорганізмів і хімічних реакцій. Але температура не повинна бути нижче нуля - заморожені закрутки не зберігаються.

Оптимальні показники вологості - від 65 до 70%. Якщо в повітрі багато вологи, консервація швидко покриється пліснявою. Тому забезпечте гарну вентиляцію - природну чи примусову. Не ставте банки у ванну кімнату.

Надмірне природне чи штучне освітлення може нашкодити вашим консервам. Прямі сонячні промені можуть позбавити банки натурального кольору і вітамінів, сприяти окисленню вмісту. Тому не залишайте їх на підвіконнях або відкритих полицях, якщо не можете захистити від надмірного сонячного «впливу».

Пам'ятайте, що головна умова довгого зберігання - гарна стерилізація банок (фото: Freepik.com)

Де найкраще зберігати закрутки

Розглянемо, як правильно знайти місце для закруток, щоб кожна банка дочекалася свого «виступу» на столі.

Погріб або підвал

Якщо у вас є погріб або підвал, це стане ідеальним місцем для консервації. В прохолодному приміщенні можна залишити соління, мариновані овочі та гриби, квашену капусту. Але погріб повинен відповідати наступним умовам:

Повна дезінфекція: стіни, підлога та стеля повинні бути оброблені розчином мідного купоросу. Можна замінити його хлорним вапном.

стіни, підлога та стеля повинні бути оброблені розчином мідного купоросу. Можна замінити його хлорним вапном. Відмінна вентиляція: повітря не повинно бути застійним.

повітря не повинно бути застійним. Додаткове утеплення: консервація не повинна промерзати.

Балкон або лоджія

Якщо у вашій оселі немає підвалу, але є засклений балкон або лоджія, це може стати рятівним варіантом. Використовуйте балконні шафи - вони добре провітрюються, але продукція не підлягає різким змінам температури.

Захистіть банки від прямих сонячних променів. Переконайтеся, що закрутки надійно захищені від шкідників.

Не використовуйте відкритий балкон - перепади температури і висока вологість можуть погіршити якість ваших зимових заготовок.

Не можна зберігати домашні консерви у прозорих банках на світлому місці (фото: Freepik.com)

Де ще в квартирі можна зберігати консервацію?

Де зберігати заготовки на зиму в квартирі, щоб вони не заважали і радували око?

Кухня

Це - найлогічніше місце. Можна поставити закрутки в шафу або спеціально обладнану нішу під підвіконням, але не близько до обігрівача.

Шафи повинні бути сухими, дезінфікованими та добре вентильованими.

Комора

Поміщення без вікон повинно бути добре вентильованим, чистим і сухим. Можна встановити стелаж або продумати системи відкритих полиць з надійними кріпленнями. У коморі зазвичай зберігають рідко використовувані речі, але місце для п'яти-шести банок із заготовками завжди знайдеться.

Антресолі

Шафи під стелею вже не в тренді, оскільки вони захаращують простір. Але у багатьох квартирах ці місця залишаються і користуються популярністю. Зберігати консервацію на антресолях дуже зручно, але навісні шафи повинні бути надійно закріплені.